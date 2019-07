Zeman vydírá! Miroslava Němcová hodnotí morálku ve vládě i na Hradě

Prezident Miloš Zeman už přes měsíc odmítá z vlády odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Miroslava Němcová ani na chvíli nepochybuje o tom, že tímto svým otálením prezident porušuje Ústavu a za to je třeba mu vyčinit. Minimálně kompetenční žalobou. Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 4% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 2% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 4984 lidí

Druhou možností je zažalovat Zemana pro hrubé porušení Ústavy a nakonec ho třeba i zbavit úřadu hlavy státu, bude-li shledán vinným.

Pokud nebude podána ani kompetenční žaloba, ani žaloba pro hrubé porušení Ústavy, podle Němcové tím utrpí celá česká společnost.

Utrpí např. tím, že Zeman bude moct tlačit na to, aby nové bloky jaderných elektráren stavěli Rusové. Kdyby byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš (ANO), pravděpodobně by tyto Zemanovy snahy zarazil, jenže Babiš má slabé místo. Sám je trestně stíhán a prezident na něj může tlačit.

„Kdyby nešlo o dostavbu Temelína, prezident by nedržel u vlády Babiše. Kvůli trestnímu stíhání může Zeman premiéra vydírat. Chce, aby to vláda přiklepla Rusku bez ohledu na bezpečnost naší země. Jiný premér by mu tak snadno nevyhověl. Kdyby nebyl Babiš trestně stíhaný, nebál by se Zemana a podal by kompetenční žalobu. Nedělal by spolu s prezidentem z Ústavy cár papíru. Kdyby prezident nepodléhal Rusku a Číně, nemusel by nutně přeobsadit post ministra zahraničí. O Staňka nejde, je pouze vhodnou loutkou, aby zakryl skutečné Zemanovy plány. Až poslouží, půjde,“ uvedla doslova Němcová.

Lépe se podle ní mohl zachovat i ministr Antonín Staněk, který se mohl k celé věci postavit jako chlap a sám odejít, čímž by Zemanovi vyrazil z ruky jeden z argumentů.

Stávající krizi mohla jakýmsi způsobem vyřešit i ČSSD, kdyby odešla z vlády. Němcové se však zdá, že sociální demokraté se dál chtějí ohýbat.

„Kdybych neslyšela pana Šmardu 4. července v České televizi v Událostech a komentářích, nevěřila bych, že je možno překonat dosavadní míru servility k prezidentovi i premiérovi. Po jeho výstupu si ho neumím představit v žádné normální slušné vládě. Do té současné by ovšem zapadl dobře,“ rýpla si na závěr Němcová.

