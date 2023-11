Zklamali se v pětikoalici. Ale Babišovi to pořád nehodí. Umělec a „pekelná“ doba

reklama

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 25674 lidí XTV provozovatel Divadla Broadway.

V krizi, kdy lidé šetří, podle jeho slov trpí právě divadla, kam nikdo nechodí. „Samozřejmě taková ta periodická kultura, ta, která se opakuje, to znamená divadlo, je podle všech průzkumů prvním zbytným výdajem domácnosti. To znamená, stačí říct, že naše země nevzkvétá, což opravdu nevzkvétá, oni lidé to vidí a první, co odříznou, je divadlo. Řeknou, že půjdou, až bude lépe – za půl roku, za rok. Ale nevím, jestli za půl roku nebo za rok tu divadla ještě budou,“ krčí Lichtenberg rameny.

Existenční problémy naštěstí jeho divadlo nemá. „To bych lhal, naše divadlo má štěstí na kusy, které si i přes problémy ve společnosti najdou své diváky, kteří jsou ochotní dát za lístek až tisíc korun, a moc si toho vážím,“ dodává manažer divadla.

Velmi často se Lichtenberg pohybuje i mezi umělci, kteří mají odlišné názory, s nimi se o politice raději nebaví: „Je řada herců, se kterými se o politice nebavím a řešíme konkrétní představení, protože vím, že bychom skončili v konfliktu, ale to víte, my jsme trošku prodejná branže. Kdysi jsem to přirovnal k trubadúrům chodícím a hrajícím tu pro jednoho pána, tu pro jiného. Nechci to bagatelizovat. Respektuji jakýkoli názor, pokud je skutečně založený na přesvědčení a na argumentech,“ pokračuje Lichtenberg.

Fotogalerie: - Za Palestinu na Václaváku

Hovořil o deziluzi, kterou si musejí procházet voliči stran vládní pětikoalice. „Dnes se všichni přetahují o všechny voliče a je to spíš na základě osobních sympatií, respektive antipatií. Dnes volič nejde po programu, ale v zásadě láskou či neláskou ke konkrétnímu politikovi, proto si také myslím, že dnes je příkop nejhlubší. Já mám pocit, že strany ANO a SPD si sáhly už na svůj maximální vrchol příznivců nebo voličů, kteří jsou, a že z toho druhého tábora, o kterých si myslím, že deziluze je pekelná, těch, kteří volili dnešní pětikoalici. Na druhou stranu pro ně jsou Babiš a Okamura tak nepřijatelní, že k nim nemohou přijít. Dnes člověk nemá, jak volit podle programu, což je pro mě prostě pekelné,“ kroutí hlavou nad současnou neutěšenou situacíi na politické scéně Lichtenberg.

Sám se podle svých slov nediví, že je premiér Fiala často označován za „lháře“, a to jak ze strany zástupců opozice, tak i lidmi na sociálních sítích: „Myslím si, že Petr Fiala je premiér, který na tu funkci nestačí. Premiér musí být manažer, má vytvořenou koalici, jejíž jediný program byl pryč s Babišem. Vracíme se k tomu, co jsem říkal, že tam není program, žádné noty, podle kterých by se dalo jít,“ konstatuje.

Vláda je arogantní a amatérská, dodává Lichtenberg, dosvědčuje to podle něj i zrušená návštěva Fialy v Nigérii. „Mě až zaráží, s jakou arogancí se vláda chová, přitom ji považuji za vládu ryze amatérskou. Den předem jede premiér na návštěvu do Afriky a den předem mu řeknou, že ho nepřijmou v Nigérii? Přece ta návštěva byla dlouhou dobu naplánovaná dopředu. Co to je, proboha, za amatérismus?“ hrozí se producent.

Představitelé vládních stran by v sobě měli najít více pokory: „Je normální a lidské se domluvit a říct, že se jim to nepovedlo, to mi vadí. Kdykoli se dívám na televizi nebo sociální sítě, tak vidím arogantní obličej některého z čelných představitelů pětikoalice, kteří nás poučují, mnohdy zvýšeným hlasem a velmi arogantním tónem, o tom, jak to zavinily vlády před nimi. Lidi chtějí, aby uznali chybu a řekli, co se povedlo a co se nepovedlo. Já za dva roky prohlášení vládních činitelů mám pocit, že dělají něco tak fantastického. Tak promiňte, proč jsme tedy v takové řiti?“ dodává.

Psali jsme: 18 milionů pro Bolka Polívku. Za co? „Těžko se mi komentuje…“ Politik a úředník nemá občanům překážet ani zatěžovat život, myslí si místostarosta Chrudimi A teď už jdeme do finále. Závěr kampaně ČSSD organizuje slavný muzikálový producent Brečí a rozdává svým. Krev se mi vaří, bude zle. Kulturní magnát máchá Zaorálka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama