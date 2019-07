Zemanův truc! Drahoš udeřil. A kouká po očku na příští volby

V úvodu rozhovoru okomentoval Drahoš prezidentovy kroky v případě odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy. „Zeman pokračuje v politických hrátkách, které se mi nelíbí. Ústavu ČR si vykládá zcela účelově, což považuji za naprosto nepřijatelné,“ řekl senátor Jiří Drahoš a podotýká, že prezident nemá být kádrovákem kvality kandidátů na ministry. „Být na místě pana Hamáčka, také bych truc pana prezidenta neakceptoval,“ doplnil.

Není si jist, zda premiér Andrej Babiš dělá pro pokračování koalice ANO a ČSSD dostatečné kroky. Připomíná, že premiér má možnost podat kompetenční žalobu, což ten ale nechce. „Jeho pozice touto kauzou určitě neposílila,“ míní senátor.

Senátoři nyní schválili a poslali do Poslanecké sněmovny návrh ústavní žaloby na prezidenta Zemana. Původní žalobu Drahoš nepodepsal prý z jednoduchého důvodu. „Byl jsem to já, kdo s Milošem Zemanem těsně prohrál ve finále prezidentských voleb. Můj podpis by proto mohl být vnímán jako snaha o jakousi osobní pomstu, po které opravdu netoužím,“ upřesnil. „V Senátu jsem ale hlasoval pro její schválení a postoupení Poslanecké sněmovně,“ upřesnil.

„Byl bych velmi rád, aby Ústavní soud řekl své stanovisko především k Ústavě jako takové, osoba současného prezidenta je z mého pohledu až druhotná,“ sdělil Drahoš svá očekávání. Soud by měl prý připomenout, že i když v Ústavě není napsáno, že se má něco stát do dvou týdnů nebo do pěti hodin, tak to neznamená, že se to nemá stát nikdy. „Současný prezident nyní rozhodnutí odkládá zcela zbytečně,“ zdůraznil.

V kontextu s tím pak padla otázka, zda přemýšlí o tom, že by se za tři a půl roku znovu účastnil boje o Hrad. „Moje kandidatura je rozhodně ve hře. Narůstá množství lidí, kteří mě s touto otázkou oslovují,“ řekl jeden z důvodů, proč by do toho znovu šel. „Zúčastnil jsem se několika manifestací, které považuji za výraz občanské odpovědnosti a vyjádření názoru. Během nich, ale také při debatách s občany v regionech vnímám, že dotazy na mou opětovnou kandidaturu se rychle množí,“ doplnil s tím, že termín voleb je hodně vzdálený a bylo by nezodpovědné vyhlašovat ji už nyní.

Nemyslí, že na protivládní demonstrace lidé chodili pouze kvůli Marii Benešové, jde prý o souběh okolností – kdy premiér s jejím jménem přišel dva dny poté, co policie navrhla státnímu zástupci jeho obžalobu – který byl velmi nešťastný. Interpretace o možnosti ovlivnění justice se dle senátorových slov přímo nabízela. Sám prý na demonstrace dorazil z důvodu občanského. „Vyspělá demokracie se pozná podle toho, že lidem není lhostejné, pokud se v politice dějí nepravosti,“ řekl na závěr senátor.

