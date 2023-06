Zpravodajci: Putina mohou svrhnout. Jenže koho za něj...

MONITORING Bývalí zpravodajští důstojníci ze CIA a britské rozvědky jsou přesvědčeni, že ruský prezident Vladimir Putin je v důsledku neúspěšného a chaotického konfliktu na Ukrajině pod nebývalým politickým tlakem. Nikdy prý nebylo reálnější, že Putin po desítkách let ztratí moc, a to klidně v rámci vojenského politického převratu. Jenže Putinův nástupce by prý mohl být „ještě extrémnější a horší než Putin“.

Pozice Vladimira Putina na vrcholu ruského autokratického politického systému se dlouho zdála být zcela neotřesitelná. Putin se během dvou desetiletí u moci obklopil vnitřním kruhem tvrdých věrných, známých jako „silovici“. Vybudoval systém propracovaných bezpečnostních opatření, která odrazovala případné zrádce a vrahy, a brutálním pronásledováním kritiků a disidentů nahnal strach většině svých odpůrců.

V důsledku neúspěchů na Ukrajině a chaosu, který vyvolává na nejvyšších místech Kremlu se podle dvou bývalých zpravodajských důstojníků může klidně stát, že Putin o svou moc přijde. „Je pod větším tlakem, než v jakém byl od doby, kdy se poprvé ujal moci. Je politicky v obtížné situaci,“ uvedl pro Insider George Beebe, bývalý ředitel ruské analýzy v CIA.

Tuto variantu asi nejvíce zosobňuje šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin, který v posledních měsících prohlásil mnoho kritických komentářů na vojenské a politické špičky Kremlu a nepřímo Prigožin zkritizoval i samotného Putina. I s ohledem na Prigožina poznamenal bývalý vysoký představitel britské vojenské rozvědky Philip Ingram, že by Putinův nástupce byl „ještě extrémnější a horší než Putin“. Ingram varoval, že ruská porážka by mohla vyvolat ještě závažnější globální nestabilitu. „Pokud bude Putin svržen, svět by mohl být v horší situaci, než v jaké jsme nyní,“ uvedl Ingram.

Podle zprávy Institutu pro studium války však Prigožinovo případné spiknutí nemá šanci na úspěch, protože jeho žoldnéřská skupina není dostatečně velká na státní převrat. Podle bývalého důstojníka CIA Beebeho by se navíc silovici určitě snažili zabránit tomu, aby se moci chopila postava, jako je Prigožin nebo čečenský vojevůdce Ramzan Kadyrov.

Místo toho by se mohli pokusit dosadit svého člověka v jakémsi řízeném nástupnictví. „Budou to chtít řídit tak, aby minimalizovali pravděpodobnost, že se taková postava dostane na vrchol, a určitě budou chtít zabránit nějakým skutečným násilným vnitřním nepokojům s některými z těchto milicí,“ řekl s odkazem na soukromé vojenské síly, kterým Prigožin i Kadyrov velí.

V případě rostoucího vnitřního politického napětí prý Putin ještě více eskaluje válku na Ukrajině s cílem vtáhnout do války NATO, což by vedlo k posílení jeho moci. Největším nebezpečím pro Putina je podle bývalých zpravodajců možná porážka Ruska na Ukrajině. „Myslím, že bodem zlomu bude vypuzení ruské armády z Ukrajiny,“ řekl Ingram.

Co přesně by ruská porážka představovala, ale není zcela jasné. Podle Beebeho by to mohlo být například vytlačení Ruska z Krymu. „Pokud začne být zcela jasné, že Rusové prohrávají nebo prohráli, pak si myslím, že nás velmi pravděpodobně čeká období skutečného politického chaosu uvnitř Ruska. Myslím, že za těchto okolností bude Putin zranitelný,“ prohlásil Beebe.

„Když bude Putin svržen, odehraje se spousta vnitřních bojů mezi jeho nejbližším okolím, protože tam není přirozený nástupce,“ uvedl Ingram. Podle Bena Nobla z University College London jsou ale zvěsti o možném převratu nepodložené a jsou běžným rysem podobných autokratických režimů.

„Spíše než o věrohodných informacích o chystaných krocích proti prezidentovi však tyto zvěsti vypovídají spíše o povaze politického systému (že jde o personalistickou autokracii, v níž klíčovou roli hraje utajování, nátlak a strach) i o komentátorech (kteří si pravděpodobně přejí, aby byl Putin svržen),“ uvedl Noble.

