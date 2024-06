Znepokojený EU aktivista. Volby nedopadly, tak začal hledat nepřítele

„Zatím se zdá, že neexistuje účinný recept na tento systematický a intenzivní nárůst zejména pravicového extremismu, který usiluje o zničení liberálnědemokratického evropského konsenzu,“ píše Peszyński. „Zdá se, že západní optimismus a přesvědčení o nevyhnutelnosti pokroku je střídán rezignací a pasivitou na straně demokratů a radostnou přípravou na návrat slavné velkolepé minulosti, která nikdy nebyla, u těch druhých,“ dodává.

Má ale naději, že je šance to změnit. „My liberální demokraté jsme ještě neprohráli a prohrát nemusíme. Jen musíme pochopit, že vítězství není nevyhnutelné. Musíme se začít bát o budoucnost. Ale bát se tak, aby to nebylo omluvou rezignace, ale naopak motivací ke konání. A taky musíme chápat, proti čemu stojíme,“ pokračuje aktivista.

Psali jsme: „Prohrát příští volby a pryč s Fialou.“ Uvnitř ODS padl plán

Vzpoura voličů. Mocní na kolenou. Zbořil utřel i útoky na Turka

Za důležité pokládá ukázat na úhlavního nepřítele: „Nepřítelem liberální demokracie jsou lidé, kteří pochopili, že nejsnadnější cesta k moci a majetku vede přes lhaní, strašení a demagogii. Zkrátka přes populismus. Lidé, kteří nemají morální zábrany lhát a manipulovat. Kteří nevěří v žádnou etiku, v rovnost, lidská práva, svobodu a demokracii. Nepřítelem jsou tito populisté také proto, že svou cestu k moci uskutečňují bez ohledu na následky pro společnost. Je jim jedno, jestli svou zemi zaprodají nepříteli, jestli po sobě nechají zničenou planetu nebo neskutečné dluhy pro příští generace. Jediné, co pro ně je důležité, je možnost dostat se k moci a majetku,“ uvádí Peszyński.

Nepřítelem jsou podle jeho slov také podporovatelé a voliči těchto manipulátorů. „To jsou jejich oběti. Ale samozřejmě i oběti se postupně stávají spolupachateli. To je neúprosná logika každého systému, který je založen na manipulaci s veřejností bez etických a morálních norem. Říkejme tomu třeba fašismus,“ píše aktivista.

„Recept na vítězství nad těmito lidmi je poměrně jasný. Demokraté, liberální demokraté, musejí být chytřejší, schopnější a pracovitější.

Bylo by velkou chybou ony populisty podceňovat v tom smyslu, že jsou tak hloupí a neschopní, že se zničí sami, že vítězství liberální demokracie je neodvratné. To opravdu není. Populismus se totiž logicky po čase transformuje do autoritářství, které už moc nepustí, ač je jakkoliv neschopná. Je potřeba opravdu přemýšlet a být chytrý. Hledat způsoby, jak lépe komunikovat s lidmi, jak lépe vysvětlit lidem svou politiku. To, co chci. Jak voliče zaujmout. Jak se mu přiblížit. Není to snadné. Je to těžké. Ale je třeba s tím začít a snažit se v tom neustále zlepšovat. Pouze chytřejší a pracovitější než populisté populisty porazí,“ burcuje Tomasz Peszyński.

„Zkrátka je potřeba přestat populisty podceňovat i přeceňovat, je potřeba být pracovitější a chytřejší. Je potřeba přestat pohrdat jejich voliči a jejich metodami (při zachování morálních mantinelů). Je potřeba se pustit do dlouhé a vyčerpávající války s populismem, jejíž výsledek není předem daný, ale bude záležet jen a pouze na schopnostech demokratů. Bude to těžké a bude to nejisté. Ale nic jiného nezbývá,“ shrnuje aktivista závěrem.

Jeho text vyvolal velké pousmání. „OMFG... Poučení z krizového vývoje!“ utahoval si z aktivisty herní vývojář Daniel Vávra, který sdílel příspěvek Peszyńského na svém facebooku.

K Vávrovi se během chvíle názorově přidala řada lidí.

„To je slovník. To je krásně uvědomělý občan. Ten by se tady za vlády komoušů a aktuálně v tom Rusku rozhodně neztratil. Až mě to děsí, kolik těch ‚uvědomělých‘ bojuje proti Rusku a zároveň tu chtějí zavádět pomalu režim, jak je tam,“ komentoval Petr Smola úvahu aktivisty.

„To mě poser, dva odstavce stačily, aby bylo jasné, že je zralý do kazajky,“ pobavil Tomasz Peszyński také Jindřicha Pospíšila.

„Jak zastavit populistickou revoluci, radí volič stran/koalice, které před volbami POPULISTICKY slibovaly, jak nezvýší daně, nebudou zadlužovat státní rozpočet, budou chránit svobodu slova atd. Akorát že vůbec, dělají pravý opak, a ještě mají tu drzost označovat nejen konkurenty, ale i voliče konkurence za dezoláty, nedemokraty, proruské trolly a šváby,“ poznamenal Tomáš Dostálek.

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů, bude tak mít sedm mandátů. Druhá koalice SPOLU obsadí s 22,27 procenta šest křesel. Uspěla také koalice Přísahy a Motoristů s 10,26 procenta, která obsadí dvě křesla, stejně tak uskupení STAČILO!, které získalo 9,56 procenta hlasů.