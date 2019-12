Zlobil a „dostal za uši“? Soud potrestal muže, který se vzpíral králi exekutorů Podkonickému a hrozil, že bude střílet…

Jaroslav Novák, muž stíhaný za to, že týmu exekutorů z kanceláře právníka Juraje Podkonického (exekutorský úřad pro Prahu 5) vyhrožoval střelnou zbraní, byl nepravomocně odsouzen ke dvouletému podmíněnému trestu (šesti měsícům nepodmíněně). Novák se nicméně prostřednictvím svého advokáta odvolal, a tak více než rok trvající případ bude pokračovat u vyšší soudní instance.

„Odvolali jsme se. Není to sice vysoký trest, ale pan Novák chce z principiálních důvodů, aby byl osvobozen,“ sdělil naší redakci právník odsouzeného Norbert Naxera.

O případu Nováka, kterého exekutoři připravili o byt, jsme informovali opakovaně v textech ZDE, ZDE a ZDE, ve kterých Novák popsal, jak celé vyklizení probíhalo z jeho pohledu.

Lidé od Podkonického přistoupili k exekuci 2. listopadu 2017. A to přesto, že Novák podal prostřednictvím právníka žádost o odklad, které mělo být posléze podle vyšší soudní instance vyhověno. Toto exekutorský úřad ignoroval. Novák nicméně Podkonického lidem neotevřel. Namísto toho, když mu nasmlouvaní zámečníci začali odvrtávat dveře od bytu, zavolal státní policii. Poté, co policisté dorazili namísto, aby se situace uklidnila, došlo k další eskalaci, během které měl exekuovaný vyhrožovat střelnou zbraní. Situaci vyřešili posléze až policisté ze zásahové jednotky.

Novákovi přitížilo, že střelná zbraň byla v jeho bytě skutečně nalezena, a to vojenská puška z druhé světové války, konstrukčního typu Mauser. K té se v jeho bytě našlo ještě 50 pistolových (s puškou nekompatibilních) nábojů pro zbraň typu Luger. Novák byl v minulosti rovněž vojákem. Soudkyně na konto Novákovy zbraně uvedla, že „předložená zbraň je plně funkční a střelby způsobilá.“

Novák se nicméně hájí tím, že zbraň není jeho a že si ji u něj nechal jeho kamarád. V žádném případě nebylo prokázáno, že by tato zbraň byla ve vlastnictví obviněného nebo že by obviněný o ní věděl,“ sdělil Novákův obhájce Naxera ve své závěrečné řeči.

„Dále je nutné si uvědomit, že aby bylo vyhrožování skutečným vyhrožováním ve smyslu zákona, je nutné, aby vzbudilo důvodné obavy,“ sdělil Naxera. Z videozáznamu z místa činu, který byl přehrán během minulého líčení, je ale zjevné, že důvodné obavy mezi zaměstnanci exekutora ani mezi policisty nevznikly, uvedl. „Ve skutečnosti je vidět po těchto výhrůžkách, že se smějí, vtipkují a podobně,“ uvedl.

Právník obžalovaného rovněž namítal, že exekuce měla být pozastavena, jelikož jako taková byla posléze soudem shledána neoprávněnou. „Pokud by soudní exekutor nepostupoval protiprávně, tak by k incidentu ze dne 2. listopadu 2017 vůbec nikdy nedošlo,“ sdělil Naxera s tím, že „není možné zaměňovat příčinu s následkem“.

Podle jedné ze zaměstnankyň Podkonického úřadu, která byla v dřívějších jednáních předvolána v Novákově případu jako svědkyně, měl ovšem „pan doktor Podkonický na právo na odklad exekuce jiný právní názor“.

Na ta slova reagoval ve své závěrečné obhajobě sám Novák: „To, co tady jednou tvrdila paní od exekutora, znamená, že názor pana exekutora je víc než názor soudu. No tak zrušme soudy a nechme tady pana exekutora, on bude mít na všechno svůj právní názor,“ sdělil soudu rozhořčeně.

Rovněž hořekoval nad tím, že videozáznam, který byl předkládán soudu během minulých líčení a který zobrazoval přímo akci v den incidentu, byl podle něj sestříhán. K tomu ještě napadl jednoho ze svědků, o němž řekl doslova: „že je to alkoholik, který každou chvíli pokálí chodbu“. „A hlavně je tam osobní zájem, že pro svoji dcerku, když zjistili, že mám problémy s exekucí s bytem, tak si mysleli na byt pro svoji dcerku. Takže ta výpověď je zcela zavádějící,“ vypálil Novák.

Novák rovněž mluvil o tom, že se mu po exekuci údajně ztratily předměty, které v bytě měla mít uschované jeho přítelkyně: „Secesní prsteny, šperky a osobní věci ze své chalupy.“ „Exekutor mi dodnes nedodal přehled zabavených věcí,“ uvedl Novák.

Naxera si v závěru neodpustil silná slova:

„Pan Novák je obětí nefunkčnosti systému v České republice, oběť dvacet let trvající nespravedlnosti, jaká by se nemohla nikdy stát, pokud by Česká republika byla demokratický, právní stát, jak je uvedeno v ústavě a jak nás neustále přesvědčují politici a média,“ uvedl. „Pokud by Česká republika byla právní stát a orgány činné v trestním řízení by hájily práva slušných občanů a nikoliv zločinců jen proto, že tito zločinci jsou příbuzní politiků, pan Novák by dnes mohl být poměrně bohatý podnikatel a neměl by žádné exekuce,“ sdělil, jak to vidí. Podle Naxery Novák jednal v situaci „krajní nouze“ a v souladu s paragrafem o „nutné obraně“, jelikož odvracel útok na svou domovní svobodu.

Případ budeme i nadále sledovat.

