Zemana jsem podporoval, ale do vlády nám snad moc mluvit nebude, doufá Faltýnek

Výsledky prezidentských voleb dnes vyšly ve Sbírce zákonů a od středy je bude možné napadnout u Nejvyššího správního soudu. Co bude vítězství Miloše Zemana znamenat pro podobu další vlády Andreje Babiše a kdo zaplatí dotaci pro farmu Čapí hnízdo, na to odpovídal v pořadu Interview na ČT24 místopředseda strany ANO Jaroslav Faltýnek.

„Když jsem uslyšel konečné výsledky prezidentské volby, ulevilo se mi, čekal jsem velmi těsný výsledek a že vyhraje Miloš Zeman,“ řekl v úvodu Faltýnek. Andrej Babiš prezidenta Miloše Zemana podporoval jak v prvním, tak ve druhém kole prezidentské volby. „V prvním kole Babiš podporoval Zemana sám včetně mě a ve druhém kole jsem na výboru navrhl podporu Zemana a jednací výbor v masové většině toto usnesení přijal a Zemana podpořil,“ upřesnil.

„Zemana známe, věděli jsme, co od něj čekat, na rozdíl od pana Drahoše, cítili jsme, že proto chceme vyjádřit podporu právě jemu,“ zdůraznil a dodal, že je možné i to, že jim bude možná díky svému vítězství do vlády mluvit. „Za sebe si ale myslím, že by si hnutí ANO jako takové nemělo nechat moc do vlády mluvit,“ míní.

Andrej Babiš i Miloš Zeman jsou nepochybně dvě silné osobnosti a není vyloučené, že by mezi nimi mohlo dojít ke střetu. „Spíše si ale myslím, že se snad dokážou domluvit a že se Miloš Zeman zachová v dalším období pragmaticky, a co slíbil, splní,“ doufá Jaroslav Faltýnek.

Zda se Zeman na Babišovo doporučení distancuje od svých dvou spolupracovníků, pana Mynáře a pana Nejedlého, kteří mají kontroverzní minulost, nedokáže posoudit. „Já tyto pány ani osobně neznám, těžko se mi to hodnotí. To je věc pana prezidenta a jeho prohlášení ‚já nezpomínám‘ se jistě nevztahuje na doporučení Andreje Babiše,“ usmíval se. Dodal také, že Zeman má sloní paměť, ale není mstivý člověk.

Faltýnek se prý neobává toho, že by prezident chtěl do vlády dosadit například Tomia Okamuru, který byl v den vyhlášení výsledků prezidentských voleb ve skupině jeho blízkých přátel. „My jsme řekli, že do vlády s SPD a komunisty nepůjdeme. Pokud by Zeman něco takového chtěl, byla by to patová situace,“ řekl a dodal, že si ale nemyslí, že tato situace nastane.

Největší shodu v programu mají prý s ODS, se kterou chtělo ANO jednat především. „Bohužel nechce s námi do vlády, ale zachovala se z pozice opozice férově v tom, že dobré návrhy nám prý podpoří. Dnes jsem slyšel i vyjádření hnutí STAN, že nechtějí do vlády s trestně stíhaným, to samé i KDU-ČSL. Piráti chtějí do opozice a s TOP 09 debata není, ani nebude. Ochotné jednat jsou KSČM a SPD,“ shrnul.

S ČSSD hnutí ANO přerušilo jednání až do mimořádného sjezdu a čeká na nové vedení. Podle Faltýnka přišel Chovanec ale s nesmyslnými podmínkami, když říká, že půjde s ANO do vlády, pokud v ní nebude trestně stíhaný premiér a hnutí ANO nebude mít ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti kvůli kauze Čapí hnízdo. „Ale kauza Čapí hnízdo směřuje k soudu, na to nemají ministerstva žádný vliv. Dokonce ČSSD chce, abychom neměli ministerstvo zemědělství, kvůli Agrofertu,“ řekl Faltýnek a dodal, že by měli vzít selský rozum do hrsti.

Na otázku, kdo zaplatí dotaci pro farmu Čapí hnízdo, kterou vyjmulo ministerstvo financí z dotačního programu Evropské unie, odpověděl Faltýnek, že nikdo. „Je to zaplacené, takže nikdo. Zaplatila to Evropská unie. Tím, že to bylo vyjmuto, se nic neděje a je to vyřešené. Nyní je to věc České republiky a ROP,“ uvedl Faltýnek a dodal, že pokud dojde k tomu, že ROP Střední Čechy sezná, že v žádosti bylo něco špatně, má právo chtít po žadateli, který dotaci dostal, vrátit ty peníze zpátky plus nějakou sankci. „Pan Michalík z ROP to říká dost popleteně. Jediný, kdo pak musí peníze vrátit, je firma Imob plus penále a žádní daňoví poplatníci,“ upřesnil s tím, že kauza Čapí hnízo je beztak účelově vymyšlená. „Já vím, jak to bylo, a jsem v pohodě,“ uzavřel.

