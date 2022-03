Ženy a děti jako živé štíty. Chemické zbraně. Lavrov nařkl Ukrajinu

V Turecku proběhla společná jednání ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Pánové dali najevo, že si trvají na svém. Ukrajina si trvá na tom, že má právo hájit svou svobodu před ruskými agresory a Lavrov si trval na tom, že Američané podpořili vývoj biologických zbraní na Ukrajině a podle Lavrova se to děje i v dalších zemích v okolí Ruska a Číny. A to dává z Lavrovova pohledu Rusku právo zaútočit na Ukrajinu.

reklama

Po společném jednání ministrů zahraničí Ukrajiny Dmytra Kuleby a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova vystoupil každý z ministrů sám před novináře a popsali, o čem se jednalo.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 11% Nezvládne 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 38650 lidí

Kuleba konstatoval, že Ukrajina usiluje o vytvoření humanitárních koridorů z ukrajinských měst obležených ruskými agresory, aby těžce zkoušeným dětem a matkám z Mariupolu bylo dovoleno odejít do bezpečných ukrajinských regionů. K tomuto tématu se prý Kuleba při rozhovoru s Lavrovem znovu a znovu vracel, protože bezpečí ukrajinských žen a dětí považuje za prvořadé.

„Poslední, co bych chtěl, je zabít naději pro ty, kdo trpí pod ruským bombardováním a čelí vraždění, kterého se dopouští ruská armáda. Mluvil jsem o vraždě civilisty, který jel autem a byl zastřelen ruským vojákem. Takovéto chování je třeba zastavit. To jsou válečné zločiny,“ zdůraznil Kuleba.

Lavrov má možná svůj poslední iPhone, upozornil Kuleba

Ale Lavrov prý dával najevo, že k vyjednání něčeho takového nemá mandát. Kuleba podle vlastních slov proto svého oponenta vyzval, aby si hned takový mandát vyžádal.

„Na schůzce jsem učinil jednoduchý návrh. Řekl jsem, že všichni máme svůj mobilní telefon, i když ministr Lavrov má možná svůj poslední iPhone, ale to je jiná záležitost, takže můžeme zavolat svému prezidentovi či premiérovi a oni mohou poskytnout veškerá ujištění ve věci humanitárních koridorů,“ prozradil Kuleba. „A on (Lavrov) na to neodpověděl. Ale pořád doufám, že se svými kolegy naváže kontakt a bude tuto situaci řešit. Já jsem byl připraven vyřídit ihned telefonní rozhovory, abychom se dohodli o zřízení humanitárních koridorů, ale ze strany ministra Lavrova můj návrh nebyl vyslyšel, tak doufám, že to vyřídí alespoň po schůzce.“

Zdůraznil také, že před ruskou invazí, tedy v době, kdy své jaderné elektrárny mohli Ukrajinci normálně řídit, nebyly s těmito elektrárnami žádné problémy.

„Ty veškeré lži, které o nás Rusové šíří, že jsme se podíleli na vývoji nových jaderných zbraní a tak podobně, tak to jsou prostě lži.“

Nakonec zdůraznil, že Ukrajina má napsáno v ústavě, že se jednoho dne chce stát členskou zemí NATO, ale než se tak stane, po tuto přechodnou dobu lze podle Kuleby jednat s Ruskem o tom, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny. „Ukrajina nemůže existovat v bezpečnostním vakuu. Dosud se o bezpečnost naší země stará naše armáda, ale doufám, že se nám bezpečnostní otázky podaří postavit na dlouhodobý základ,“ uvedl Kuleba.

„Ještě bych rád zdůraznil, že Ukrajina nekapitulovala, nekapituluje ani kapitulovat nebude. My jsme připraveni vést jednání, ale vždy budeme bránit svoji zemi,“ zdůraznil Kuleba. „Oni usilují o to, aby se Ukrajina vzdala, ale k tomu nedojde. Jejich první plány na ovládnutí Ukrajiny selhaly a my se jim nevzdáme,“ vzkázal na adresu Ruska.

Ukrajinci používají své ženy a děti jako živé štíty, tvrdí Lavrov

Lavrov si na souběžně probíhající tiskové konferenci trval na tom, že Ukrajina vlastně o jednání s Ruskem nestojí. Už v roce 2019 se konala schůzka v Paříži a před tím i v Minsku, Ukrajina dala podle Lavrova sliby o tom, jak splní svou část dohod, ale nakonec nesplnila nic a jen volala po dalším kole jednání. Podle Lavrova šlo o jednání na efekt, které mělo překrýt podstatu věci. Že se Rusko obává o svou bezpečnost.

„Pentagon v biologických laboratořích vytvořených za peníze USA prováděl výzkum patogenů s cílem vytvořit biologické zbraně. To, že představitelé Washingtonu tyto, jak se vyjádřili ‚pověsti‘ odmítli, to samozřejmě nemá význam. To, co řekli představitelé EU a OSN, že nemají o takovéto činnosti žádné informace, to není překvapivé, protože USA tuto svou činnost tají na Ukrajině i v dalších zemích kolem Ruska a Číny,“ uvedl Lavrov.

Existence těchto laboratoří se podle šéfa ruské diplomacie tajila i před ukrajinským lidem.

Ruský ministr zahraničí zdůraznil, že Rusko předložilo mnoho důkazů o tom, co se na Ukrajině děje, ale na Západě se těmto důkazům nedostává pozornosti.

V této souvislosti zdůraznil, že na Západě se šíří také dezinformace, že Rusko bombardovalo porodnici v Mariupolu, ale pravda je podle Lavrova jinde.

„Je to základna radikálního praporu Azov. Vyhnali odtud všechny rodičky a všechny sestry a byla to základna ultraradikálního praporu Azov. Tyto skutečnosti byly předloženy před třemi dny, tak si učiňte sami závěry. Strana, která se pokouší poskytnout objektivní informace, nedostává příliš mnoho prostoru v západních médiích,“ pravil Lavrov.

I on dával najevo, že mu leží na srdci bezpečnost ukrajinských civilistů, jen na rozdíl od Kuleby nemluvil o ruských bombách, které podle záběrů ze sociálních sítích dopadají na hlavy ukrajinských žen a dětí, nýbrž o tom, že ukrajinské teritoriální obrany využívají své ženy a děti jako „živé štíty“ v boji s ruskými vojáky.

Západ si teď podle Lavrova počíná velmi nebezpečně, když dodává zbraně Ukrajině. A platí to i o Evropské unii. „Ta porušuje všechny své hodnoty a zásady a doručuje dodávky smrtících zbraní včetně protileteckých kompletů, které bude možné použít i proti civilním letadlům. Kam se tyto komplety pak dostanou, to jsou otázky, které klademe kolegům v EU. Tyto komplety budou nebezpečím pro civilní letectví, a to nejen na ukrajinském nebi, ale i jinde,“ zaznělo od Lavrova.

O ruském vpádu na Ukrajinu soustavně mluvil jako o speciální operaci Ruské federace, která podle něj stále běží podle plánu.

Rusko podle Lavrova zjistilo, že Západ sice mluví o svých hodnotách, o ochraně soukromého majetku, o presumpci neviny, ale v praxi tyto své vlastní zásady porušuje. A Rusko proto nevidí důvod, proč by mělo brát ohled na to, co říká Severoatlantická aliance a samo se stará o zajištění vlastní bezpečnosti. „Nebudeme si dělat iluze, že Západ může kdykoli zradit své hodnoty. A postaráme se o to, abychom už nezáviseli na Západu v otázkách, pokud jde o život našeho lidu,“ uvedl Lavrov.

Moskva prý nehodlá tolerovat pronacistické tendence na Ukrajině a nehodlá zavírat oči nad tím, že před prezidentem Ukrajiny pochodují muži s nášivkami SS. Takto se vyjádřil Lavrov.

Zdůraznil také, že Rusko překoná všechny obtíže, jaké přišly se sankcemi Západu vůči Rusku, stejně jako jeho země překonala všechny ekonomické obtíže kdykoli v minulosti.

Psali jsme: Hůř než za 2. světové války. Kuras a dnešní cenzura: Bolavá fakta Generál Pavel. A Pekarová. Zapomněli, co řekli. Holec to teď vytáhl Kalousek: Opět vraždí plyn. Němci, zarazte to Zm*di, shořte v pekle. Rusové pod palbou po zničení porodnice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama