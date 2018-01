Zemana volí spíše ti neúspěšní lidé, kteří se tím chtějí pomstít úspěšným, tvrdí reklamní expert Horák

Jakub Horák má za to, že prezident Miloš Zeman oslovuje především lidi, kteří jsou zklamaní z vývoje po listopadu 1989. Oslovuje lidi, kteří mají pocit, že jim demokratický režim nepřál. Voliči Miloše Zemana tak teď prý berou prezidentskou volbu jako možnost pomstít se těm úspěšnějším lidem. Voliči Miloše Zemana mají za to, že ti úspěšní tlačí na Hrad Drahoše a Zeman jim to má překazit.

Zemanovi pomáhá i to, že se lidé tolik nezajímají o fakta. „Fakta o Čapím hnízdu neodrazují voliče od Andreje Babiše. Oni ta fakta nezpochybňují, ale oni to berou tak, že kradli všichni, ale teď se to na Babiše snaží hodit," podotkl Horák. S Milošem Zemanem je to podle jeho názoru podobné. Jeho voliči se prý často obracejí na servery jako ParlamentníListy.cz, protože mají pocit, že se z tradičních médiích nedozvědí to, co chtějí.

Z marketingového hlediska ocenil Horák rozhodnutí Miloše Zemana nechodit do debat před prvním kolem prezidentských voleb. Před druhým kolem prý předvedl další marketingově dobrý krok, totiž inzerát, že jen Zeman zastaví Jiřího Drahoše a migranty. „Miloš Zeman pro své voliče představuje toho garanta, že sem ti migranti nevtrhnou," podotkl Horák.

autor: mp