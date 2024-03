Zkrachovalec ze Slovenska tu radí Černochové... Zaorálkova slova se u sousedů šíří jako lavina

reklama

„Jsem znepokojený, že si paní Černochová vzala jako svého poradce pana Jaroslava Nadě ze Slovenska, který, jak víme, nese odpovědnost za to, že se obranyschopnost Slovenska téměř rozpadla – oni dneska nemají ani letadla, tak tam létáme my. Nechápu, jak někdo, kdo takto doslova zkrachoval jako ministr obrany, jak někdo takový jako ministr… Děsí mě, že nás pan Naď vede stejným směrem, jako dopadlo Slovensko,“ zkritizoval Zaorálek bývalého slovenského ministra obrany.



Naď, jenž se stal od 1. listopadu loňského roku odborným poradcem ministryně obrany Černochové pro zahraniční vztahy a oblast česko-slovenské obranné a průmyslové spolupráce, by dle Zaorálka měl okamžitě skončit. Černochovou požádal, aby Naďe „urychleně propustila, než se zrealizuje jeho koncepce rozpadu obrany státu, kterou předvedl na Slovensku“.

Zaorálek kritikou slovenského exministra nešetřil v kontextu toho, že Česko dle něj rezignuje na podporu obranného průmyslu v tuzemsku či kvůli nákupu letounů F-35, jenž dle něj zpomaluje modernizaci pozemních sil, jelikož sice dle něj armáda dostane 40 miliard korun navíc, ale má dojít na odklad nákupu tanků, minometů a dělostřelectva o 12 let.



„To, co se tvrdilo, že se nestane, že nákup F-35 nezpomalí modernizaci pozemního vojska, se přesně děje, a to v rozsahu, který jsem si ani nedokázal představit. Je to natolik znepokojivé, že by to mělo být předmětem zásadní debaty o fungování ministerstva obrany,“ řekl na čtvrteční konferenci Zaorálek, jenž je lídrem společné eurokandidátky SOCDEM a Budoucnosti.

Jeho slov si povšimli také na Slovensku. „Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) spolu se svým poradcem Jaroslavem Naďem, kterému se již podařilo rozložit obranyschopnost Slovenska, likviduje českou armádu. Uvedl to místopředseda sociálních demokratů (SOCDEM) a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek,“ všímá si slovenský server Sita.sk v článku, který Naďe hned v titulku v návaznosti na slova českého exministra označuje za „zkrachovaného exministra, který zlikvidoval obranu Slovenska“.

Zaorálkova slova se na Slovensku šíří jako lavina i na sociálních sítích. Mnozí souhlasí s jeho hodnocením ministra Naďe, kterého si s odstupem několika měsíců ještě dobře pamatují. Při té příležitosti vzpomínají na jeho vojenskou smlouvu s USA nebo jeho verbální výstupy na adresu Ruska, kterými byl znám už před svým zvolením, když se jako absolvent politologie z Bánské Bystrice živil v několika neziskovkách. Slavným se stal jeho výklad (v čase kauzy Skripal), kterak Rusko vysílá jako agenty pohledné ženy.

Jako ministr čelil kritice zejména za to, že prakticky veškeré hodnotné vybavení slovenské armády předal zdarma Ukrajině.

Když do Prahy nastupoval, uvedl pro ParlamentníListy.cz slovenský politický analytik Ján Baránek: „Připadá mi, že dostal od kamarádů teplý flek, protože nemohl zůstat na Slovensku. Tady byl tak nenáviděný, že nemohl jít ani do obchodu. Neznám člověka, kterému by bylo líto, že Jaroslav Naď odešel ze Slovenska. Možná někteří pološílenci z jeho okolí. Vždyť nasadil armádu během celoplošného testování za covidu. K občanům se choval na sociálních sítích velmi vulgárně, lidem nadával a napadal je. U něj se kloubí arogance, neznalost a aktivismus“.

Ministryně obrany ČR Jana Černochová při oznámení, že se bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď stane jejím poradcem, naopak uvedla, že jeho působení na Slovensku vnímá pozitivně. „Jsem ráda, že budu spolupracovat s Jaro Naďem a mohu využít jeho neocenitelné zkušenosti. Vnímám ho jako skvělého ministra obrany a kolegu a těším se na naši další spolupráci,“ pravila Černochová.

