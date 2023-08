Zlá neděle Petra Pavla. Fremr se mu zle vrátil. Úder za úderem

Fremrovi totiž dali senátoři důvěru navzdory pochybnostem kvůli kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988, v níž se na zmanipulované obžalobě podílela komunistická tajná policie. Tato kauza se vyhrotila otevřeným dopisem, který rozeslal médiím Alexander Eret, jenž byl v jejím rámci Fremrem odsouzen do vězení (psali jsme ZDE).

Fremr v tajných volbách získal hlasy 36 z 67 hlasujících členů horní parlamentní komory.

Fremr, který je soudcem od roku 1982, působil i jako soudce Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu. V současnosti je místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Je považován za respektovaného odborníka na trestní právo, v jeho prospěch hovoří zahraniční zkušenosti. Od října do listopadu 1989 byl Fremr členem tehdejší Komunistické strany Československa, což opakovaně označil za šrám na morální integritě, který léty vybledl, ale nikdy nezmizí.

Pětašedesátiletý Fremr chce Ústavnímu soudu, jak uvedl v nominační řeči, přispět odborností v oblasti mezinárodního práva a zkušenostmi z praxe trestního soudce. Ústavní soudci budou muset činit odvážná, ale současně sociálně empatická rozhodnutí, za nimiž musejí vidět nejenom právní problém, ale i osudy lidí, kterých se dotkne. Do agendy Ústavního soudu mohou výrazně přispět i mezinárodní témata, především válka na Ukrajině, migrační a klimatická krize, genderové otázky nebo právní úprava umělé inteligence, uvedl soudce.

Schválení všech tří kandidátů podpořily oba senátní výbory, které jejich nominaci projednávaly. Předsedou ústavně-právního výboru je Tomáš Goláň, místopředsedové Michael Canov, Jan Holásek, Hana Kordová Marvanová a členové Zdeněk Hraba, Jitka Chalánková, Daniela Kovářová, Zdeněk Matušek, Miroslava Němcová, Ivana Váňová. Fremra přitom podpořilo 5 členů ze 7 hlasujících.

Fremr ale následně musel objasňovat svou roli v případu odsouzení trojice mladíků, které obžaloba vinila z výtržnictví a záškodnictví mimo jiné kvůli poškození pomníčků sovětských vojáků na Olšanských hřbitovech. Fremr během tříhodinového objasňování případu, které označil za torturu, senátorům řekl, že vědomě zákon neporušil. Uvedl, že nezákonné praktiky při jejím vyšetřování nebylo možné odhalit bez znalosti spisů Státní bezpečnosti (StB), tedy komunistické tajné policie. Za pochybení a nepřesnosti ve svých vyjádřeních se omluvil.

Někteří senátoři přesto Fremrovu morální integritu zpochybňovali, a to včetně předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Nejkritičtější byl k Fremrovi předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý). Fremrovi zastánci naopak poukazovali na soudcovy další rozsudky i renomé, které získal po roce 1989.

Prezident Pavel Fremra hájil před Senátem mimo jiné těmito slovy: „Robert Fremr se těší mimořádné podpoře a respektu odborné veřejnosti. Jeho kredit je takový, že každý právník, se kterým jsem se bavil, mi jeho nominaci jednoznačně doporučil. Svědčí o tom i fakt, že získal nominace od největšího počtu právních institucí, na které jsem se se žádostí o nominace obrátil. O to více jsem byl překvapen, když jsem se před dvěma týdny dozvěděl o námitkách vůči jeho osobní integritě, vycházejících z kauzy, kterou soudil v 80. letech. Tyto námitky přicházely i od lidí, kterých si pro jejich dlouhodobé postoje a názory velmi vážím. Dostával jsem i doporučení, abych jeho nominaci stáhl. Položil jsem si však otázku, zda bych se ve snaze vyhnout riziku neúspěchu nestal sám tím, kdo způsobuje určité bezpráví bezúhonnému člověku s nepopiratelnou profesní pověstí. Zatím jsem totiž nedostal žádná fakta, která by prokázala, že Robert Fremr jako soudce nebo jako člověk tehdy selhal. A mohu vás ujistit, že jsem studiu všech dostupných dokumentů včetně archivních materiálů věnoval opravdu hodně času. Jsem přesvědčen, že jednou z hlavních výhod dnešní doby je, že můžeme o podobných případech v minulosti svobodně diskutovat, vznášet pochybnosti, ale také současně vyslechnout argumenty na obhajobu. A pokud vím, doktor Fremr je na to připraven. Nesporným faktem je, že ať už vás dnes přesvědčí, nebo ne, vyhraje nakonec vaše svobodné a demokratické rozhodnutí. Rozhodnutí, které musí udělat odpovědně každý z vás. A já jako prezident budu takové rozhodnutí samozřejmě respektovat.“

Nyní se proti Fremrovi však ozval mimo jiné senátor Marek Hilšer. „Podle nových zjištění kandidát na ústavního soudce JUDr. R. Fremr nemluvil před Senátem pravdu, když tvrdil, že nikoho za totality neodsoudil z politických důvodů. V době mezi lety 1983–1985 odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován,“ poznamenal Marek Hilšer.

„Po všech informacích, které vyšly najevo k justiční kauze ‚Olšanské hřbitovy’ z konce 80. let, by měl prezident stáhnout nominaci R. Fremra na ústavního soudce, pokud tak neučiní kandidát sám. Minulost ústavního soudce nesmí vyvolávat pochybnosti, jinak utrpí důvěryhodnost celé instituce a v konečném důsledku i justice,“ dodal Hilšer.

„Z vlastní zkušenosti vím, že každý soudce, který soudil trestnou činnost vedenou pod hlavou první, tedy trestné činy proti republice a obranyschopnosti státu, byl z podnětu vedení KSČ na příslušném soudu speciálně proškolen pro tuto problematiku. Tedy soudce JUDr. Robert Fremr lhal, když tvrdil, že netušil, že za předmětným trestním stíháním ve věci Olšanského hřbitova stojí StB. Zmíněná problematika spadala pod výhradní pravomoc StB,“ píše pak ve svém komentáři bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín.

„Ovšem co dnes chtít od bývalého komunistického soudce Fremra, když prezidentem, který ho navrhl do pozice soudce Ústavního soudu ČR, je zkušený komunistický rozvědčík s krycím jménem Pávek, vycvičený sovětskou GRU a nomenklaturní kádr KSČ Petr Pavel. Já osobně mám s Ústavním soudem opakovaně dobré zkušenosti, neboť Ústavní soud ČR mě zprostil veškerých obvinění, které byly po nástupu ČSSD proti mně vykonstruovány. Ústavní soud mě zprostil i obvinění z mé opakované protikomunistické činnosti prováděné v 70. a 80. letech. Tedy i z tohoto důvodu mě obsazení Ústavního soudu zajímá, a to je také důvod, proč mi vadí, že někdejší soudce – komunista Robert Fremr má na této významné instituci působit, a to navíc po zveřejnění jeho zločinné minulosti, kdy soudil činnost vykonstruovanou StB. Připomínám, že současný prezident Petr Pavel i do nejvyšších policejních struktur povýšil, a to dokonce do hodnosti generála, i pachatele neobjasnění bombových útoků Tomáše Landsfelda, ředitele Olomouckého kraje,“ dodal Hučín.

Otázka flanelových košil

„Je asi ironie osudu, že gen. Landsfeld v mém bytě v r. 2001 spolu s dalšími členy speciálního policejního týmu Výbuch prováděl domovní prohlídku, při níž mi byly zabaveny mimo jiné i písemnosti, které konkretizovaly podmínky a to, jaký soudce může soudit trestné činy soustředěné pod ustanovením první hlavy, tedy trestnou činnost spadající výhradně do působnosti StB. Písemnosti zabavené v mém bytě se týkaly lustrace krajské soudkyně JUDr. Ludmily Svatošové, která mne v r. 1984 soudila v odvolacím řízení a která se mimo jiné specializovala na trestné činy první hlavy a měla k tomu specializované školení. Stejně tak tomu bylo u dalších soudců jako např. JUDr. Zdeněk Pupík, JUDr. Čestmír Duda (někteří z těchto soudců jsou zaznamenáni v dokumentu ‚Pravdě podobný příběh V. H.‘),“ dodává Hučín.

„Ty písemnosti byly důkazem, že soudci, kteří soudili tr. č. první hlavy, byli pro tuto činnost proškoleni. Já např. u Svatošové a Dudy přímo v jednací místnosti při mém soudním procesu apeloval na to, jaké komunistické struktury se na mém odsouzení podílely. Svatošová dokonce, ač poučená, jako svědek lhala s tím, že ona žádné politické činy nesoudila, což pro mne byla nahrávka na smeč. Já citoval z jejího rozsudku, kdy mne odsoudila pro trestný čin pobuřování § 100 a tr. č. hanobení státu svět. soc. soustavy § 104. Tedy já tyto materiály doma měl i k tomu, abych varoval veřejnost před těmito soudci. Domnívám se, že i ti užiteční idioti, z nichž někteří dokonce ve flanelových košilích křepčili a podporovali komunistického rozvědčíka Petra Pavla s krycím jménem Pávek, postupně pochopí, co způsobili,“ zakončil Hučín.