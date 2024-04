Zlé. Bitva o Časiv Jar: Co Ukrajinci nechtějí slyšet

reklama

Na Ukrajině se situace pro ukrajinské síly stále zhoršuje. Momentálně se podle posledních zpráv vede boj o město Časiv Jar, které se nachází přibližně 20 kilometrů západně od Bachmutu. Na kraj města dospěly ruské síly už ve čtvrtek. Podle ruského bloggera Michaila Zvinčuka už se Rusům povedlo na východě města se opevnit a ukrajinské síly je nedokázaly zatlačit zpět.

?????????? Battle for Chasiv Yar: Russian forces are gaining a foothold on the eastern outskirts of the Kanal microdistrict. The enemy fails to drive the Russian Armed Forces out of their positions. pic.twitter.com/zErxbHfUZ5 — Rybar Force (@rybar_force) April 7, 2024

Což potvrzují i ukrajinské účty. „Nepřítel se zmocnil nejkrajnějších domů v Časiv Jaru,“ uvedl válečný blogger Bohdan Mirošnikov na Telegramu v sobotu. Ruská vozidla se prý v oblasti pohybují volně, často bez odporu ze strany Ukrajiny. A situace podle něho není dobrá ani na křídlech. U Ivanivského a v Bohdanivce je dle Mirošnikova ještě situace zvládnutelná, na východě Časiv Jaru je prý situace patová. „Situace se musí urgentně řešit, ale bez toho, aby kvůli tomu utrpěly ostatní oblasti. Chyby z Avdijivky se nesmějí opakovat,“ uvedl.

K tomu měl komentář vojenský historik vystupující pod přezdívkou Big Serge. Jak se bude situace v Časiv Jaru vyvíjet dle něho napoví hodně o tom, v jakém stavu jsou ukrajinské ozbrojené síly a jak se bude válka vyvíjet v létě. „Jsou tam jisté terénní zvláštnosti a je to štít Kosťantynivky,“ soudí o městě, které mělo v roce 2016 13,5 tisíce obyvatel. A klade otázku, zda mají Ukrajinci dostatek rezerv, aby zabezpečili obranu.

The way that Chasiv Yar goes will tell us a lot about the AFU’s state and stance as we look to summer. It’s got some peculiar terrain features and it’s a crucial shield for Konstyantinivka. Do they have enough in reserve to backstop the defense? https://t.co/8QnhJ0dCmY — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) April 5, 2024

Podle válečného analytika Scotta postupují Rusové ve všech směrech a Ukrajinci do Časiv Jaru přesunuli rezervy, aby zabránili ruskému postupu, čímž ho mohou zpomalit. „Bohužel pro Ukrajinu se tím otevřely další oblasti fronty. Nedostatek munice a živé síly jen umocňuje problém na celé frontě, letošní léto bude na Ukrajině rušné,“ soudí.

Russians are advancing everywhere. Ukrainians just transferred reserves to Chasiv Yar to stem the advance of Russian forces and in doing so might have slow their progress. Unfortunately for Ukraine this has opened other areas of the front. Ammunition and manpower shortages are… — ayden (@squatsons) April 7, 2024

Psali jsme: Slovensko je ode dneška Rusko, řádí Šarapatka. Svolává na frontovou linii „Jedovatá tchýně“ Němcová se opět vyznamenala. Vyskočilovi se chce zvracet Krym, Donbas. „Lidem by to nevadilo.“ Tak prý Trump urovná Ukrajinu Generál Šándor: To o Babišovi nebylo rozumné, pane Lipavský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.