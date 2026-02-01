Zeman vypustil bombu: Schillerová místo Pavla?

Poslední část Partie Terezie Tománkové, vysílané na CNN Prima News, přinesla rozhovor s bývalým prezidentem republiky Milošem Zemanem. Moderátorka se ho zeptala na to, jak vnímá současný spor mezi současným vládcem Hradu Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), potažmo celou vládou.
Ing. Miloš Zeman
Kauzu SMS zpráv označil za naprosto neadekvátně nafouknutou bublinu a především za důkaz profesionálního selhání současné hlavy státu. „Za prvé nejde o žádné vydírání a každý právník, který si jen zběžně přečte trestní zákoník, vám potvrdí, že tato definice zde není ani náznakem naplněna. Je to první velká profesionální chyba prezidenta Petra Pavla, měl si ten zákoník raději nastudovat, je to vcelku zajímavá četba,“ rýpl Zeman do svého nástupce.
Mgr. Petr Macinka
Podle něj tkví skutečný kořen sporu v politické neobratnosti, s jakou Hrad organizuje schůzky ústavních činitelů, zejména když je svolává v době, kdy premiér a ministři zasedají nad nejdůležitějším zákonem roku, tedy státním rozpočtem. Celou situaci, kdy prezident schůzku zrušil ve chvíli, kdy vládní delegace již byla na cestě, označil Zeman za klukovské chování, které zbytečně eskaluje napětí v zemi.
Lipavský výměnou za abolici, Fiala slib nedodržel
Zeman se v rozhovoru s viditelným potěšením vrátil i do historie svého mandátu, konkrétně ke kontroverznímu jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí, které tehdy provázely obrovské politické turbulence. Exprezident poprvé veřejně a do detailů popsal zákulisní politický obchod, který uzavřel s tehdejším premiérem.
„Byla mezi mnou a Petrem Fialou uzavřena jasná dohoda, kterou já jsem do puntíku dodržel, ale Fiala ji porušil. Součástí tohoto paktu bylo, že já nakonec kývnu na jmenování Lipavského, a výměnou za to mi Fiala slíbil kontrasignovat abolici pro pana Vratislava Mynáře,“ šokoval Zeman.
Podle Zemana se v politice má slovo držet, což Fiala v tomto případě neudělal. Detaily tohoto „podrazu“ prý podrobně rozebírá ve své nové knize Prezidentský úděl. „Pokud jde o Vratislava Mynáře, soud ho nakonec osvobodil,“ doplnil exprezident Zeman.
Popsal také případy jiných nominantů, jako byli pánové Miroslav Poche či Michal Šmarda, které odmítl s tichým, ale upřímným souhlasem tehdejšího premiéra Andreje Babiše.
„Byli to lidé, u kterých obě strany věděly své. Premiéři je museli navrhnout kvůli koaličním partnerům, aby se vlk nažral, ale sami je ve vládě nechtěli a byli vděční prezidentovi, který tu špinavou práci udělal za ně a odmítl je,“ vysvětlil Zeman mechanismus tehdejších jednání.
Vyjádřil se také ke svému aktuálnímu vztahu s Andrejem Babišem. Jejich vazby popsal jako kolísavé, vyzdvihl Babišovy manažerské schopnosti, ale neopomněl ani kritiku. Jako Babišova pozitiva uvádí obrovskou pracovitost, energii a manažerský talent. Premiér se však vyznačuje také cholerickou náturou a má tendence měnit názory z minuty na minutu.
Ing. Andrej Babiš
„Teď už jsem starobním důchodcem a nepotřebuji si pěstovat politické vztahy,“ zdůraznil exprezident.
Do výdajů na obranu se nemá započítávat oprava mostu
V další části diskuse s Terezií Tománkovou se Miloš Zeman zaměřil na ekonomickou kondici státu, mezinárodní závazky a nadcházející prezidentský souboj. Exprezident opět nešetřil kritikou konkrétních politických aktérů a nabídl svůj pohled na to, proč se nedaří krotit státní dluh.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Zeman zopakoval svou tezi, že za současný rozvrat veřejných financí může především populistické gesto v podobě zrušení superhrubé mzdy, na kterém se paradoxně shodla tehdejší vláda i opozice. „Zrušení superhrubé mzdy sice na chvíli zvýšilo životní úroveň občanů o sedm procent, ale ta pak byla stejně bleskově vymazána vysokou inflací. Byla to fatální chyba, která každoročně zvyšuje deficit státního rozpočtu o 150 miliard korun. Původně mi všichni slibovali, že to bude opatření jen na dva roky, bylo to i v důvodové zprávě, ale jak vidíte, sliby se v této politické garnituře nenosí,“ konstatoval rezignovaně.
Zároveň se opřel do vládní snahy o dosažení dvouprocentního závazku výdajů na obranu vůči NATO pomocí „kreativního účetnictví“. „Nemá se prostě podvádět. Podvod spočívá v tom, že do výdajů na obranu započítáte opravu nějakého silničního mostu s dětinským vysvětlením, že po něm možná někdy v budoucnu pojede tank. To je směšné a Severoatlantická aliance nám takové infrastrukturální výdaje jako obranné nikdy nenotifikuje,“ dodal s tím, že za jeho éry se skutečná dvě procenta dodržovala bez podobných triků.
Rusko je agresor a penzisté si přejí mír
Zeman kritizoval náčelníka generálního štábu Karla Řehku, k němuž dříve zaujímal spíše neutrální postoj. „Náčelník generálního štábu, který mi byl kdysi docela sympatický, je nyní až příliš posedlý válečnou psychózou. Existují lidé, kteří by byli nesmírně rádi, kdyby některé světové konflikty neustále eskalovaly, zatímco já jsem zastáncem deeskalace a utlumení bojů. Zejména mladí lidé v těchto vysokých vojenských funkcích mají někdy raději konflikty, protože jim dávají příležitost k rychlému zviditelnění, zatímco my staří penzisté si přejeme mír a ukončení zbytečného zabíjení,“ prohlásil exprezident.
Přestože Rusko jasně označil za agresora a pomoc Ukrajině podpořil, odmítl aktuální záměr prodat nebo darovat letouny L-159. „Když vám dva ministři obrany z naprosto protilehlých politických táborů shodně tvrdí, že tato letadla pro naši obranu nezbytně potřebujeme, je logické jim věřit. Máme sice vyprázdnit sklady od věcí, které nutně nepotřebujeme, a ty dát Ukrajině, ale rozhodně se nesmíme zbavovat techniky, která tvoří páteř naší vlastní obranyschopnosti,“ vysvětlil svůj postoj k vojenské technice z Aero Vodochody.
Zemanovi kandidáti na prezidenta
Závěr obsáhlé debaty patřil budoucímu prezidentskému souboji, který se sice odehraje až za dva roky, ale kampaň podle Zemana již fakticky běží na plné obrátky. Komentoval záměr vládní koalice postavit společného kandidáta, což vnímá jako strategický tah proti Petru Pavlovi.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Já jsem už dříve navrhoval, že by možná bylo dobré probudit ze zimního spánku Václava Klause, pokud by se tedy nechal k takovému kroku přesvědčit. Jako starý politický harcovník by šel do boje a politika by v tu ránu přestala být nudná a šedivá,“ navrhl Zeman.
Za další skvělou kandidátku označil Alenu Schillerovou, se kterou se prý krátce pozdravil na chodbě televizního studia. Označil ji za svou favoritku, která by měla šanci uspět. Poznamenal také, že obhajoba mandátu je pro úřadujícího prezidenta vždy paradoxně těžší disciplínou.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
„V prvním kole jste nepopsaný list a můžete naslibovat hory doly, ale u toho druhého už musíte předložit splněné sliby a konkrétní výsledky, což může být pro Petra Pavla značný problém,“ uzavřel Zeman s úsměvem.
Rozloučil se slovy, že svou novou roli starobního důchodce si nesmírně užívá, ale k ostrým politickým glosám se do médií vždy rád a ochotně vrátí.
