Zkuste říct, komu slouží Fiala. A uvidíte tu smršť. Vyoral nakousl horké téma

Na Slovensku mají o zábavu postaráno. Exministr obrany Naď tam na Smer vytáhl podezření, že nějaký blíže nespecifikovaný slovenský občan si jel do Ruska pro peníze na ovlivňování volební kampaně ve prospěch Smeru. Jedná se o informaci od zahraničních kolegů slovenských tajných služeb. Jak to hodnotíte? Kdo se vměšuje do voleb na Slovensku, Rusko, „zahraniční kolegové“ nebo obě strany?

V politické hře se vždy rozhoduje za oponou. Před oponou pak už jen vybrané figurky většinou mají za úkol občanům vhodně prodat to, co bylo sjednáno. Do voleb a vnitřních záležitostí států, které jsou pro zájmy velmocí nějakým způsobem důležité, tyto velmoci přímo či nepřímo zkrátka zasahují. Tak to zkrátka je, ať už nám bude tvrdit kdokoliv cokoliv jiného. Netvrdím ale, že tomu tak bylo v tomto případě. Abych nebyl špatně pochopen.

Senátorka Miroslava Němcová tomu ovšem nasadila korunu, když prohlásila: „Rusko se sune přes Maďarsko a Slovensko i k nám. Asi proto byl Babiš u Orbána. Proto ANO, Středula a ke zradě vždy připravení komunisté eskalují napětí a chtějí svrhnout naši vládu.“ Za to už šéf odborů Josef Středula žádá omluvu a obrací se i na stranického šéfa Němcové, Petra Fialu. Přestřelila senátorka?

Po pěti letech se dozvídáme, kolik stál Fokus Václava Moravce a jeho Otázky v roce 2017. Od té doby se samozřejmě ceny změnily, tedy tato informace je pouze orientační a mnohem zajímavější je, proč byla sdělena až teď a proč ČT ignorovala několikero rozhodnutí soudu. Myslí si snad ČT, že stojí nad zákonem? Zdeněk Koudelka, který si informaci vyžádal, má za to, že sdílná je ČT jen kvůli tomu, že jsou teď volby na post generálního ředitele. Je to podle vás tak?

Přední představitelé závislé, neobjektivní a nevyvážené protičeské ČT pohrdají většinou obyčejných občanů. Tedy paradoxně těch, kteří je jsou nuceni často nedobrovolně dotovat. Přeceňují sebe samé, svůj intelekt, přehled, konexe a zkušenosti a totéž podceňují u nás ostatních. I z toho všeho pramení vámi výše zmíněné. K tomu všemu jsou zřejmě královsky placení a mají obavy z toho, aby tato pravda nevyšla na veřejnost. Logicky pak ona částka necelých devět milionů korun na oba zmíněné pořady z roku 2017 v roce 2023 určitě výrazně vzrostla.

Zda je to málo, nebo moc by bylo možné posoudit spíše na základě konkrétnějšího položkového rozpisu, kterého se zřejmě nedočkáme. Samozřejmě za kvalitní práci má být člověk adekvátně odměněn. Nutno dodat, že o kvalitní práci Václava Moravce mám nejen já silné pochyby. Nepočítáme-li tedy jeho dogmatičnost a činnost v rámci uvědomělého politického školení neuvědomělých diváků. Souběh sdělení oné informace s volbou na post generálního ředitele pak asi také nebude čistě náhodná.

Po letech šetření a opatrného našlapování se roztrhl pytel s armádními nákupy. Bojová vozidla, tanky, vrtulníky, stíhačky, to vše za desítky miliard. Vláda tvrdí, že to zvyšuje obranyschopnost republiky. Jak si ale někteří povšimli, toto jsou v podstatě výlučně útočné zbraně, které před raketami a bombami republiku neochrání. A navíc, i šéf gen. štábu Řehka uznal, že při konfliktu NATO s Ruskem by velká část armády odjela bojovat jinam. Je to dobrá cesta, jak chránit republiku?

Vláda ani tak nezvyšuje obranyschopnost ČR jako spíš finanční zisky zahraničního vojenskoprůmyslového komplexu. Ony výlučné útočné zbraně pak naznačují, že nejde o obranyschopnost naší země, ale malinko to zavání válečným šílenstvím psychopatů sedících v současnosti na vrcholných postech. Generál Řehka pak vypouští mezi veřejnost testovací balonky, abychom postupně přivykli špinavé hře, kterou s námi elity bezesporu hrají. Na všech frontách.

Aby toho nebylo málo, lidé, kteří jdou do důchodu, se důchodu ne a ne dočkat, protože jejich žádost nebyla zpracována a důchod přiklepnut. A ještě jim pak úřady píšou, že nemají zaplacené odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jak to vnímáte?

Neznám podrobnosti v konkrétních případech, nicméně je evidentní, že současný elektorát silně znesnadňuje život občanům napříč všemi skupinami včetně výše zmíněných. Vláda neustále bere či pozastavuje peníze vlastním občanům, kteří v drtivé většině případů poctivě pracovali či pracují, ve prospěch občanů nikdy nepracujících či nijak prověřených z nejmenované zbožšťované zahraniční země přijíždějících.

Jana Peterková byla odsouzena k podmíněnému trestu. Její podporovatelé však před soudní síní ztropili „bugr“, dokonce se chtěli vlámat do soudní síně a zasahovala policie. Z řad různých bojovníků proti dezinformacím už zní, jak je to známka radikalizace, jak dotyční překročili červenou čáru, jak je to útok na stát a podobně. Je spolek zmatených individuí okolo Jany Peterkové nějakým nebezpečím pro stát? Nebo je naopak jeho nejlepším pomocníkem, když takovými akcemi v podstatě dává záminku k použití „tvrdé ruky“?

„Bugr“ dělají jedinci napříč nejrůznějšími názorovými skupinami. A na jakýkoliv „bugr“, který je přes zákonem danou čáru, by měly k tomu určené složky adekvátně reagovat. Paušalizace je v tomto ohledu nezřídka zavádějící, tendenční a často slouží k ospravedlnění „tvrdé ruky“ či jakýchkoliv represálií vůči vybrané nepohodlné cílové skupině. Tím spíše slyšíme-li tato slova z úst samozvaných bojovníků proti takzvaným dezinformacím, za něž jsou v současnosti v drtivé většině ostrakizačně označovány režimu nepohodlné názory, výklady, kritika i fakta. Represálie se posléze postupně rozšíří i na většinu skupin původně protežovaných, které jim toho času tleskaly ve stoje. To je důležité mít vždy na paměti. Většina oněch tleskačů si to bohužel neuvědomuje.

