Ztratil nervy. Ví, že prohraje. Od Miloše Zemana přišel poslední kopanec Fialovi

Zeman se úvodem vyjádřil k volbám, že rozhodnou odbornosti ministrů: „Odložme stranou propagandu, která tvrdí, že volby rozhodnou o všem. Dřív, když byla politická scéna pravolevá, volby určovaly, že se vláda posune trochu doleva nebo doprava. Protože vláda vzešla z aktuálních voleb, bude fungovat jako all-catch party. Myslím si, že tím hlavním, o čem tyto volby rozhodnou, budou odborné kompetence jednotlivých ministrů,“ uvedl exprezident v rozhovoru pro XTV.
Dodal, že podle něj současná vláda Petra Fialy postrádá profesionalitu: „Dlouhodobě tvrdím, že Fialova vláda má amatérské, nikoliv profesionální ministry.“
Jediné, čím se vláda chlubí, je nepřátelství k Rusku
Na téma, zda se volby rozhodují podle vztahu k Rusku, reagoval Miloš Zeman ostře. „Kdybyste byl PR manažer nebo marketér, co jiného byste mohl říkat? Nic jiného nemají,“ naznačil Zeman, že strašení ze strany koalice SPOLU, že současná opozice přikloní Česko k Rusku, pokud se dostane po volbách do vlády, je jediná její karta. „Ve skutečnosti, když bude někdo hrozit Ruskem, tak nic neriskuje. Je to pohodlné, je to snadné. Dokonce tomu může někdo i uvěřit, i když je to nesmysl,“ uvedl, že se vládní rétorika opírá o prázdné strašení.
Ing. Miloš Zeman
„Je to svým způsobem chudobná argumentace, protože oni opravdu nemůžou říkat, že tato vláda snížila daně, když je ve skutečnosti zvýšila. Že vláda snížila věk odchodu do důchodu, i když ho ve skutečnosti zvýšila o dva roky. A mohl bych pokračovat dál,“ uvedl Zeman s tím, že jediné, čím se vláda chlubí, je nepřátelství k Rusku: „Takže se de facto nemůžou pochlubit žádným jiným úspěchem než sdělováním, že byli hodně nepřátelští vůči Rusku. Verbálně nepřátelští,“ podotkl.
Fiala ví, že prohraje, je hysterický
Miloš Zeman se pozastavil nad tím, že Fiala v souvislosti s vládními kritiky často mluví o „kolaborantech“, i nad jeho výroky, že do Prahy přijedou ruské tanky: „Fiala už ztratil nervy. On v podstatě ví, že prohraje. A jestli že ví, že prohraje, tak je hysterický, trochu zoufalý. Myslím si, že dělá jako každý zoufalý člověk zoufalé činy,“ míní.
Exprezident se netají tím, že ve volbách chce dát svůj hlas hnutí Stačilo!. A rozhodně se neobává toho, že by mělo nějaké proruské napojení. „Myslím, že to není žádná reálná politická síla, která by byla proruská. Fiala v podstatě obviňuje každého z proruských sympatií – Babiše, Stačilo!, SPD. Motoristy z proruských sympatií neobviňuje patrně proto, že Rusové mají poměrně zastaralá auta. Jejich značky nejsou tak atraktivní, aby Motoristy připoutaly,“ pousmál se Zeman.
Kriticky se také vyjádřil k označování některých subjektů za „nedemokratické“: „Kdybych byl PR manažer jakékoliv české politické strany, tak budu s chutí o všech ostatních politických českých stranách prohlašovat, že jsou nedemokratické, abych získal nové voliče. Je to velice primitivní trik, ale když sledujete dějiny první republiky, zjistíte, že i tam se tento trik používal,“ upozornil bývalý prezident.
Na přímou otázku, zda by dokázal současnou vládu v něčem pochválit, Miloš Zeman odpověděl: „Ano, byla by to opravdu jediná věc, o jiné nevím, že se ta vláda postavila za Ukrajinu. Moji příznivci mě často kritizují za to, že jsem podpořil vše, co souvisí s podporou Ukrajiny vůči ruské agresi. A že jsem agresi nazval agresí. Bez jakýchkoliv příkras,“ uvedl Zeman, který prý chápe rozdílné názory i mezi vlastními podporovateli: „Možná že někteří z nich i mají proruské sympatie. Koneckonců, proč ne.“
„Rusko je v této věci agresorem a Fialova vláda prostě pravdivě pojmenovala Rusko jako agresora. Což je od ní hezké a je hezké i to, že zorganizovala pomoc Ukrajině. A že to nezůstalo jenom u slov,“ uvedl Zeman. Během vyjádření se ovšem přeřekl: „… že vláda zorganizovala pomoc Rusku,“ řekl omylem. Na chybu jej upozornil moderátor Lubomír Veselý a Zeman se tomu zasmál: „Pardon, trapně jsem se přeřekl. A už vidím plukovníka Foltýna, jak vystřihuje toto přeřeknutí a říká: hle, proruský Zeman, ano,“ dodal ironicky.
Varování před „středovými“ stranami bez jasné identity
Kromě jiného Miloš Zeman upozornil na politické subjekty, které se nehlásí ani k levici, ani k pravici: „Nemají ochotu přiznat barvu. Levice vždy hájila zájmy těch méně situovaných. Říkal jsem tomu dolních deset milionů. Zavedla některé docela užitečné věci, jako byla osmihodinová pracovní doba, volební právo žen, sociální pojištění, zdravotní pojištění a tak dále. Proto je mi levice ještě sympatická. To trvá dodnes a budou zřejmě trvat i nadále tato díla. Obdobné ctnosti bych dokázal vyjmenovat i na straně pravice. Ale vyjmenujte nějaké ctnosti u tzv. středových stran, které samy říkají, že nejsou levicové ani pravicové. A zeptejte se těchto středových stran, jaké jsou jejich ctnosti,“ uvedl Zeman, že „středové“ strany postrádají pevné hodnoty. Konkrétně zmínil například hnutí ANO.
„Metoda catch-all-party má jeden půvab, že opravdu umožňuje říkat: my jsme pro všechny. Ale nikdo není pro všechny. Je to prostě politická lež,“ konstatoval Miloš Zeman.
O demokracii se bát nemusíme, říká Zeman
Při dotazu, jestli v Česku máme mít obavy o demokracii, exprezident odpověděl s nadsázkou: „O demokracii v naší zemi se nemáme bát od doby, co z české politické scény odešel Miroslav Sládek,“ uvedl Zeman. Připomněl besedu v Táboře, kde Sládek před pár dny vystoupil proti hnutí Stačilo! a musela zasáhnout ochranka: „Sládka jsem viděl na mítinku v Táboře. Vystupoval tam do doby, než mu sebrali mikrofon. To pokládám za nesportovní, měli mu ho nechat,“ řekl bývalý prezident. „Říkal jsem mu, pane Sládku, viděli jsme se v době, když jste ještě měl krásné černé vlasy, které jste si barvil. Teď máte šedivé vlasy. Mluvil jsem k němu jazykem andělským a on mně odpovídal jazykem ďábelským.“
„Sládek označil Stačilo! za slepenec, protože je tam více stran. Tak jsem mu říkal: pane Sládku, SPD není slepenec? Piráti, kteří se spojili se Zelenými, nejsou slepenec? SPOLU, kde ODS má na hrbu dva trpaslíky, není slepenec? Všechny politické subjekty v naší zemi jsou slepence. Ale aspoň všechny vážné, důležité,“ uvedl Zeman.
„Takže to byla diskuse jako slepého s hluchým. Ano, jestli někdo opravdu svého času ohrožoval demokracii, tak to byl Sládek. To byl náběh k fašismu,“ řekl někdejší prezident.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská