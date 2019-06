Zloba mezi Ruskem a Západem: Putin připomněl, jak to bylo za druhé světové

„K tomu pozvání či nepozvání, my také nezveme každého na každou oslavu,“ řekl Putin dle CNN. „Proč bych měl být zván na každou sešlost? Jsem snad generál na svatbě, nebo co? Já mám svých starostí dost,“ dodal. „Generál na svatbě“ je tradice z dob carského Ruska, kdy generálové byli bez výjimky příslušníci šlechty a jejich přítomnost na svatbě zvyšovala prestiž. Většina se však nechtěla takto zahazovat, takže se často našli usměvaví staříci, kteří onu roli sehráli za jistý peníz.

Putin nicméně upozornil, že západní fronta byla až druhá fronta. „První byla u nás. Pokud spočítáte počet divizí a sílu Wehrmachtu, který bojoval proti sovětské armádě na východní frontě, a počet vojáků a množství vybavení na západní frontě, tak vám to bude jasné,“ řekl dle CNN ruský prezident. Oslav dne vylodění se zúčastnil například v roce 2014.

#Zakharova: The Normandy landings were not a game-changer for the outcome of WWII and the Great Patriotic War. The outcome was determined by the Red Army’s victories – mainly, in Stalingrad and Kursk. For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com/LhzkEzNCQN — MFA Russia ???? (@mfa_russia) June 5, 2019

A dodala: „I když bylo opožděné, otevření druhé fronty mělo za cíl podpořit sovětské vojenské operace. Nakonec jsme pomáhali našim západním spojencům, když byli poraženi v Ardenách. Doufáme, že si na to naši parneři vzpomínají.“

#Zakharova: Even if it was late, the opening of the second front was aimed at supporting Soviet troops in their combat missions. In fact, we ended up helping our Western allies who were defeated by the Nazis in the Ardennes. We hope our partners remember this pic.twitter.com/ETHXTJ4kT9 — MFA Russia ???? (@mfa_russia) June 5, 2019

Nicméně jeden z diskutujících připomenul, že západní spojenci před vyloděním v Normandii bojovali ve Středomoří a v Itálii a že Sověti spoléhali na dodávky techniky a zásob, které Amerika dovážela přes Velkou Británii. Nemluvě o tom, že USA taktéž bojovaly na druhé frontě v Pacifiku proti Japonsku.

Probably stupid to keep engaging this account, but its tweet also ignores the very real fighting that took place in the Mediterranean for years before D-Day. The Italian campaign, in particular, sucked huge amounts of German troops away from the Russian front. — Brendan Bordelon (@BrendanBordelon) June 5, 2019

Menší pozdvižení také vzbudilo zařazení Angely Merkelové jako představitelky „spojeneckých zemí“, o kterém jsme již informovali.

