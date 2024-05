Zrušit Green Deal – je potřeba chtít. Odpověď smějícímu se Fialovi

Jedním z hlavních témat voleb do Evropského parlamentu je v Česku Green Deal. Zejména z mimoparlamentních opozičních stran a hnutí sílí volání po přehodnocení této evropské zelené dohody, nejlépe po úplném jejím zrušení. Ale jde to? Právník Robert Kotzian, jenž se věnuje právu v informačních technologiích, má názor, že volební slib a cíl zrušit Green Deal je „legitimní a smysluplná zkratka“, vyjadřující odhodlání k tomuto cíli postupně směřovat.

reklama

Abychom si upřímně odpověděli, zda jde zcela zrušit Zelenou dohodu pro Evropu, která má směřovat k dosažení udržitelného a ekologicky šetrného hospodářství, snížení emisí skleníkových plynů apod., musíme se na věc podle Roberta Kotziana podívat optikou politické reality.

Podíváme-li se na to čistě technicky, je podle něj odpověď vcelku jednoduchá – ano. „Právní předpis se ruší stejně jako se schvaluje. Možná nebude rozumné zrušit jej kompletně ze dne na den (byť by to bylo ideální), ale to už je technikálie. Cestu postupného rušení až do před-greendealovského stavu jde určitě nastavit,“ podotýká.

Z hlediska politické reality je ale odpověď již složitější, ale natolik evidentní, že se o ní není třeba dlouze rozepisovat. „Je jasné, že v komplikovaném právotvorném systému EU by pro takový krok musela být v každém jeho stupni dostatečná politická síla,“ připomíná Kotian.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12850 lidí

„Jednou, pokud se to celé do té doby nezhroutí samo, se taková většina snad nasbírá. Proto jsou třeba strany, které již dnes říkají, že chtějí zrušit Green Deal. Bez nich to nepůjde nikdy. Proto si zaslouží naši podporu. Jinými slovy, jejich volební slib, že zruší Green Deal, je legitimní a smysluplná zkratka,“ konstatuje.

Závěrem pak shrnuje: „Ano, Green Deal zrušit jde. Formálně tomu nic nebrání. Pokud někdo tvrdí, že Green Deal už nejde zrušit, i kdyby to mělo politickou podporu, a že ho lze jen opravovat, říká nesmysly. Myslí-li to tak, že to sice jde, ale musí tomu odpovídat politická realita, má pravdu. Ale mýlí se v tom, že je to důvod pro to, abychom zavrhli cíl ten zpropadený Green Deal jednou zrušit,“ uvádí Robert Kotzian.

JDE ZRUŠIT GREEN DEAL?

V poslední době jsem vícekrát zaznamenal otázku, zda je možné Green Deal zrušit? Jako celek.

Odpověď záleží na úhlu pohledu. První úhel pohledu je formální či technický. Jenže chceme-li se bavit smysluplně, s formálním hlediskem nevystačíme. Na věc je… pic.twitter.com/y0T7sJjlCu — Robert Kotzian (@RobertKotzian) May 25, 2024

Tím, kdo zarputile tvrdí, že Green Deal zrušit nejde, je například lídr eurokandidátky Spolu Alexandr Vondra. V předvolebním rozhovoru pro Reflex to značil doslova za „nesmysl“, protože „už to stálo moc peněz“. „V europarlamentu je 720 poslanců. Výkřiky o zastavení transformace neberu vážně. Je to nesmysl, protože evropské země už do toho nainvestovaly tolik, že to není o tom, že by se to zrušilo, jde o to, to nějakým způsobem opravit, zpomalit... Na to, aby se to hodilo do koše, nenajde v europarlamentu nikdo podporu, to jsou kecy, sliby, planý výkřik do tmy,“ prohlásil Vondra.

Premiér Petr Fiala (ODS) o „nemožnosti“ zrušit Green Deal hovořil v souvislosti s protesty zemědělců, kteří po tom volají. „Mně to připadá trošku úsměvné, protože největší český zemědělec byl ten, kdo odsouhlasil Green Deal. Byl to Andrej Babiš ve funkci premiéra. Volání části zemědělců po zrušení Green Dealu je z tohoto hlediska úsměvné. Green Deal samozřejmě zrušit nejde, ale co je racionální, je upravit požadavky ekologické politiky, které dopadají na zemědělce, aby to bylo vůbec realizovatelné,“ napsal Petr Fiala letos v únoru na svém facebooku.

Že Green Deal nejde zrušit, ale je potřeba jej reformovat, říká také lídryně hnutí ANO a místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová: „Green Deal je obecný rámec, ale není to žádná smlouva. Je to soubor asi padesáti nařízení, to je potřeba, abychom si uvědomovali. Nejde zrušit Green Deal jako jednu smlouvu,“ poznamenala pro server Echo24.cz, že sousloví o zrušení zelené dohody je „nesmysl“.

Své přesvědčení, že zrušení Green Dealu je „nesmyslné“, opakované prohlašuje rovněž lídryně kandidátky hnutí STAN do eurovoleb Danuše Nerudová. „Nicméně pevně věřím tomu, že musíme pečlivě vysvětlovat, že hovořit dneska o zrušení Green Dealu je úplný nesmysl. To asi všichni cítíme a vidíme, jak všechno kvete, a máme začátek března. Není to normální. A budeme se muset přizpůsobit a budeme muset přijímat opatření, aby k tak rychlému oteplování planety nedocházelo,“ řekla Nerudová v rozhovoru pro Asociaci soukromého zemědělství ČR.

Psali jsme: „Na prahu občanské války.“ Václava Krásu tato slova zneklidnila „Noví totalitáři. Válka se jim hodí. I migranti.“ Okamura bouřil na Václaváku. Dav s ním Potraviny zdražují, Fiala viní obchodníky. Šichtařová ukázala na Green Deal a politiku vlády Už žádné děti, herci ani politici. Ale odborníci. Na půdě Sněmovny se řekne pravda o klimatu i Green Dealu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama