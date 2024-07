Život ohrožující stav. Novinář byl za svá slova odsouzen, zaplatil zdravím. Teď ministru Blažkovi přišel dopis

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11624 lidí



„Kómatem vyvrcholily jeho mučivé deprese z kriminalizace novinářské práce,“ uvádí Zikmundová s tím, že šéfredaktor Svobodného rádia se se zdravotními následky potýká poté, co byl odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců „za diskusní pořad, který 2. 7. 2020 moderoval o nových poznatcích kolem tzv. katyňského masakru“.



Právě v uvedeném pořadu Kapal ke Katyňskému masakru, během nějž sovětská NKVD povraždila tisíce polských důstojníků, hned úvodem zmínil, že „to je všechno trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit“.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V diskuzi s amatérským historikem Jurajem Václavíkem, jenž v diskuzi hovořil pod pseudonymem Jiří Šifrín, a komunistickým politikem Josefem Skálou zaznělo zpochybnění, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála například dle ČTK tvrdil, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů pak označil za údajnou.



Za tvrzení, že vyvraždění polských zajatců v Katyni je příběh „vykonstruovaný nacisty“, Obvodní soud pro Prahu 7 vydal trestní příkaz, kterým uložil trojici diskutérů, čelících obžalobě za popírání genocidia, osmiměsíční podmíněné tresty a spolku, provozujícímu webové stránky, na nichž Svobodné rádio vysílalo, peněžitý trest ve výši 30 tisíc korun.

Psali jsme: V roce 2020 to řekl. O dva roky později žaloba. Zrovna když chtěl kandidovat. Už bijí na poplach

„Obžaloba byla podána na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro jednání související s odvysíláním diskuse o takzvaném katyňském masakru. Jednání bylo po právní stránce kvalifikováno jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ uvedl v listopadu 2022 pro SeznamZprávy.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.



Proti příkazu všichni tři obžalovaní v roce 2022 podali odpor a namísto řešení formou trestního příkazu tak věc přešla k hlavnímu líčení.



V březnu 2023 Obvodní soud pro Prahu 7 bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, Juraje Václavíka a Vladimíra Kapala za popírání válečného zločinu potrestal osmiměsíční podmínkou se zkušební dobou na pět let.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky

„Byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona, která od začátku do konce směřovala pouze k jednomu: aby posluchače, který bude mít tu smůlu, že si relaci zapne, přesvědčila o tom, že v Katyni se ani tak moc nestalo, a pokud stalo, tak za všechno mohou Němci, protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani jiné žádné válečné zločiny nespáchal,“ konstatoval tehdy dle ČT24 soudce Tomáš Hübner, jenž zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost, dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli na záznamu.



Všichni tři muži obvinění, že popírali válečný zločin, verdikt soudu odmítli. Následný odvolací soud sice potvrdil osmiměsíční podmíněné tresty, avšak zkrátil zkušební dobu, a to z pěti let na 1,5 roku. „Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od devadesátých let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený,“ prohlásila v červnu loňského roku dle ČTK a serveru iRozhlas.cz předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková.

Fotogalerie: - Za oběti komunismu

V letošním roce pak dovolání všech odsouzených odmítl Nejvyšší soud. „Společenská škodlivost jednání obviněných je o to vyšší v dnešní době, když za poslední roky se výrazně zvyšuje míra rozšiřování dezinformací, jimiž se podporuje a prohlubuje nedůvěra v demokratický právní stát,“ stálo pak dle informací ČTK a serveru iRozhlas.cz v rozhodnutí Nejvyššího soudu.



Kapal společně se spolkem Svobodné rádio a Skálou následně v červnu podali proti rozsudku, tvrdícího, že se dopustil popírání válečného zločinu, ústavní stížnost.



Zikmundová ve svém otevřeném dopisu k činnosti justice nyní píše, že se Kapal, jak sdělil i samotnému soudu, „cítí být obětí účelového politického procesu“. „Soud neprovedl ani jeden důkaz obhajoby. Rozsudek dokonce tvrdí, že v pořadu, za jehož moderování byl odsouzen, bylo uvedeno něco, co prokazatelně nikdo neřekl,“ uvádí.

Fotogalerie: - Obětem komunismu

„Odmítám se nechat soudit za to, co patří historikům, my jsme pouze uváděli fakta,“ prohlásil podle serveru iDnes.cz Kapal během líčení v loňském roce a Václavík odmítl, že by chtěl svou verzí, podle níž jsou viníkem katyňského masakru Němci, někomu škodit. „Snad na tom nejsem tak zle, abychom nemohli vyjádřit pochybnosti. Nikomu neškodím, nikoho nenabádám k nepravostem,“ podotkl.



Dle Zikmundové bylo obžalovaným „upřeno i právo projednat rozhodnutí nezávislého zahraničního soudu, znalecké posudky a zjištění předních historiků z řady zemí, svědectví českých účastníků nacistické exhumace v Katyni i Norimberského proces, ba i údaje z vlastního deníku J. Goebbelse“. „Ničím z toho se soudy přes požadavky obžalovaných nezabývaly. To, že odsuzující rozsudek odsouzeným připisuje výrok, které v pořadu vůbec nezazněl, mi připomíná fašistickou justici i její zneužívání za komunismu,“ napsala v dopisu pro ministra spravedlnosti a Soudcovskou unii ČR.

„Právní rozbor věci rozsudek nahrazuje politickými proklamacemi a nepravdou a spekulativním výběrem skutečností. Hemží se bezdůvodnými osobními urážkami. Nic na tom nezměnily ani Městský soud v Praze a ani Nejvyšší soud, jimž odsouzení podali zevrubná odvolání, resp. dovolání,“ míní partnerka Kapala.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

Ve svém otevřeném dopisu rovněž poukázala na to, že Kapal „byl komunisty pronásledovaným signatářem Charty 77“. „Soud ho přesto viní i z přikrašlování poměrů, proti nimž celý život bojoval. Tím bolestněji prožíval, že je, tak jako ostatní odsouzení, obětí justičních praktik, nechvalně známých z dřívějšího režimu a zaměřených proti těm, co se státní moci nelíbí. Zneužívání státní moci znal moc dobře. Nebál se útlaku a své přesvědčení a milovanou vlast nezradil a vydržel. Neutekl za pohodlnějším životem do ciziny, přestože mu to bylo navrhováno. Teď balancuje už řadu dní na hraně života a smrti. Nevím, zda se mi můj milovaný vrátí. Pokud ne, tak celý svůj život budu justici vyčítat, že pro svoji povrchnost a lživost přišel svět o vzácného a čestného člověka, bojovníka za spravedlnost, hrdinu a já o svoji životní lásku,“ zaznívá dále v dopisu pro Blažka.



Zikmundová dodává, že je v takovém případě připravena zveřejnit zvukové záznamy toho, co se v soudních síních skutečně dělo a všechna rozhodnutí soudu. „Kopie zvukových záznamů ze soudní síně mám k dispozici, takže každý tak bude mít možnost se přesvědčit, jak se u nás soudí a jak se pravda v soudních síních překrucuje,“ podotýká a zdůrazňuje, že je spravedlnost atributem demokracie.



„Vážené dámy a vážení pánové, obracím se k Vám s naléhavou výzvou: nedopusťte, aby se podobné případy povrchnosti a bezpráví opakovaly! Soudce v právním statě lidem nesmí upírat jejich zákonná práva, lhát, překrucovat a urážet! Kéž by se tragédie mého životního partnera stala výstrahou a přispěla k tomu, že zneužití justice se již nikdy nestane, aby Vladimír Kapal nebojoval za demokracii a lidská práva zbytečně a svůj život nežil nadarmo,“ dodává Zikmundová v dopisu pro Soudcovskou unii ČR a ministra spravedlnosti Pavla Blažka.