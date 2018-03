Zemanův problém s Čínou? Nový vývoj. Na krach to nevypadá. Odpůrci prezidenta ještě více vyděšeni. Jaromír Soukup se směje. A mezitím v Číně...

Vyšetřování Jie Ťien-minga vyústilo v jeho odstoupení a také částečné převzetí kontroly nad společností čínským státním gigantem CITIC Group, který v CEFC získá podíl ve výši 49 %. Společnost vznikla na konci sedmdesátých let pod dohledem tehdejší vlády a za téměř čtyřicet let existence své aktivity rozšířila i za hranice země. Společnost s ročním příjmem v řádu desítek miliard dolarů působí vedle Číny také v USA, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu.

Pro Českou republiku to také znamená, že svůj podíl v pivovaru Lobkowitz, bankovní skupině J&T Finance Group či ve fotbalovém klubu Slavia Praha bude mít přímo čínská vláda. Ostatně CITIC Group prostřednictvím svého podílu v City Football Group již drží svůj podíl ve známém britském klubu Manchester United. CEFC tak sice částečně přijde o svoji nezávislost, ale zároveň se nemusí obávat o svoji budoucnost. I přes případné obvinění a uvěznění Jie Ťien-minga bude pokračovat ve své činnosti.

Mynář a Nejedlý nakonec jednali vysoko

Budoucnost Jie Ťien-minga je zatím nejistá, ale jeho odstoupení z čela společnosti naznačuje, že proti němu bude vzneseno obvinění. O jeho odchodu z vedení společnosti včera informovala na stránkách Hradu Kancelář prezidenta republiky, která zároveň poskytla podrobnější informace o návštěvě Vratislava Mynáře v Číně, kam byl společně s Martinem Nejedlým a Jaroslavem Tvrdíkem vyslán prezidentem.

„Delegace Kanceláře prezidenta republiky v čele s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem se setkala s představiteli regionální vlády města Šanghaje, kde sídlí společnost CEFC, za přítomnosti představitelů dalších příslušných úřadů a institucí. Delegace byla informována o tom, že z akcionářské struktury a z vedení společnosti odejde pan Jie Ťien-ming,“ uvedla včera Kancelář prezidenta republiky.

Janda: Teď tady budeme mít nepřátelský vliv Číňanů

„Jenom abychom si to ujasnili – po korupčním skandálu šéfa CEFC došlo k tomu, že část CEFC čínský stát fakticky zestátní.To znamená, že na našem území bude fungovat masivní fakticky vlivová infrastruktura čínské diktatury, kterou naši spojenci nepovažují za přátelskou. A my se budeme dál tvářit, že je to skvělý business, zatímco si u nás bude Komunistická strana Číny kupovat politický vliv. Česko se stává laboratoří nepřátelských autoritářských režimů, které si nás postupně rozebírají,“ reagoval na Facebooku ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Poněkud odlišně potom reagoval na nové zprávy o CEFC ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. „No, na krach CEFC to tedy určitě nevypadá. Ale zase bylo za poslední dva týdny vidět, při předhánění se v ‚zasvěcených analýzách‘ o katastrofickém scénáři, že každý druhý je znalec ekonomiky, státu a práva v Číně. Což se určitě hodí, že :o)),“ napsal šéf komerční televize, který zároveň působí jako moderátor hned několika pořadů.

Radují se i slávisté

Zatímco redaktor Respektu Ondřej Kundra osvědčuje svůj smysl pro humor:

Mam v tom trochu zmatek. Kdyz Cina castecne zestatnila CEFC a zestatneny Jie Tien - ming je stale poradcem Milose Zemana, znamena to, ze Cina zestatnila i ceskeho prezidenta? — Ondrej Kundra (@okundra) 20. března 2018

Si Ťin-Pching mocnější než Mao Ce-Tung?

Pozornost však poutá Čína u českých a zahraničních médií nejenom z pohledu vývoje kauzy CEFC. Si Ťin-pching pronesl svůj první velký projev po svém opětovném zvolení prezidentem země. Americká zpravodajská televize CNN jej hodnotí jako „ostře nacionalistický“ a cituje jednu z pasáží, kde se čínský prezident vyjádřil k Tchaj-wanu a Hong-Kongu. „Měli bychom hájit územní celistvost země a dosáhnout jejího úplného sjednocení, po kterém touží všichni obyvatelé Číny.“

CNN rovněž zmiňuje, že by po nedávno předloženém návrhu mohl být Si Ťi-pchingovi prodloužen pětiletý prezidentský mandát na neomezenou dobu. „Ozývá se kritika, podle které prosazuje prezident svůj kult po vzoru Mao Ce-tunga. Podle profesora Charlese Burtona má však Si Ťi-pching fakticky ještě větší moc než zakladatel komunistického režimu v Číně. Jak expert na čínskou politiku uvedl, Si Ťin-pching převzal nad komunistickou stranou, armádou i celou společnosti absolutní kontrolu.“

Na „nacionalistický“ tón projevu čínského prezidenta se soustředí také americký magazín Time. „Prezident mimo jiné zdůraznil, že Čína se bude bránit se vší rozhodností jakémukoli pokusu o rozdělení národa. Obyvatelé naší země mají vůli i schopnosti postavit se vůči všem takovým pokusům. Ani centimetr naší velké vlasti nemůže zůstat za hranicemi,“ řekl prezident, který také připomněl některé úspěchy Číny v historii a zdůraznil roli komunistické strany.

autor: Josef Provazník