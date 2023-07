Zkažené maso, zelené klobásy. Jde hygiena? „Schovejte to.” Noční můra u stánků

Nedávno policie a veterinární správa zabavila 80 kilo masných výrobků, přepravovaných v naprosto nevyhovujících podmínkách na ostravský hudební festival. Ojedinělý případ? Podle informací ParlamentníchListů.cz ne tak docela. Z výpovědí žen, které u stánku na festivalech sloužily, jsme zjistili, že taková výjimka to není. „Jedním z mých prvních úkolů bylo mýt zelené klobásy a zapáchající kuřecí maso v octu, aby nebylo poznat, že jídlo není v pořádku,“ svěřila se PL žena, jejíž identitu raději zachováváme v tajnosti.

„Část zásilky nebyla žádným způsobem označena, další část balení masa nesla etikety s již prošlým datem použitelnosti. Provozovatel nebyl schopen jednoznačně prokázat původ živočišných produktů,“ uvádí Státní veterinární správa, která přepravci přikázala maso zlikvidovat. Správní řízení pak může vyústit v pokutu až 50 milionů korun.

Dle informací Novinky.cz maso směřovalo na hudební festival v Ostravě-Vítkovicích a ke kontrole došlo 4. července. Jméno festivalu ovšem potvrzeno nebylo. Deník Blesk pak uvádí, že maso převážela mongolská firma, a to bez patřičného povolení. Také píše, že veterináři zabránili hromadné otravě jídlem a mnoha bolavým břichům.

Jenže ti, kdo se těší na hudební festivaly, nemají úplně vyhráno. ParlamentníListy.cz se obrátily na dvě mladé ženy, které mají s prací pro gastronomické služby na festivalech zkušenosti, což PL ověřily. Jejich výpovědi naznačují, že zkažené či prošlé maso není úplně výjimka, ale naopak pro některé běžná praxe. Stejně tak jako naprostý nedostatek dalších standardů.

První z nich jela před pár lety na brigádu s představou, že bude při práci poslouchat muziku, k tomu se dobře nají a napije a po práci si zajde k pódiu. A to vše zaplacené. Z této představy nezbylo nic. „Nejen že práce byla velmi fyzicky náročná a člověk opravdu nemá ani čas poslouchat hudbu, natož se najíst, ale i psychicky, protože jsem zjistila, že jídlo, co prodáváme je zkažené,“ uvedla pro PL.

Kolegové ji odrazovali od toho, že by to, co prodává, také jedla. Myslela si, že vtipkují. „Ale následně jsem pochopila. Jedním z mých prvních úkolů bylo mýt zelené klobásy a zapáchající kuřecí maso v octu, aby nebylo poznat, že jídlo není v pořádku. Následně se vše řádně opeklo a pořádně okořenilo, aby nebylo znát, že je jídlo zkažené. O kvalitě surovin se ani zmiňovat nebudu,“ uvedla. Podotkla, že nájmy na festivalech jsou vysoké, takže se pak šetří na všem ostatním.

„Nejhorší asi bylo, když jsme prodávali saláty, které obsahovaly již několikrát opékané staré kuřecí maso,“ svěřila se s tím, že zákazníci si chodili stěžovat, že jim bylo špatně a že maso nebylo dobré. „Co jim na to máte říct, abyste neohrozili svoji výplatu?“ ptá se mladá žena. Na takovýchto festivalech pracují zejména mladí lidé, kteří už s výplatou za festival počítají, a pokud by ji nedostali, může to ohrozit zbytek jejich letních plánů.

Na festivalech kontroluje stánky a kvalitu potravin hygiena. Jak se s ní stánkaři vypořádávají? „Musím říct, že na hudebních festivalech funguje velkolepá informační síť, a to, že se k nám hygiena chystá, jsme věděli několik hodin dopředu. V tom okamžiku bylo mým hlavním úkolem schovat zkažené jídlo a pečlivě vymýt boxy, ve kterých se jídlo přepravuje, což je velká zábava, když nemáte tekoucí vodu a myjete je houbičkou na nádobí. Od jiných kolegů zase vím, že se leckdy prodejci vyplatí nechat si udělit pokutu, protože to za výdělek stojí,“ sdělila PL. U běžných stánků na festivalech už nenakupuje, pouze u zavedených značek. A obecně se vyhýbá rizikovým potravinám.

I druhá mladá žena před pár lety dělala u podobného stánku, konkrétně v roce 2019. Ve stánku nebyla „zařízená“ voda. Tudíž se jídlo neoplachovalo. „Ruce jsme si neměli kde umýt a co bylo nejvíc nechutný, tak celý festival (tři dny měl) se všechno dělalo v jednom friťáku v jednom oleji,“ popsala své zkušenosti.

„Když tyhle jídla smažíš, tak kus se ti vždycky odlomí. Takže poslední den jsme tam dávali smažit ty langoše a jen se na ně z obou stran lepily ty starý kousky jídla z předchozích dní, který se tam smažily už třetí den a byly úplně černý,“ vysvětlila ParlamentnímListům.cz.

Provozovatelé podle ní obecně neberou své povinnosti vážně. Bar mohou klidně obsluhovat nezletilí. Nemluvě o délce pracovní doby, ta prý byla i 17 hodin. Přitom ve smlouvě bylo uvedeno, že pracovat budou pouze 12 hodin, což je ovšem pro nezletilé o čtyři hodiny více, než je povolené, a za den měli dostat 1200 Kč.

„Ptala jsem se toho manažera, jestli dostaneme přidáno, že takhle máme míň, než je minimální mzda. A on nám celou dobu vykládal: ‚Jojo, budou proplacený přesčasy, bonusy a 5 % z tržby vám dám jako dýško.‘ A po třídenním festivalu mi pak na účet přišlo 3612 Kč. Tak jsem jim volala, kde jsou ty proplacené přesčasy. A oni jen: ‚Nic takového jsme nikdy neřekli.‘ To udělali nám všem,“ popsala, jak s ní bylo zacházeno a podotkla, že se vším personálem „vyj*bali“. K dívkám měl pak manažer i oplzlé řeči. Z pochopitelných důvodů už dotyčná pro gastronomické služby na festivalech nepracuje.

Paradoxní je, že když chtěla ostatní na sociálních sítích varovat, pro koho nemají pracovat, snaha se obrátila proti ní. „Měla jsem pod tím příspěvkem komentáře: No jo, mladá holka se na fesťáku vožrala a pak se jí nechtělo pracovat.“

