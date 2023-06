Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“

MONITORING SÍTÍ Brnem otřásá úmrtí mladého Roma v důsledku sobotní potyčky s Ukrajincem. Kvůli incidentu svolávala na tuto sobotu Žaneta Plachetková demonstraci „Za bezpečnost občanů Česka“, aby ji o chvíli později zrušila z obavy, že by na akci dorazili „nesprávní lidé“ a ona by podpořila šíření nenávisti. Na demonstraci zvala také ve videu romská zpěvačka Lucie Bikárová, která útok odsoudila a na sociálních sítích se vymezila proti lidem ukrajinského původu. Server Romea její projevy označil za „xenofobní“, což mladá zpěvačka důrazně odmítla na svém facebooku.

K sobotnímu incidentu policisté dosud zveřejnili pouze základní informace. „V sobotu večer krátce před 20. hodinou došlo poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci k potyčce mezi několika osobami, jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby,“ uvedli s tím, že jeden z napadených následně zemřel. Útočící cizinec je obviněný z vraždy. V úterý ho brněnský městský soud poslal do vazby.

K tragédii došlo na brněnské přehradě v sobotu večer, kdy se zde konal festival Ignis Brunensis. Podle zpráv, které se objevily na internetu, měl být útočníkem Ukrajinec, jemuž vadila hlasitá hudba, již v tramvaji pouštěli mladí Romové. Na rvačku u tramvajové zastávky podle policie upozornila hlídku svědkyně. Sedmatřicetiletý muž cizí národnosti byl následně zadržen poblíž. Na internetu kolují i jiné verze, jak se incident mohl odehrát.

V pondělí se kvůli smrti Roma rozpoutala ostrá potyčka mezi Romy a Ukrajinci, kdy v centru Brna skupina zhruba dvaceti Romů napadla dva Ukrajince. Cizinci seděli zrovna na restaurační zahrádce. Když parta rozvášněných mladíků uslyšela, že se dvojice baví východoevropským jazykem, nevybíravě je napadla a volala po pomstě za mrtvého kamaráda.

„Ve velmi krátké době jsme situaci měli pod kontrolou. Zajistili jsme tři osoby, které čekají na výslech, abychom zjistili, co se stalo. S ohledem na vyšetřování nemůžeme v tuto chvíli poskytovat více informací,“ řekl brněnské Drbně v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že při události nedošlo k žádnému zranění.

Tuto sobotu se kvůli smrti třiadvacetiletého Roma Nikolase Dirdy v Brně plánovala demonstrace „Za bezpečnost občanů v České republice“, kterou svolávala na Facebooku její pořadatelka Žaneta Plachetková od 14 hodin.

Pro gradující projevy nenávisti vůči Romům v Brně se ale nakonec rozhodla, že se demonstrace neuskuteční. Ve svém odůvodnění jejího zrušení na svém facebooku uvedla, že pokud by se uskutečnila, mělo by to „fatální následky“, protože se akce chytili lidé šířící nenávist.

„Od začátku jsem měla cíl, že bych chtěla tu demonstraci šířit v poklidu. Chtěla jsem šířit, že to nebyla kolektivní vina a aby byl případ spravedlivě vyšetřen. Akorát se toho chytili ti nesprávní lidé, kteří celou akci převrátili. Bojím se toho, že kdyby se ta demonstrace uskutečnila, tak by pak vznikly fatální následky. Přišli by tam takoví lidé, že bychom to nebyli schopni uhlídat, a já se přece nemůžu a ani nechci ztotožňovat s šířením nenávisti,“ oznámila ve facebookovém videu, že zrušení demonstrace ji velmi mrzí.

„Nás Romy také házejí do jednoho pytle a já tohle odmítám. Počkejme na výsledky policie a nemlaťme a nepokřikujme na nevinné lidi,“ vyzvala Plachetková, která odmítla útoky proti ukrajinským uprchlíkům v ČR. „Představte si, že bychom byli v podobné situaci my a museli utéct do jiné země kvůli válce. Pokud chcete hlásat nenávist proti Ukrajincům na základě principu kolektivní viny, tak na sobotní demonstraci nechoďte!“ uvedla Plachetková.

Také zpravodajský server Romea upozorňoval na obavy odborníků, že demonstrace může přinést nenávistné projevy a její varování ohledně spojení části Romů s dezinformační a neonacistickou scénou.

Zároveň server Romea ostře zkritizoval známou romskou zpěvačku ze SuperStar Lucii Bikárovou za radikální projev ve videu, v němž na demonstrace lidi zvala. Ta ve videu, které již není dostupné, například obvinila českou vládu z protežování ukrajinských uprchlíků.

„Naše vláda selhala a selhává, protože z naší země se stává země zcela nebezpečná. Musíme se bát jít ven, protože na nás útočí. Já budu mluvit asi hlavně za Romy, ale nejenom za Romy, jsme totiž Češi, tohle je naše země a my ji budeme bránit. Je zakázáno ukazovat na Ukrajince, aby se nešířila nenávist. Naše vláda je chrání, ale nám ubližuje. Já budu mluvit asi za Romy a ne jenom za Romy, ale jsme Češi, a to je naše země a my ji budeme bránit,“ uvedla Bikárová ve videu, v němž obviňuje prezidenta a premiéra, že mají na rukou krev „našich lidí“.

Podle serveru Romea byla její slova silně kontroverzní a její projev „xenofobní“. „Bikárová nejdříve vyjádří soustrast rodině mrtvého Nikolase Dirdy, pak uvede, že rozhodně nechce šířit nenávist k nějaké skupině, ale část jejího videa se nese otevřeně v xenofobním duchu proti ukrajinským uprchlíkům v ČR,“ glosuje vyjádření Bikárové server Romea.

A dodává: „V závěru svého projevu pak ještě více přilévá olej do ohně otevřeně xenofobními výroky. ‚To je naše země a přestaňte bránit cizí lidi, chraňte nás, Čechy. Média tutlaj, píšou, že to byl cizinec. Proč, proč je chráníte? Šiřte pravdu. A nešiřte hlouposti, protože to, co já vidím v brněnských a pražských ulicích, to jsou jenom mladí přistěhovalci. Opilci. Nikde nevidím matky s dětmi, já vidím samý mladý opilce,‘ uvádí už zcela v extremistickém tónu mladá zpěvačka Lucie Bikárová ve videu,“ píše web Romea.

Za nenávistné video Bikárovou kritizuje i Jaroslav Miko. „Zpěvačka Lucie Bikárová ve svém videu přebírá rétoriku Tomia Okamury a českých extremistů,“ uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Miko, který stejně jako vládní zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková uplatňování principu kolektivní viny kritizoval již včera. „Tyto veřejné apely prý můžou vést k násilnostem, a to se nakonec může otočit i proti nám, Romům.“

Bikárová se proti interpretaci svého videa jako xenofobního ostře ohradila na svém facebooku a oproti původnímu vyjádření uvedla, že ví o dětech a maminkách, které z Ukrajiny utekly před válkou. „Ze srdce a ráda tu uvítám maminky s dětmi i muže, kteří se války bojí a chtějí tu slušně žít. Ale odvážlivci, kteří tu vytahují nože na naše lidi a jsou schopni zabíjet, by měli svoji odvahu ukázat v boji za svoji zemi. Samozřejmě vím o tom, že je tu spousta dětí a maminek, které opravdu utekly před válkou, a plně s tím souhlasím, vyjadřovala jsem se výlučně k mladým mužům daného etnika, kteří zde páchají vandalismus, vraždy a další trestné činy,“ uvedla zpěvačka Lucie Bikárová.

Za její slova jí Žaneta Plachetková poděkovala s tím, že „všichni ví, jak to myslela, a že to takto nemělo vyznít“.

