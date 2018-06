Změna pohlaví jako pracovní benefit. Velká americká korporace zavádí novinku

Nejste-li šťastní se svým pohlavím, jděte pracovat pro Starbucks. Alespoň tak působí rozhodnutí, které řetězec Starbucks uvedl do praxe.

Řetěz Starbucks, který prodává kávu vyrobenou „za férovou cenu“ se rozhodl k zásadnímu kroku. Bude zaměstnancům nyní spoluhradit nejenom operace na změnu pohlaví, ale i kosmetické operace jako zvětšení nebo zmenšení poprsí, feminizaci obličeje, transplantaci vlasů a podobně.

„Naše rozhodnutí nebylo hnáno jenom snahou být inkluzivní v našem zdravotním pojištění, ale i dialogy, které jsme vedly s našimi transgender partnery a přáteli, o tom, jak jim tyto operace pomohou být tím, čím chtějí být,“ uvádí Ron Crawford, viceprezident pro benefity ve firmě Starbucks.

Na uvedení této novinky do praxe spolupracovali s World Professional Association for Transgender Health (Světovou organizací pro zdraví transgender lidí). „Navrhli jsme seznam procedur, se kterými by pojišťovny mohly mít problémy,“ uvedl Jamison Green, bývalý prezident této organizace. Jedná se například o zmiňovanou feminizaci obličeje nebo elektrolýzu (odstranění vlasů či chlupů). Mnoho procedur je pouze kosmetických, ale jsou prý nezbytné ve snaze trans lidí stát se takovými, jací chtějí být, říká Green.

Řetězec Starbucks chválí, prý jsou první, kdo s nimi chtěl spolupracovat pro dobro transgender lidí. I viceprezident Crawford se snaží apelovat na ostatní firmy: „Nikdo jiný tohle nedělá. Ale byli bychom neskonale potěšeni, kdyby ostatní zaměstnavatelé začali.“

Studie Americké nadace pro prevenci sebevražd z roku 2014 říká, že 41% z 6 a půl tisíce dotázaných se někdy v životě pokusilo o sebevraždu. Jedním z důvodů může být finanční nedostupnost operací. Sám Green mluví o tom, jak fungovalo podnikové pojištění ve firmě, ve které pracoval v roce 1988. „Byl to bod 17. Žádné služby nebudou poskytovány v souvislosti se změnou pohlaví ,“ vzpomíná. Pamatuje si, jak byl tehdy zoufalý, když chtěl podstoupit změnu pohlaví. „Když vám seberou právo na zdravotnickou pomoc, berou vám kus lidství,“ říká.

Rozhodnutí Starbucksu přichází v čase, kdy se transgender problematika řeší i v Čechách. Jiří (Marie) Feryna na „komunitním centru“ Klinika znásilnil jednu z tamních žen. Za tento akt na něj starosta Prahy 3 za ODS, Alexander Bellu podal žalobu. Pokud tedy bude Feryna chtít podstoupit operace na změnu pohlaví, měl by se nechat zaměstnat u Starbucks.

