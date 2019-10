Monstrproces. Vzali mi cennou listinu po dědečkovi. Primitivové. Muž, který se vzpouzel mocnému exekutorovi, propukl u soudu v pláč

Ve středu 2. října se konalo další stání v případu muže, který měl podle obžaloby vyhrožovat lidem od exekutora Podkonického palnou zbraní.

O případu Jaroslava Nováka jsme v minulosti psali ZDE a ZDE. V kostce jde o to, že na pana Nováka byla nařízena exekuce, kterou měl provést úřad známého a vlivného exekutora Juraje Podkonického.

Novák podal odvolání, které ovšem exekutor ignoroval. Jeho tým se exekuci rozhodl provést. Soudy přitom zpětně rozhodly o tom, že exekuce byla nezákonná a exekutor měl její odklad respektovat (psali jsme ZDE).

„Pan exekutor měl jiný právní názor,“ zaznělo v jednom ze soudních líčení v případu Nováka v minulosti ze strany jedné z Podkonického vykonavatelek, jeho zaměstnankyně Rity, když vysvětlovala, proč byla navzdory žádosti o odklad exekuce provedena.

Výkon Novákovy exekuce ovšem onoho dne, 2. listopadu 2017, nabral dramatických obrátek. Novák se totiž před exekutorskými vykonavateli ve svém bytě zabarikádoval, za dveře umístil improvizovanou bariéru sestávající z harampádí, a takticky vyčkával.

Fotogalerie: - Gott a slzy

Když exekutorem přivolaný zámečník začal s odvrtáváním zámků, Novák trvající na tom, že nařízení exekuce je v rozporu se zákonem, přivolal policisty. Situace kulminovala, když Novák policisty a exekutory varoval, že má v držení palnou zbraň a bude střílet. Novák měl vyhrožovat, že zastřelí nejenom sebe. Došlo na přivolání Útvaru rychlého nasazení a Novák skončil v psychiatrické léčebně.

Během posledního líčení se promítaly audiovizuální záznamy z akce: za prvé Novákův telefonát na tísňovou linku 158, když si volal na pomoc policisty, za druhé záznam z akce, který pořídili lidé od exekutora a beze zvuku videozáznam pořízený policisty Útvaru rychlého nasazení, na kterém sledujeme, jak elitní policisté vyhazují harampádí a různé předměty z Novákova bytu a nakonec předvádějí samotného Nováka.

Fotogalerie: - Soud s Hřibem

Na záznamu z Novákova telefonátu na linku 158 si muž policistům stěžuje, že mu někdo odvrtává zámky a přitom se mu vůbec nepředstavil. „A nejste náhodou v nějaké exekuci?“ zajímalo policistu na telefonu. „V exekuci jsem, ale není tam žádné pravomocné rozhodnutí,“ vysvětlil Novák. „Furt tam jsou dovolání,“ říká.

Následně líčení navázalo přehráním videozáznamu, který pořídili na místě exekutoři. Přikládáme popis videa, které bylo přehráno v soudní síni:

Zámečník na něm zápasí se zámky a dohaduje se s kolegou, jak je správně odvrtat. Exekuovaný Novák z bytu nevychází. „Nemá klíč zevnitř?“ ptá se zámečník. „To není celý záznam,“ narušil v tu chvíli líčení Novák „Chybí tam podstatná komunikace,“ namítal, a soudkyně jej vyzvala ke klidu.

Fotogalerie: - Boj o sochu Koněva

Posléze se na místo dostavuje Novákem přivolaná hlídka policie. „Pane Novák otevřete, pane Novák Policie ČR, otevřete,“ klepou na dveře policisté. Novák přes dveře začal policistům namítat, že podal odvolání. Policista následně Novákovi vysvětlí, že není v jeho pravomoci exekuci zastavit. Policisté se opřou o zeď a sledují zámečníky, jak dělají svou práci. Novák se je marně snaží vyzývat, aby činnost, kterou vnímá jako protiprávní, zastavili. „Děláte nezákonnou činnost,“ trval na svém Novák.

Situace na videu eskaluje ve chvíli, kdy se Novák zmíní o zbrani, kterou má v držení a začne hrozit, že ji použije. „Pane Novák, chcete to řešit se zásahovou jednotkou? Ti se s vámi bavit nebudou,“ informuje muže jeden ze zasahujících policistů.

Novák nicméně trvá na svém. Tým kolem exekutora se přesouvá dolů před budovu a čeká se na příjezd jednotky rychlého nasazení. „Přijede Urna, budou někde tady, že jo,“ říká muž od exekutora. „Na koho se píše faktura,“ zajímá se, když řeší s nasmlouvaným zámečníkem peníze za odvrtání zámků. Následně vyplácí zámečníka penězi na ruku.

V té chvíli vstupuje v soudní síni do přehrávaného videozáznamu sám Novák. „Vyplatil keš a určitě to nedal do účetnictví. To ukazuje, co je to zač,“ takřka vykřikl muž a soudkyně jej opět musí krotit. Opět se vracíme do soudní síně a sledujeme video: „Už je tu zásahovka,“ říká jeden z exekutorových lidí stojících před domem a neskrývá vzrušení. Prostor kolem domu zatím páskují policisté a vytvářejí pro jednotku rychlého nasazení operační prostor, do kterého civilisté nesmí.

„Vy ho zpacifikujete a odvezete, že jo,“ ptá se jednoho z řadových policistů vytyčujících prostor žena z exekutorova týmu. Policista krčí rameny. „To my nevíme.“ „Určitě, určitě odvézt,“ naléhá žena od exekutora.

Fotogalerie: - Koněv v ohrožení

Do operačního prostoru se snaží projít jedna žena bydlící v domě. Zastavuje ji muž od exekutora. „S panem Novákem jsou problémy. Hrozí, že vlastní zbraň a že se zastřelí,“ vysvětluje jí. „Jede sem zásahovka, už jsou skoro tady,“ říká. Následně se lidé od exekutora baví o fotbale. „Já jsem kovanej sparťan, ale tohle je hrozný.“ „Ten Novák měl tady před domem sedm aut zaházenejch bordelem. Odvezli jsme je před měsícem, už jsou vydražený,“ říká. „13 let tu žije bez elektriky, zaházenej odpadkama,“ říká dále muž. Následuje záběr na žoviální hovor zaměstnanců vyklízecí čety, která přišla inkriminovaný byt, na který ztratil Novák právo, vyklidit.

V této chvíli Novák opět jednání soudu přerušil. „Paní soudkyně, to se budeme dívat na nějaké primitivy,“ zahuboval Novák.

Soudkyně jej napomenula a po skončení přehrávky se Novák ujal slova a protestoval. „Jsem velmi rád, že tato nahrávka proběhla, neboť jasně dokumentuje, že soudní exekutor jako soukromá osoba se zde jasně dopustil vloupání, protože vůbec nepočkal na rozhodnutí soudu, které bylo. To znamená, že on absolutně... Soudní moc je pro pana exekutora Podkonického asi šumafuk, takže soudní moc je podle pana Podkonického asi na dvě věci, asi na nic a na p...“ vyrukoval obžalovaný.

„A toho jsme nakonec byli svědky, když paní Rita, nějaká jeho zástupkyně, řekla, že pan Podkonický měl jiný právní názor než soud. Ano, on jiný právní názor může mít, ale ten nemůže být v rozporu s právním řádem této republiky,“ kritizoval.

„Takže jsem rád, že to bylo vidět. Za další jsem rád, že bylo vidět, jaká cháska je v týmu pana exekutora. Viděli jsme tam polozakrývanou peněženku, kdy se platilo keš místo na fakturu, firmě, která odvážela ty věci. To jsme tam evidentně viděli a já bych byl rád, kdyby to bylo v záznamu. To znamená, to byla jenom ukázka toho, jak se chová exekutor Podkonický. Pak bych rád viděl, jak vykázal ty náklady na tu exekuci, když to šlo z peněženky, byla tam vidět polozakrytá. Bylo vidět, že když se chce, tak se ty záběry zmanipulujou. Najednou jsme viděli jenom nějakou hnědou stěnu. Můžu vám říct, že je to fraška. Velice rád to vyvěsím někde na sítě, protože akorát jsme sledovali vystoupení primitivů stěhovací firmy, respektive firmy ‚výkup a prodej‘, to znamená alias zloději.“

Dále Novák namítl, že dosud neobdržel soupis věcí, které při akci v bytě exekutoři zabavili. „Dosud se to nestalo, protože to normálně ukradli!“ zahromoval Novák. „Byly tam věci mojí přítelkyně. Já jsem tam žádné věci neměl, protože, co jsem tam měl, jsem musel rozprodat,“ doplnil.

A přidal srdceryvnou historku: „Jen tak mimochodem, můj dědeček byl právník ještě za Rakousko-Uherska. Ukradli mi tam cennou listinu po něm. Já jsem tam měl normálně kopii rozsudku, kdy můj dědeček, nezlobte se...“ při těchto slovech Novák propukl v pláč.

„Můj dědeček zastupoval na Benešovsku chudého rolníka proti samotnému Ferdinandu D‘Este, těsně nějak předtím, než ho zabili, a na tom rozhodnutí soudu za toho odporného, nelidského a krutého Rakousko-Uherska stálo, když si Ferdinand D‘Este chtěl připojit pozemek toho rolníka ke svému, vadil mu tam nějaký cíp jeho, zkrátka rozhodl se, že zatočí s chudým chalupníkem. Ale ouha, dědeček ho obhájil. A v rozsudku bylo uvedeno, že vzhledem k tomu, že nebylo nalezeno v katastrálních knihách ani v zemských deskách...“ popsal Novák.

„Soud žalobu zamítl. A v rozsudku bylo navíc uvedeno, že vzhledem k tomu, že se jedná o chudého chalupníka, byla by pro něj ztráta pozemku likvidační,“ uvedl detaily. „A takovouhle cennou věc mi ti primitivové buď vyhodili, nebo prodali!“

Soud rozsudek nad Novákem zatím nevynesl, i kvůli požadavku státní zástupkyně, aby byl Novákův zdravotní stav posouzen soudní znalkyní v oboru psychiatrie, proti čemuž ovšem Novák protestoval. „To bude monstrproces,“ komentoval Novák to, že soudkyně jednání odročila na prosinec.

Psali jsme: To nemáte na práci nic lepšího? Pirátský poslanec odpovídá čtenářům PL.cz. Poslankyně ANO se nastěhovala do ústeckého ghetta, má zkušenosti z první ruky. Babiš se prý chystá „na kafe“ Dva z pěti dnes nemají na dovolenou. Ne všichni děkují za „samet“. Prahu čísla od filosofa nepotěší Sdružení místních samospráv vítá záměr změn v oblasti veřejně prospěšných prací a apeluje na urychlené řešení vícečetných exekucí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž