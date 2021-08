Zemětřesení a vážné problémy pro Petra Fialu. Vlastimil Tlustý tuší katastrofu. Nejen pro ODS

„Rozhodující, o co nyní jde, je, jestli necháme tuto zemi vydrancovat bruselským Green Dealem, protože to je ekonomická katastrofa nemající obdobu. Za celý můj život si nepamatuji hrůznější nápad,“ konstatoval pro PL.cz bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý s tím, že způsobí dramatické zdražení všeho. Proto jestli volby vyhraje Babiš, nebo Bartoš je dle něj úplně jedno. „Vláda probruselských nadšenců a probruselských vazalů je to samé. To je katastrofa pro tuto zemi. Tyhle volby kvůli tomu, že děláme vše proto, aby ústřední otázka nebyla ústřední, nemůžou přinést dobré řešení. Asi si budeme muset všichni v důsledku této bruselské politiky více sáhnout na horká kamna, abychom si uvědomili, co to znamená. Od těchto voleb obrat k lepšímu neočekávám. Vznikne buď strašná vláda, nebo ještě horší,“ sdělil pochmurně.

To je podle něj kardinální otázka dneška. „Bude Green Deal nebo nebude? Zchudnou lidé s nižšími příjmy, odhaduji o čtvrtinu až pětinu proti dnešní úrovni. Proto říkám, že je to něco absolutně zásadního. V této situaci se mě ptáte na souboj Bartoš versus Babiš. Přičemž Ivan Bartoš je ten největší dobrovolný probruselský nadšenec, který tomuto šílenému nápadu, jak si odvozuji, musí tleskat. On to nikde neříká, ale on bude s nadšením Green Deal pro Českou republiku zavádět. Pokud bych se mýlil, tak se omlouvám. On se k tomu ještě nevyjádřil, ale měl by,“ sdělil Vlastimil Tlustý.

„Andrej Babiš sice není nadšený eurobruselák, ale je v rukou Bruselu. Jeho firmy se bez bruselských peněz neobejdou. On je v roli závislého, nebo dokonce vydíraného. Tomu nic jiného než plnit bruselské nesmysly nezbývá, chce-li peníze pro svůj Agrofert. A teď se mě ptáte, jestli se mi víc líbí ten, kdo zelené šílenství bude plnit s nadšením a radostí, což je pan Bartoš, anebo to bude plnit proto, že musí, což je pan Babiš. Na to odpovídám proboha nechci ani jednoho,“ vysvětlil. Lidi se podle něj budou rozhodovat mezi dvěma strašnými variantami. „Budou se asi rozhodovat podle nějakých naprosto nepodstatných věcí v situaci, kdy v zásadě jde o jejich existenci v dalším zbytku života. Komu to nakonec na severu dají v této zmatené situaci, se nedá odhadnout. Je to ale vlastně nepodstatné. Lidi by se měli dozvědět, že jde o úplně něco jiného než o souboj Babiš versus Bartoš,“ zdůraznil.

Všichni trumfují v tom, komu naslibovat peníze, které ovšem nikdo nemá

„Český severozápad je bohužel synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Peníze, které má kraj dostávat, často nedostává, a když už, tak se rozkradou. ANO s tím za osm let ve vládě neudělalo nic. My to musíme změnit,“ napsal Ivan Bartoš 10. srpna na facebooku před návštěvou Klášterce nad Ohří, Kadaně a Loun. Jak na tom vlastně Ústecký kraj je? „Začnu tím Rumunskem. Například 100 tisíc Rumunů pracuje v Portugalsku. Kolik milionů Rumunů pracuje v rámci Evropské unie neumím odhadnout, ale umím z toho odhadnout životní úroveň, díky vysokému počtu Rumunů pracujících v Evropě, nikoliv v Rumunsku, může znamenat, že v Rumunsku došlo k velmi výraznému zvýšení životní úrovně,“ uvedl Vlastimil Tlustý.

„To, že Ústecký kraj je na tom z hlediska příjmů nejhůře v České republice, je dlouhodobě známý fakt. Jsou tam samozřejmě obrovské rozdíly. Určitě jinak vypadá centrum Loun a zcela jinak nějaké okrajové sídliště například v Mostě. Je tam stále neřešená podstata problému s těmi takzvaně nepřizpůsobivými. Žije se v naprostém omylu, že nějak zvenčí se tato situace dá vyřešit,“ domníval se. Tlustého také děsí, jak všichni politici říkají, že je potřeba tam poslat více peněz. „Těch peněz bude výrazně méně, skoro nikam nebude možné poslat více peněz. Spíše bude problém hledat, kde je ubrat. Ústecký kraj to asi nebude. Takže bych panu Bartošovi odpověděl, že chce-li Ústeckému kraji něco slibovat, tak že jim tam ubírat nebude. To by bylo realistické. Ale je před volbami, tak slyšíme populistické nesmysly typu – je třeba posílat tam víc peněz a vy jste je tam neposílali,“ konstatoval s tím, že to je ústřední zničující faktor dnešní předvolební situace, že se všichni trumfují v tom, komu naslibovat peníze, které ovšem nikdo nemá.

Vznikne buď strašná vláda, nebo ještě horší

Spekuluje o povolebních koalicích. Nejpravděpodobněji zvažovaná varianta je koalice dvou koalic – tedy koalice Spolu s koalicí Piráti a Starostové. Hypoteticky zvažovaná je i méně pravděpodobná varianta ANO s ODS třeba i bez předsedů stran. Která z nich by byla podle Tlustého výhodnější i vzhledem k výše zmiňovanému Zelenému údělu, který se na nás valí? „Pro mě je to prašť jako uhoď. Vláda probruselských nadšenců a probruselských vazalů je to samé. To je katastrofa pro tuto zemi. Tyhle volby kvůli tomu, že děláme vše proto, aby ústřední otázka nebyla ústřední, nemůžou přinést dobré řešení. Nadšenci, nebo vazalové, obojí to bude tragédie. Asi si budeme muset všichni v důsledku této bruselské politiky více sáhnout na horká kamna, abychom si uvědomili, co to znamená. Takže od těchto voleb obrat k lepšímu neočekávám. Jsou dvě varianty. Vznikne buď strašná vláda, nebo ještě horší,“ sdělil pochmurně Vlastimil Tlustý.

A jaká je z jeho pohledu současná ODS? „Ona je také dnes nadšeně probruselská,“ myslel si. Předpovídá však, že se rodí politická situace, ve které je pravděpodobnější, že další volby budou dříve než později. „To znamená, že vláda, která vzejde z podzimních voleb, se nedočká řádného volebního období. I když je to spíš moje přání, byl bych rád, kdyby tomu tak bylo,“ zadoufal. Objevují se také zvěsti, že mnoha voličům z ODS se moc nelíbí, že jejich pražskou kandidátku, respektive kandidátku Spolu, vede předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Může to být problém? „Neodvažuji se předpovídat, co to spojenectví Spolu ODS přinese. Mám však obavu, že povede k poklesu počtu poslanců ODS v Poslanecké sněmovně. Jak se to pak projeví uvnitř ODS hodně záleží na tom, zda tato oslabená ODS bude či nebude vyjednávat o vzniku vlády,“ je si vědom. Když totiž i oslabená strana dle něj po volbách vyjednává o vládě, tak se rozdělují křesla a funkce. „Je to takové radostné období, kdy radost z rozdělování moci překrývá oslabení politické strany,“ vysvětlil.

Co se však stane, pokud opravdu poklesne počet členů poslaneckého klubu ODS a strana nebude vyjednávat o účasti ve vládě? „Pak očekávám zemětřesení uvnitř ODS. Petr Fiala by měl velmi vážné problémy uhájit předsednické křeslo,“ konstatoval a zmínil vznik iniciativy Tea Party. „Jsou v ní i významní členové ODS, ale i nečlenové. Je to taková obroda pravice nikoliv však ve smyslu politické strany. Přesně jako to bylo kdysi v Americe po úplném ovládnutí levicí, kdy obroda společnosti začala v tam založené Tea Party. Bylo to všelidové hnutí za návrat zdravého rozumu. Něco podobného vzniká i tady, nablízku ODS, ve Spojených státech to bylo nablízko republikánům. V Americe to vedlo k návratu zdravého rozumu, posílení republikánů a zvolení republikánského prezidenta. Očekávám, že podobný vývoj bude během následujících let, nikoliv tedy týdnů a měsíců, pokračovat podobným směrem i v České republice a povede to k obrození či návratu ke kořenům ODS. To by samozřejmě znamenalo, že dnešní středolevicová vůdčí garnitura ODS by skončila,“ uzavřel Vlastimil Tlustý.

