Zmrdi! Majdan? To kdyby viděl Havel. Totální smršť kolem Zdeňka Ondráčka. Jde to dál, než se čekalo, kavárna prý už „přetekla“

Zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, jenž v pátek stanul v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS, způsobilo nejen na politické scéně velkou bouři. Do ulic by dnes měly vyrazit tisíce lidí, alespoň podle sociálních sítí, prostřednictvím nichž se svolává na demonstrace. Svůj názor pak včera napsal také Andrej Babiš (ANO), jenž si myslí, že by měl Ondráček rezignovat, nebo být odvolán. Jeho slov se chytil předseda ODS Petr Fiala. Za zvolením Ondráčka přitom stojí jak někteří poslanci hnutí ANO, tak Demokratického bloku, a to kvůli vysoké absenci, která při hlasování o Ondráčkovi ve Sněmovně panovala.

Demonstrace proti Zdeňku Ondráčkovi by měla začít ve spodní části Václavského náměstí v Praze v 17 hodin podepisováním petice, vlastní protest by pak měl začít úderem 19. hodiny. To, že se akce zúčastní, potvrdilo k dnešnímu ránu 13 tisíc lidí.

Demonstraci svolává občanská iniciativa pro jasné vyjádření nesouhlasu se zvolením poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka do čela stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Člověk, který jako příslušník bezpečnostních sborů SNB bil demonstranty při Palachově týdnu v roce 1989 (a ničeho nelituje), by neměl zastávat tak odpovědnou a symbolicky významnou funkci předsedy parlamentního orgánu, kontrolujícího práci bezpečnostních složek. Jeho zvolení je odstrašujícím pokračováním trendu poslední doby, kdy jsou extremistické názory legitimizovány jako nová společenská norma; trendu, kterému je podle nás na čase se postavit, než bude pozdě,“ píše občanská iniciativa, jež chce dnes úderem 19. hodiny symbolicky pozvednout petiční arch srolovaný do symbolického bílého (ne)obušku.

„Chceme tak ukázat posun, jakého česká společnost dosáhla: že 29 let po listopadu 1989 žijeme – a hlavně chceme nadále žít – v politickém systému, který nelegitimizuje usměrňování společnosti obušky a represí, ale naopak lidem umožňuje podepsat se pod své demokratické přesvědčení a ovlivňovat veřejné dění bez použití násilí, silou svého názoru,“ píší organizátoři. Protestní akce se chystají i v jiných městech Česka.

„Ti, kteří dnes chtějí opakovat únorové praktiky z roku 1948 či listopadové z roku 1989, nechápou, že jsou mimo mísu. Změny u nás jsou nutné, ale nemůže je dělat ten, kdo symbolizuje ideovou vyprázdněnost, kdo reprezentuje selhání polistopadového vývoje, kdo nikdy nepochopil, o co jde, kdo (řečeno stejnými slovy, jaká se používala na adresu vedení KSČ před listopadem 1989) ‚nic nepochopil a z ničeho se nepoučil‘. Ti, kteří kritizují Únor 1948 a současně by rádi sami použili únorové praktiky, se ocitli mimo vývoj vyzrávání a dozrávání společenského vědomí a sebevědomí. Většinové veřejné mínění začíná chápat, o co jde, a nespokojí se s cinknutou hrou,“ konstatuje na svém webu vysokoškolský učitel Radim Valenčík, jenž se mimo jiné i ptá, zda nedojde k porodu dalšího Majdanu.

Původní text ZDE.

Svůj názor pak na facebookovém profilu sdílel také aktivní příznivec Miloše Zemana a ČSSD Robert Vinogradov, jenž podle svých slov o celé kauze hodně přemýšlel. "Je smutným paradoxem, že dnešním 'demokratickými' diktátory jsem dotlačen pana Ondráčka hájit," poznamenal Vinogradov.

A nechybí ani názor komentátora Martina Schmarcze. „Zdá se že v pondělí přijde protestovat dost občanů. Tak hlavně, aby se do toho nenamotali politici a celé to nezdiskreditovali,“ podotkl Schmarz.

Prostřednictvím komentáře na facebookové síti si do Ondráčka rýpl také marketingový expert Jakub Horák.

Ve svém dalším komentáři pak byl Horák ještě ostřejší. Horák tak reagoval na článek na serveru Novinky.cz, kdy šéf KSČM Vojtěch Filip uvedl, že na zásahu policistů proti demonstrantům v roce 1989 nebylo nic špatného. „Vůbec nejde jen o Ondráčka nebo o agenta Bureše – ti zmrdi se nám smějí do tváře a chtějí prostě přepsat celou historii,“ podotkl Horák.

„ ‚Ještě že se toho nedožil Václav Havel...‘ napsal teď na profilu jeden kamarád. Já jsem se tak cynicky ušklíbl, to víš že jo, Havel, nicméně pak jsem ten cynismus odložil a pomyslel si: je to bohužel přesně tak, to všechno co se dělo doposud byl politický boj, ale jmenovat chlapa, který mlátil demonstranty a za to se ani nestydí, šéfem komise na kontrolu policistů – to je výsměch celému listopadu 89, celé revoluci kterou jsme tenkrát s čistým srdcem dělali,“ poznamenal následně ještě Horák ve svém statusu.

„Kdybych bych poslancem v parlamentu, tak bych už nikdy nepozdravil žádného z těch poslanců, který pro Ondráčka hlasoval. A těch několik lidí v ANO, které jsem považoval snad za slušné, jako je Stropnický, nebo inteligentní, jako je Pelikán, tak ti by měli chodit kanálama za to, jak odkaz listopadu tímhle zradili, protože to byla politická dohoda jejich hnutí a ne že s tím nemají nic společného,“ konstatuje dále Horák.

„Už mám teď dítě a představa, jak mu vysvětluju, že nás sice tehdy na demonstracích mlátili, ale že jsme to vyhráli, a proč teď někteří z nich řídí stát, je hrozná. Vím, že moje myšlenka v tuhle chvíli nic nezmění, ale jsem si jistý, že voda se bude pomalu vařit dál a dál a jednou hrnec přeteče. Na prezidentské volbě se ukázalo, že tu jsou miliony lidí, kteří by tohle hnisající svinstvo rádi změnili, a náš čas přijde,“ zakončil marketingový expert svůj příspěvek.

Poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS poslali i někteří poslanci hnutí ANO, což ve straně vyvolalo půtky, kdy například ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) hovořil i o možném odchodu. K celé věci se nyní vyjádřili také expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek a expremiér za ČSSD Bohuslav Sobotka.

Ke zvolení mu stačilo 78 hlasů. Do čela komise Ondráčkovi pomohli ti poslanci, kteří při hlasování chyběli. A bylo jich hodně, jak dokazuje hlasování, které bezprostředně předcházelo volbě Ondráčka. Oficiálně z něj bylo omluveno 40 poslanců, dalších 24 bylo ve Sněmovně, ale nehlasovalo.

Volba předsedy komise pro kontrolu GIBS byla tajná. Ondráček v druhém kole tajné volby získal hlasy 79 poslanců, pouze o jeden více, než potřeboval. Nadpoloviční většina z hlasujících byla stanovena na 78 poslanců, to znamená, že více než 40 poslanců vůbec nehlasovalo. Jen z Demokratického bloku stoprocentně nehlasovalo 7 omluvených poslanců. Na jména omluvených poslanců, kteří vůbec nedorazili do Sněmovny, se můžete podívat ve sjetině.

Z řad ČSSD například nehlasovali šéf strany Jan Hamáček, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek či exministryně školství Kateřina Valachová. Z TOP 09 chyběli tři poslanci, například i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg. Ze STANu chyběl jen Petr Pávek, od lidovců například Jan Bartošek. Chyběli i pirátští poslanci a poslanci za ODS. Celkem jich bylo rovných 20.

Lubomíru Zaorálkovi absence nezabránila v tom, aby následně Ondráčkovo zvolení komentoval na sociální síti jako jasný důkaz, kdo k sobě tíhne. Jeho absence pak získala nový rozměr ve vzkazu: Nemá cenu jim dělat křena.

Omluvenky z pátečního jednání. Zdroj: Stenozáznam Poslanecké sněmovny

Z hnutí ANO, z SPD a z KSČM chybělo dohromady 19 poslanců, mimo jiné i sám premiér Andrej Babiš (ANO). Ke koalici těchto stran se pak ve svých komentářích vyjádřili poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) a expremiér za ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Koalice ANO, KSČM a SPD funguje a všechny tři strany si navzájem vyhoví vždy, když bude potřeba. Stále si někdo myslí, že by tomu měla demokratická strana poskytnout fíkový list demokratické vlády?“ poznamenal Kalousek.

„Spřízněni ideově i mocensky. Babišovo hnutí ANO prosadilo spolu s Okamurovou SPD Zdeňka Ondráčka z KSČM do čela komise pro kontrolu GIBS. Tohle je skutečná vládní koalice na příští čtyři roky, bez ohledu na to, kdo z demokratů zajistí důvěru Babišově vládě,“ dodal Sobotka.

Svérázně se s absencí vlastních poslanců na zásadním hlasování vypořádal Ondřej Jakob ze sekretariátu TOP 09. Ten pochválil občany, kteří dorazili k Poslanecké sněmovně proti Ondráčkovi demonstrovat.

K absenci poslanců se pak ironicky vyjádřil i publicista Luděk Staněk. „Hele, z tý zítřejší demonstrace proti Ondráčkovi se poslanci TOP 09 a Pirátů také omluví?“ rýpl si Staněk do jejich absence v Poslanecké sněmovně.

Nechybí ani narážka na absenci Pirátů. „My jsme proti Ondráčkovi, ale třetina z nás se na to vysr..a!“ koluje po sociální síti další obrázek.

„Nesouhlasím s názorem, že nepřítomnost poslanců (při hlasování o vedení komise pro kontrolu GIBS) nehrála roli, protože koalice ANO, KSČM a SPD má převahu. To by znamenalo, že mezi poslanci je jakási dohoda o párování (už tady něco podobného bylo) a ta by v tomto případě byla mimořádně nemravná! Demokratičtí poslanci mají udělat VŠE pro to, aby lumpárny neprocházely a to i když nebudou mít naději na úspěch. Jsem daňový poplatník a když někoho deleguji do parlamentu, chci, aby za mé peníze aspoň chodil do práce!“ zkonstatoval protizemanovec a hudebník Quido Czerny.

A co napsal šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl? Ten sdílel příspěvek expředsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga s komentářem, že ten je úplně mimo.

Proti Ondráčkovi je i Babiš

Proti zvolení Ondráčka do čela komise se v neděli vymezil na svém facebookovém profilu i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

„Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise. Tečka," zahájil svůj text na Facebooku Andrej Babiš, který si zároveň oddechl, že v komisi pro kontrolu GIBS sedí zástupci téměř všech parlamentních stran a Zdeněk Ondráček tam naštěstí nebude sedět sám a rozhoduje se ve většině. „Dohodou všech stran, bohužel, Sněmovně připadla pozice předsedy na KSČM. Ti nominovali Zdeňka Ondráčka. Byli jsme proti. Třikrát nebyl zvolen, žádali jsme je, ať nominují jiného kandidáta, nevyhověli nám," připomněl své zadostiučinění. Poznamenal také, že když ráno na klubu debatovali, bylo vidět, že zhruba polovina ANO pro Ondráčka hlasovat nebude. „Polovina znamená 33 poslanců. Ve Sněmovně bylo přítomno 30 poslanců za SPD a KSČM. S našimi by tedy dali dohromady nějakých 63 hlasů," upřesnil Babiš a dodal, že to by Ondráčkovi ke zvolení nestačilo, takže je jasné, že byl zvolen i hlasy Demokratického bloku. A protože šlo o tajné hlasování, napadaly prý preméra v demisi otázky, jestli ho někteří poslanci Demokratického bloku využili, aby jim hodili pod nohy další klacek. „Proč jim najednou nevadilo, že Ondráček sedí ve sněmovních komisích už od roku 2013. A proč vlastně Občanské fórum nezakázalo komunistickou stranu hned po revoluci?“ ptal se Babiš, kterému se prý vůbec nelíbí, že nyní musí řešit, že komunista, který mlátil studenty na Národní třídě, je předseda nějaké komise. „Rád bych vyzval pana Ondráčka, ať se omluví, nebo ať rezignuje. Bylo by to namístě,“ řekl jasně Babiš, kterého po hlasování překvapilo zjištění, že z řad „demokratických stran“ chybělo neuvěřitelných 21 poslanců. „Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání,“ uzavřel s tím, že pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhne to on. Psali jsme ZDE. „Babiš je neuvěřitelný, když se volil Ondráček, tak v PSP ČR nebyl, nikdo z vedení ANO se vůči Ondráčkovi jasně nevymezil, poslanec Bláha (ANO) nám vysvětloval, jak je Ondráček v pohodě a teď, až lidé jdou do ulic, tak Babiš pragmaticky otáčí a chce Ondráčka odvolat. Blbce z nás dělá! Poslanci za ANO Ondráčka volili, o komunisty se chce Babiš opírat, tak tohle divadlo ani nemusí na lidi hrát,“ podotkl k Babišově zprávě exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Svůj názor vyjádřil také psychoanalytik Tomáš Rektor. „Dočetl jsem status 'Andreje Babiše' o Ondráčkovi. Aby bylo jasno, Andrej byl proti. Takže se mu normálně začíná Ano bouřit a volí proti němu! A pláče nad demokratickým blokem, že tam lidi nemakají. A – představte si to, někdo z nich asi Ondráčka poťouchle volil, aby Andrejkovi uškodil. Už si to přeju dlouho. Přál bych se stát malou muškou a vletět do hlavy Marka Prchala. Copak si asi myslí, když dopise takový status. Představuji si, že propukne v usedavý pláč. Rve si z hlavy chomáče vlasů, zoufale zatíná nehty do dlaní a ví, že nesmí přestat, protože jeho nejbližší jsou vězněni v nejtemnejsich sklepeních Vodňanského kuřete a žijí jen z kuřecího separátu. Nebo naopak. Propukne v ďábelský smích, vyšňupe lajnu koksu se střelným prachem a obětuje černého kocoura jako dík mocnostem zla. Nic mezi tím mě nenapadá,“ podotkl. Ke statusu premiéra v demisi se večer vyjádřil i sám Zdeněk Ondráček. „Přátelé, vám, kteří jste mi blahopřáli ke zvolení předsedy komise na kontrolu GIBS musím sdělit novou informaci, a to, že už předsedou dlouho nebudu. Možná se to dostane i do učebnic občanské nauky nebo základů společenských věd. Na pana Babiše totiž zadupali, on stáhl ocas a na svém profilu uvedl, že navrhne mé odvolání. Bojí se prý nějakých demonstrací a dalších problémů. Jako kdyby jich on sám neměl až dost,“ vyzval následně Ondráček veřejnost, aby napsali Babišovi na jeho profil. „Omlouvám se a přiznávám, měli jste pravdu, pracovat pro zlepšení podmínek policistů a příslušníků ve výboru a podvýboru je smysluplnější. Těm příslušníkům, ale i ostatním, kteří ve mě vkládali naději se předem omlouvám, ale budu zřejmě odejit,“ uzavřel Ondráček svá slova. Ondráčka se pak mimo jiné zastal poslanec za SPD Jiří Kobza. „Vy všichni, co se na mojí zdi trefujete do volby Ondráčka, brečíte na špatném hrobě, diskutujte s voliči KSČM, kteří ho dostali do sněmovny a nepomlouvejte SPD! Dotyčný pán byl totiž demokraticky a podle zákona zvolen do sněmovny a je plnoprávným poslancem. Pokud chcete zpochybnit demokracii v této zemi, jste u mne opravdu na špatné zdi,“ sdělil na Facebooku. Babišova slova pak okomentoval i šéfredaktor Forum24.cz Pavel Šafr. „Babiš se podělal. Tak to bude mít teď blbý i u komunistů,“ napsal mimo jiné Šafr. „Včera ho zvolili, dnes proti tomu protestuje a zítra na zdraví svých dětí odpřisáhne, že ho nikdy neviděl,“ okomentoval pak Babišova slova také marketér Jakub Horák. „Nebudu komentovat manipulativní obsah vyjádření předsedy vlády Andreje Babiše ke zvolení komunisty Ondráčka. Beru ale pana Babiše za slovo. Navrhneme tedy odvolání Z. Ondráčka a věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo a poslanci ANO pomohou odvolat pana Ondráčka z jeho funkce, když už ho do ní zvolili. Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Zdeňka Ondráčka,“ řekl k Babišovým slovům předseda ODS Petr Fiala. Psali jsme: ČSSD kradla, ODS i mlaskala. Babiš jde s vrahy z KSČM, aby nemusel do vězení. Řeknu vám svůj příběh s Okamurou, nakládá aktivista Buzek Piráti uspořádali v Ostravě PirateCon o životním prostředí: ToxicTour i diskusi u kulatého stolu vládla kritika stavu ovzduší Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): Vítězný únor 1948 byl porážkou národa Gustáv Husák se ve vězení stranil. Přijímal jen pomoc katolických kněží, uvedl biskup Václav Malý

