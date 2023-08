Změny v ČT? „Prosadit silou. A rychle, než...“ Znalci prostředí radí Součkovi. Závažné

Plný odhodlání dostat Českou televizi do kolejí objektivnosti a nestrannosti je soudě podle dosavadních vyjádření její nový ředitel Jan Souček. „Televize vypadá jinak zvenku – tím zvenku myslím i brněnské studio – a jinak vypadá v okamžiku, kdy ji bude muset zvolený ředitel začít řídit,“ upozorňuje mediální analytička Irena Ryšánková. „V minulosti to vždy dopadlo tak, že si nový ředitel nechal zpovykané redaktory přerůst přes hlavu,“ říká bývalý člen RRTV Petr Štěpánek. „Česká televize neslouží nezávislé žurnalistice, ale jen propagandě osobních politických pohledů redaktorů na svět a jako elektronické stranické médium tzv. liberálních stran,“ hodnotí ČT televizní producent Ivan Štefka.

Na konci září se uzavře dvanáctiletá éra Petra Dvořáka v čele České televize. Ve funkci generálního ředitele ho od 1. října nahradí dosavadní šéf brněnského studia ČT Jan Souček. Jeho úloha nebude snadná, protože si letití zaměstnanci a neodmyslitelné tváře veřejnoprávní obrazovky zvykli, že si dlouhá léta mohli dělat takřka, co chtěli. Přesně v duchu toho, co v období televizní stávky v zimě 2000-01 řekl Karel Schwarzenberg: „Česká televize patří těm, kteří v ní pracují.“ Proto pro ně musí znít zlověstně vyjádření nového generálního ředitele, že základem je to, aby lidé, kteří jsou tvářemi pořadů ČT, nedávali najevo své názory a politické preference. Jan Souček o sobě v této souvislosti prohlásil, že je velmi nesmlouvavý zastánce přísných kodexů, jimiž se řídí i světová média, včetně komerčních. Ta jsou velmi přísná ve vztahu k veřejné prezentaci svých moderátorů.

Už v období mezi zvolením a nástupem do funkce je nový šéf veřejnoprávní televize vystaven nejrůznějším tlakům, jak vyplývá i z jeho aktuálního vyjádření na sociální síti X, v němž informuje o tom, že příští pondělí představí složení svého týmu nejužšího vedení České televize. „Protože jsem ale některými chronickými revolucionáři opakovaně napadán jako zaprodanec autoritářských režimů, když si dovoluji trvat na dodržování dvacet let starého etického kodexu ČT (doporučuji čl. 22. 6. a 22. 7.), těším se, že padnou i dotazy na toto téma. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Rezignace na striktní zachovávání nezávislosti veřejnoprávních médií patří do stejného ranku,“ napsal Jan Souček.

Nejde o omezení svobody slova, ale o závaží profese

Alespoň o tom svědčí jeho slova krátce po svém zvolení. „Neuznávám přitom názor, že omezení diskuze ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, je omezením svobody slova. Práce ve veřejnoprávním médiu je privilegium být tím, kdo deseti a půl milionu lidí zprostředkovává obraz vnějšího světa. Každá výsada s sebou nese závaží. V tomto případě je to omezení možnosti vyjadřovat ve veřejném prostoru osobní preference. Lékař musí také do smrti mlčet o tom, co se dozvěděl o svém pacientovi. A nevztahuje se na to svoboda slova. Je to závaží jeho profese,“ konstatoval Jan Souček v rozhovoru pro Deník.

Šéf si nechal zpovykané redaktory přerůst přes hlavu

Naskýtá se pochopitelně otázka, zda nastolený kurz dokáže nový ředitel udržet i tváří v tvář o svá privilegia přicházejícím populárním televizním tvářím, nebo si nechá i on přerůst zaměstnance přes hlavu a z avizovaného důrazu na dodržování etického kodexu pod tlakem vycouvá. „Odpověď neznám, ale každopádně si na tento nejnovější spektákl z produkce České televize, jenž se obvykle s šestiletou frekvencí opakuje pod názvem ‚Výměna generálního ředitele‘ na veřejnoprávní obrazovce i mimo ni, koupím lístek do první řady. V minulých dílech to vždy dopadlo tak, že platila varianta B, totiž že si nový generální ředitel zpovykané redaktory přerůst přes hlavu nechal. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne tentokrát,“ říká pro ParlamentníListy Petr Štěpánek, který byl dlouhá léta členem či místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V podobném duchu reaguje i televizní a filmový producent Ivan Štefka. „Zaznamenal jsem, že se zase probouzí úderná aktivistická pěst České televize, nějací zaměstnanci zpravodajství. Jediné, co k tomu tedy můžu říct je to, že přeji panu Součkovi, aby se nenechal ovládnout a řídit svými podřízenými, jak se stalo v České televizi nepsaným pravidlem. Není k tomu vůbec žádný důvod. Právní vůbec ne, existuje zákoník práce a zmiňovaný kodex. Může ovšem zatoužit po klidu na práci, stejně jako jeho předchůdci, ale pak si nedokážu představit, jak by mohla tato, dnes již ryze politicko aktivistická instituce, obhájit důvod svojí existence a financování,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Ivan Štefka.

Elektronické stranické médium tzv. liberálních stran

Pro to, co se na nás line z veřejnoprávní obrazovky za zpravodajství a publicistiku, proto nemá ani trochu pochopení. „Už dnes a dlouho všichni vidí, že Česká televize neslouží nezávislé žurnalistice, ale jen propagandě osobních politických pohledů redaktorů na svět a jako elektronické stranické médium tzv. liberálních stran. V tomto hávu se Česká televize stala nepotřebnou, ale třeba s tím pan Souček dokáže něco udělat. To se ovšem ukáže až za rok, za dva nejdříve, neboť odpor ke změnám bude enormní a bude také důležité to, kdo bude v tom nejužším vedení. To bude velmi zásadní a rozhodující a veškeré snahy o změnu to může zničit, nebo naopak urychlit,“ je přesvědčen televizní a filmový producent.

Petra Štěpánka v souvislosti se zpravodajstvím a publicistikou v České televizi zaujala první vlaštovka spojovaná s nástupem nového ředitele. „Tou byla – zdá se, že vynucená – rezignace ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala. Nemyslím, že právě on byl tou úplně největší žábou na prameni, ale vzhledem ke svému šéfovskému postavení určitě nese za zoufalý, protože zcela jednostranný a propagandistický, stav českotelevizního zpravodajství a publicistiky největší odpovědnost. Těch ropuch, které zamořují náš veřejný prostor, však sedí na Kavkách mnohem víc: Václav Moravec, Nora Fridrichová, Jakub Železný... Tak uvidíme. Asi si koupím i popcorn,“ baví se v očekávání věcí příštích dlouholetý člen RRTV.

Otázka je, jak vydrží ostrý postoj tváří v tvář realitě

Veřejně prezentovaná předsevzetí nového šéfa České televize vítá Irena Ryšánková, která se médiím dlouhodobě věnuje. „Pokud bude nový generální vyžadovat ostře dodržování kodexu, bude to jedině dobře. Otázka je, nakolik mu tento ostrý postoj vydrží tváří v tvář realitě. Také ovšem bude muset toto svoje předsevzetí začít realizovat ihned po nástupu do funkce, dokud jej ještě ti radní, kteří jej volili, mají tendenci bezvýhradně podporovat. Zabývám se médii dlouho a tak vím, že po fázi podpory rady přichází velmi rychle fáze kritiky a po ní dost často i fáze nenávisti. Navíc si uvědomme, že v říjnu dovolí do Rady ČT své lidi i Senát a je tedy otázka, jak budou reálně rozloženy síly,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz mediální analytička Irena Ryšánková.

Televize vypadá jinak zvenku a jinak, když se musí řídit

Zároveň poukazuje na to, že nejdůležitější kroky a opatření čekají Jana Součka v oblasti zpravodajství a publicistiky. „Výroba je plánována na několik let dopředu, čili výrobu má ještě na nějaký čas zajištěnou. Klíčovým bodem proto je rozhodnutí generálního ředitele o šéfovi zpravodajství a obsazení šéfredaktorů. Dodržování kodexu je samozřejmě nejdůležitější, ale pokud jde o tuto otázku celkově, nechala bych ji zatím bez odpovědi. Televize vypadá jinak zvenku – tím zvenku myslím i brněnské studio – a jinak vypadá v okamžiku, kdy ji bude muset zvolený generální ředitel začít řídit. Myslím, že mnohá předsevzetí bude muset nový šéf korigovat. Nebo prosazovat silou…“ dodává Irena Ryšánková:

