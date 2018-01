Zemanovy úderné oddíly! Podívejte, co se kolem dvojice bijců, kteří v Top Hotelu napadli novináře, objevilo na internetu

Ve facebookové skupině „Zemane, jsi ostuda ČR. Já a 5 000 000 voličů jsme tě nevolili“ se objevil příspěvek, který označuje dvojici Zemanových příznivců ze sobotní potyčky v Top Hotelu za „Sturmabteilung Miloše Zemana“, a to s jasným odkazem na útočná, paramilitantní komanda Adolfa Hitlera SA.

Oddíly Sturmabteilung (SA), které existovaly paralelně s o mnoho známějšími oddíly SS, ve své době vedl Hitlerův přívrženec a veterán z 1. světové války Ernst Rohm. Adolf Hitler nechal později SA zlikvidovat, jak například ve svém kultovním snímku Soumrak bohů zachytil legendární italský filmař Luchino Visconti.

Zmínění Zemanovi bouchači: Karel Slezák, který v Top Hotelu mlátil novináře, a Jan Šolta, který zničil jednomu z žurnalistů drahou kameru, jsou v příspěvku uživatele Jiřího C. ve zmiňované skupině na FB připodobňováni právě k příslušníkům těchto Hitlerových jednotek. Přesvědčit se o tom můžete v přiloženém obrázku.

„Sturmabteilung prezidenta Miloše Zemana. Zapamatujte si tyhle rudé košile. Jejich chování i jejich ksichty,“ upozorňuje nasdílená fotografie obou pánů. Před oběma jmény pak ční slůvko „soudruh“ a informace o tom, že byli před listopadem 1989 členy komunistické strany. Jenže chybička se vloudila a z Jana Šolty se prostřednictvím autora obrázku stal Jiří Šolta.

Jan Šolta a Karel Slezák se v sobotu stali hlavními aktéry rvačky v pražském Top Hotelu, který hostil volební štáb prezidenta Miloše Zemana. Dvojici se nelíbilo, že se novináři snaží natáčet dalšího publicistu Milana Rokytku, který na místě pod vlivem alkoholu zkolaboval. Na místě kvůli tomu zasahovali zdravotníci.

Zmínění muži se stali na internetu terčem žertů a incident, kdy Slezák zaútočil proti jednomu z přítomných reportérů pěstí, již odsoudil mimo jiné i Syndikát novinářů. S kritikou se ozvala i zahraniční média. Server Forum24 označil Karla Slezáka za Zemanovu mlátičku. Slezák v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvádí, že se cítil napaden a údery pěstí jen reagoval. Ze zveřejněných záznamů je ale patrné, že to byl právě on, kdo zaútočil první. Případ již řeší Policie ČR, a to pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

Psali jsme: Vy hyeny novinářský, jděte do prdele! VIDEO, na kterém dostávají žurnalisté „přes držku“ od příznivců Miloše Zemana Jan Šolta: Kdo první oficiálně navrhl stažení sovětských vojsk z ČSSR? StB navrhovala zabít Václava Havla. Svědectví o 17. listopadu z útrob režimu KSČ Sověti si mě zavolali na ambasádu a předali mi tyto informace. Pamětník listopadu '89 promluvil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž