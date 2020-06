Zrušte Moravcovy Otázky, vyzvala poslankyně. A odhalila, co musí zažívat kvůli sprosťárnám radního Šarapatky

reklama

Členka Volebního výboru Poslanecké Sněmovny Barbora Kořanová (ANO) se netají tím, že na Českou televizi hledí kriticky. Velmi kritická je pak především k chování člena Rady ČT Zdeňka Šarapatky. Je přesvědčená, že se chová nevhodně a to především vůči ní samé a měl by být z Rady ČT odvolán.

„Sleduji ho delší dobu, ale asi poslední rok je to urputnější. Pan Šarapatka na sebe rád upozorňuje – hlavně na to, jaké názory má. V podstatě je to teď v takovém stádiu, že jeho texty se týkají mé osoby a nejsou úplně lichotivé. Naopak jsou urážlivé, na což jsem zvyklá, ale od člena Rady České televize mi to přijde nepřípustné,“ prohlásila poslankyně v rozhovoru po Český rozhlas.

Zákon říká, že radní mají kontrolovat objektivitu a vyváženost ČT, což podle jejího názoru Šaraptka rozhodně nečiní. Proto musí jít. „Dokážu pochopit, že má někdo jiný politický názor, ale člen rady by si neměl dovolit, aby byl jeho názor vidět,“ zdůraznila.

Vadí ji navíc, jak se Šarapatka vyjadřuje na sociálních sítích, kde se spolu nejednou pustili do křížku. Šarapatka totiž podle Kořanové píše lži a to si prý nehodlá nechat líbit. Lež například je, že chce Šarapatku odvolat ANO. Skutečnost je taková, že z Rady ČT ho chce vyhnat sama Kořanová a nikoli ANO. „Je to moje iniciativa,“ zdůraznila s tím, že nejde ani o nápad prezidenta Zemana, ani komunistů.

„Je to osobní, protože útočí na mě a čte to moje dcera a moje rodina a to se mi nelíbí. Útočí neustále i na pana premiéra a na pana prezidenta. Nevím, jak to na volebním výboru dopadne, ale prostě mě překvapuje to, že on to dělá konzistentně celou dobu. Upozorňuje na to, jak politicky smýšlí, a vyjadřuje se sprostě. Chápu, že opozice má strach, že vznikne nějaký precedent odvolávání a budou se odvolávat všichni,“ řekla.

Absolutně přes čáru už byl podle ní Šarapatkův tweet po smrti Jaroslava Kubery, že „smrt je popleta. Dobří odcházejí“ napsal Šarapatka pod fotkou Jaroslava Kubery, kde stál s Milošem Zemanem.

Udeřila i na Václava Moravce.

Konstatovala také, že zpravodajství České televize je na vysoké úrovni, ale některé pořady by podle jejího mínění měly skončit. Především Otázky Václava Moravce. „Já na to nekoukám, za mě je ten pořad za zenitem,“ pravila. Pořad by změnila, i když na něj v současné podobě kouká dost lidí. To je pravda, ale mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat. Zve si tam stále stejné lidi. To je ale můj osobní názor a Česká televize jinak dělá dobrou práci. Nezpochybňuji, že veřejnoprávní televizi potřebujeme,“ uvedla Kořanová

