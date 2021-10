Zhýčkaná Evropa, změna životního stylu je nezbytná, promluvila Drábová. A Honzejka napadlo, že by mohla být prezidentkou

Komentátor Petr Honzejk má za to, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová by byla skvělou kandidátkou na příští českou prezidentku. A jaké názory jako potenciální prezidentka zastává? Zdůrazňuje, že Evropa a severní Amerika jsou bohaté a musí provést cosi jako evropský Green Deal. Kdyby byl Evropan nucen měsíc žít v subsaharské Africe a snažil by se tam nalézt obživu, zjistil by, že je Evropa velmi bohatá a vlastně tak trochu zhýčkaná. Tak to vidí Dana Drábová.

reklama

Petr Honzejk se domnívá, že Dana Drábová by byla skvělou uchazečkou o český prezidentský úřad. Honzejk nepochybuje o tom, že se do boje o Hrad pustí šéf ANO Andrej Babiš. Pokud by proti němu stále žena, nemohl by na ni ječet, jako ječí na některé své mužské oponenty. A pokud by to byla Dana Drábová, šlo by o ženu s nesporným charismatem, jasnými názory a bez politické minulosti, do které by se Babiš mohl navážet.

„Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost působí uklidňujícím dojmem, nemá žádné politické škraloupy, je dostatečně známá, dokáže promluvit a nemuseli by se před ní schovávat ani voliči Miloše Zemana. Pokud někdo namítne, že Drábová je jen další „vědec“, který musí nutně dopadnout neslavně jako Jiří Drahoš, tak je vedle. Jednak Drábová už má určité politické zkušenosti, je krajskou zastupitelkou. Ale hlavně je osobnostním opakem koženého profesora. Má nejen odbornou erudici, ale i rozsáhlý obecný přehled a hlavně schopnost přirozeně mluvit s lidmi. Nakonec Angela Merkelová také byla původně vědkyní a stala se z ní největší světová politička. Drábová, pokud je známo, zatím kandidaturu neplánuje, ale nebylo by od věci ji popostrčit. Mohli by to udělat třeba Starostové, ke kterým má relativně blízko,“ napsal Honzejk.

Celý komentář naleznete zde

A jaké názory Dana Drábová vlastně zastává kupříkladu v oblasti cen energií?

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová má za to, že část české společnosti nevyhnutelně spadne do energetické chudoby. V rozhovoru pro DVTV připomněla, že energie nebyly právě nejlevnější již nějaký čas, ale na podzim nabral růst cen energií nebývalých obrátek. Takových obrátek, že lidé, kteří jsou už dnes v exekucích, nedokážou před zimou takto vysoké ceny zaplatit. Podle Drábové proto nezbude, než aby stát zasáhl a těmto lidem pomohl. Časem sice ceny energií klesnou, ale Drábová hlasitě varovala, že už nikdy se nevrátí na ceny z roku 2012.

Proč?

„Na Zemi je nás stále více. Už k 8 miliardám lidí. A všichni ti lidé potřebují zdroje, jako jsou energie, jako je voda, jako jsou potraviny. Ale planeta má omezené možnosti. To znamená, že budeme postaveni před otázku, zejména ta bohatá část světa jako je Evropa a severní Amerika, jak si poradíme se změnou životního stylu, která je neodvratná. To je za Green Dealem. Ten Green Deal bývá proklínán, že může za to, že se na trhu s energiemi teď dějí takové věcí, ale vždyť ten Green Deal ještě ani nefunguje. To je zatím jenom plán, který bude uváděn v život, podle toho, jak to půjde. Realisticky. A já doufám, že tam ta ideologie trochu ustoupí,“ zdůraznila Drábová.

Celý rozhovor naleznete zde

Pokud už lidé nechtějí myslet na změnu klimatu a na tu by zapomínat neměli, tak by se měli rozhlédnout po světě a spočítat si, že v Asii roste poptávka po energiích, asijské země jsou ochotné platit za energie hodně a pro Rusko může být mnohem výhodnější dodávat své suroviny Číně než Evropě. Nemluvě o tom, že být energeticky závislý na problematickém ruském režimu není vhodné. Proto se musí evropská energetika proměnit.

I tak podle Drábové hrozí, že přijde black-out. Není otázkou zda přijde, ale kdy přijde. Lidstvo je totiž ze 75 procent stále závislé na fosilních palivech a lidé vlastně nevědí, čím tyto zdroje nahradí.

To, že je musíme nahradit, ukazuje to, jak dnes musí žít lidé v subsaharské Africe nebo ve střední Asii. Kdyby byl Evropan nucen měsíc žít v subsaharské Africe a snažil by se tam nalézt obživu, zjistil by, že je Evropa velmi bohatá a vlastně tak trochu zhýčkaná. Podle Drábové to platí i při pohledu na maminky samoživitelky, které žijí na hraně chudoby nebo dokonce v chudobě. Takovým lidem je podle Drábové třeba pomoct, ale současně bude tak či tak třeba provést kroky navržené v Green Dealu. „Bude to velký impuls k inovacím,“ zdůraznila Drábová.

Revolucí v energetice podle ředitelky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vyvolá, až někdo vymyslí způsob, jak levně ukládat a v patřičnou chvíli využívat energii z obnovitelných zdrojů.

Prozatím je to ale tak, že český průmysl potřebuje stabilní zdroj energie, to jest uhlí nebo zemní plyn, protože postavit jadernou elektrárnu nějaký čas trvá.

Vedle toho bychom podle Drábové neměli zapomínat, že vedle elektromobility může být zdrojem energie vodík. „Já si fakt nemyslím, že elektromobilita jako taková je jediná cesta. Jistě, je to součást toho řešení. ... Ale já si dokonce spíš myslím, že ten vodík časem bude mít převahu,“ uzavřela Drábová rozhovor pro DVTV.

Je však třeba také říci, že Dana Drábová mnohokrát uvedla, že na Hrad kandidovat nehodlá.

„Hele lidi, jsou takoví, co znají svou věc. A pak takoví, co navíc mají ambice. Já už radši setrvám jenom u toho, že znám svou věc. Ano, je to hezké, potěší to ego. Ale nechci všechny, kdo by do mne vkládali očekávání, zklamat. Fakt bych to nedala,“ napsala kupříkladu v den svátu republiky, tedy 28. října tohoto roku, na Twitteru.

A v podobném duchu se vyjádřila již mnohokrát v minulosti.

Psali jsme: Prezident Václav Klaus: Pirát ministrem zahraničí, to je konec světa. Rozbourá vztahy s půlkou zeměkoule Kde je Fiala? Takhle to nepůjde. Kritika nového premiéra: Z povolaných úst Lukáš Kovanda: Běžná domácnost ušetří na elektřině 2500 Kč měsíčně, kvůli snížení DPH z energií na nulu Rejžo, já jsem v šoku. Prů*er. Herec Liška napsal těm, co kvůli jeho reklamě naletěli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.