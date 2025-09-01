Demonstrace, které se zúčastnilo přibližně 200 lidí, byla reakcí na ubytování 138 žadatelů o azyl v hotelu Bell Hotel. Essexská policie však rázně odmítla tvrzení, že zatčení souviselo s vyvěšením vlajky, a uvedla, že žena porušila příkaz podle paragrafu 14 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, který omezoval protesty na určené oblasti a vylučoval prostor před radnicí. „Nikdo nebyl zatčen za mávání britskou vlajkou,“ uvedla essexská policie v prohlášení na platformě X, „žena byla zatčena za porušení příkazu podle paragrafu 14, vydaného k zajištění veřejného pořádku. Tvrzení na sociálních sítích, že šlo o vlajku, jsou nepravdivá a zavádějící.“
We were in Epping tonight to facilitate a protest.
3 people were arrested. 1 arrest — of a woman — was filmed.
She was not arrested for flying a Union Flag.
She was arrested on suspicion of breaching a Section 14 order because the Civic Centre was outside of the protest area. pic.twitter.com/6MDo6AH7dZ
— Essex Police (@EssexPoliceUK) August 31, 2025
Protest byl uspořádán v souvislosti s rostoucím napětím kolem ubytování azylantů v hotelu Bell Hotel. Komunitu rozdělilo obvinění jednoho z azylantů ze sexuálního napadení mladistvé dívky. Během předchozí demonstrace 29. srpna došlo k dalším incidentům, včetně údajného zapálení emblému, což vedlo k zatčení muže za podezření z podněcování rasové nenávisti. Další muž byl zatčen za porušení příkazu podle paragrafu 14, když odmítl opustit místo po skončení protestu. Na sociálních sítích vyvolalo zatýkání vlnu nevole, kdy sám majitel této sítě doslova napsal: „Vláda, která staví cizince před svůj vlastní lid, je zrádná a postrádá legitimitu.“ Elon Musk má napjaté vztahy se současnou labouristickou vládu od loňského roku, kdy byl britskými úředníky vyzýván k cenzuře své sítě.
Americký Fintech, ve svých komentářích k evropským regulacím, včetně britských, upozorňuje na to, že přísné zákony o nenávistných projevech a veřejném pořádku mohou být zneužívány k potlačování konzervativních názorů. V souvislosti s evropským Nařízením o digitálních službách (DSA) varuje před globálním cenzurním režimem, který by mohl omezovat svobodu projevu i za hranicemi Evropy. Ačkoliv se tento článek zaměřuje na digitální prostor, naznačuje, že britské restrikce, jako například příkazy podle paragrafu 14, jsou vnímány jako součást širšího trendu omezování svobody projevu, což může být aplikováno i na případy, jako je ten v Eppingu.
Echo24 cituje zprávu Výboru pro justici americké Sněmovny reprezentantů, která kritizuje evropské i britské přístupy k regulaci projevu. Podle zprávy jsou britské zákony o nenávistných projevech a veřejném pořádku považovány za nástroje k umlčování „nepohodlných hlasů“, což podle amerických konzervativců odporuje principům svobody projevu zaručeným americkou ústavou. Reuters také informovalo, že současná americká vláda zvažuje sankce vůči Evropské unii kvůli rostoucí cenzuře veřejného prostoru.
Žena byla zatčena za vyvěšení britské vlajky na budově radnice v Eppingu.— Michal Poláček ? (@okurkabinladin) September 1, 2025
Británie je sovětský stát. pic.twitter.com/1iUDZB7J9l
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.