Žena zatčena za vyvěšení vlajky

01.09.2025 8:08 | Zprávy

Incident v Eppingu v Essexu vyvolal vlnu kontroverze poté, co byla 31. srpna 2025 během protestu před budovou okresní rady Epping Forest zatčena žena, která rozvinula britskou vlajku Union Jack.

Žena zatčena za vyvěšení vlajky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Britská vlajka

Demonstrace, které se zúčastnilo přibližně 200 lidí, byla reakcí na ubytování 138 žadatelů o azyl v hotelu Bell Hotel. Essexská policie však rázně odmítla tvrzení, že zatčení souviselo s vyvěšením vlajky, a uvedla, že žena porušila příkaz podle paragrafu 14 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, který omezoval protesty na určené oblasti a vylučoval prostor před radnicí. „Nikdo nebyl zatčen za mávání britskou vlajkou,“ uvedla essexská policie v prohlášení na platformě X, „žena byla zatčena za porušení příkazu podle paragrafu 14, vydaného k zajištění veřejného pořádku. Tvrzení na sociálních sítích, že šlo o vlajku, jsou nepravdivá a zavádějící.“

 



Protest byl uspořádán v souvislosti s rostoucím napětím kolem ubytování azylantů v hotelu Bell Hotel. Komunitu rozdělilo obvinění jednoho z azylantů ze sexuálního napadení mladistvé dívky. Během předchozí demonstrace 29. srpna došlo k dalším incidentům, včetně údajného zapálení emblému, což vedlo k zatčení muže za podezření z podněcování rasové nenávisti. Další muž byl zatčen za porušení příkazu podle paragrafu 14, když odmítl opustit místo po skončení protestu. Na sociálních sítích vyvolalo zatýkání vlnu nevole, kdy sám majitel této sítě doslova napsal: „Vláda, která staví cizince před svůj vlastní lid, je zrádná a postrádá legitimitu.“ Elon Musk má napjaté vztahy se současnou labouristickou vládu od loňského roku, kdy byl britskými úředníky vyzýván k cenzuře své sítě.

Americký Fintech, ve svých komentářích k evropským regulacím, včetně britských, upozorňuje na to, že přísné zákony o nenávistných projevech a veřejném pořádku mohou být zneužívány k potlačování konzervativních názorů. V souvislosti s evropským Nařízením o digitálních službách (DSA) varuje před globálním cenzurním režimem, který by mohl omezovat svobodu projevu i za hranicemi Evropy. Ačkoliv se tento článek zaměřuje na digitální prostor, naznačuje, že britské restrikce, jako například příkazy podle paragrafu 14, jsou vnímány jako součást širšího trendu omezování svobody projevu, což může být aplikováno i na případy, jako je ten v Eppingu. 

Echo24 cituje zprávu Výboru pro justici americké Sněmovny reprezentantů, která kritizuje evropské i britské přístupy k regulaci projevu. Podle zprávy jsou britské zákony o nenávistných projevech a veřejném pořádku považovány za nástroje k umlčování „nepohodlných hlasů“, což podle amerických konzervativců odporuje principům svobody projevu zaručeným americkou ústavou. Reuters také informovalo, že současná americká vláda zvažuje sankce vůči Evropské unii kvůli rostoucí cenzuře veřejného prostoru.
 

 

 

Zdroje:

https://t.co/1iUDZB7J9l

https://t.co/6MDo6AH7dZ

https://twitter.com/EssexPoliceUK/status/1962253133997863080?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/okurkabinladin/status/1962386300717211994?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.echo24.cz/a/HYGnk/zpravy-svet-evropska-dsa-zavadi-globalni-cenzuru-zni-z-americkeho-kongresu

https://www.fintechweekly.com/magazine/articles/eu-warns-x-over-digital-services-act-violations

https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-weighs-sanctions-officials-implementing-eu-tech-law-sources-2025-08-26/

https://x.com/GuntherEagleman/status/1962262847510958246/photo/1

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

migrace , Anglie , Epping

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je svoboda projevu v Evropě ohrožena?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Prosperující Česko

Vy pořád mluvíte o prosperujícím Česku, ale jak mi teda vysvětlíte, že když tak země prosperuje, tak to my občané nepociťujeme a většina z nás chudne? Nemyslíte, že vizitkou prosperující země by měli být především občané, kteří se mají dobře a nemusí každý měsíc řešit, kde vezmou na to, vše poplatit...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šumavu šokoval smažený sýr za přesně 1501 Kč

4:40 Šumavu šokoval smažený sýr za přesně 1501 Kč

To by „Král Šumavy“ asi koukal! Vypravili jsme se na Kvildu, kde se natáčel pro mnohé legendární fil…