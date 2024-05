Žumpa, chátra. Po střelbě na Fica chrlí Rajchl jména viníků

Předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica promluvil ke svým spoluobčanům. Obvinil ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) či ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), ale i řadu médií, jako Seznam Zprávy, Novinky či Reflex se šéfredaktorem Martinem Bartkovským a také umělce, že to oni nesou vinu na šíření nenávisti ve společnosti. Nenávisti, která na Slovensku skončila atentátem na premiéra Roberta Fica.

Jindřich Rajchl se ve speciálním vysílání na sociální síti Facebook vyjádřil k atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.

„Přiznám se, že mnou velmi zásadně cloumají emoce. … Přece nejsme někde na divokém západě, nejsme v Americe, aby se tady prostě střílelo,“ začal Rajchl.

Začal vzpomínkou na své nedávné setkání se slovenským premiérem Ficem, které bylo podle Rajchla plné pozitivní energie. A o to víc ho prý zasáhlo, co se Ficovi před pár desítkami hodin stalo. Vyjádřil naději, že se Fico uzdraví a že bude moct opět v plné síle se Slovenskem provést změny, které provést chtěl, neboť jak podle Fica, tak podle Rajchla posunou Slovensko kupředu.

„Střední Evropa – Slovensko ho nutně potřebuje. My ho nutně potřebujeme, my ho nutně potřebujeme, protože to je maják. Celé středoevropské politiky. Já si ho obrovsky vážím.“

Prozradil také, že mu chodí velké množství e-mailů na jeho podporu, ve kterých ho lidé žádají, aby na sebe dával pozor, ale Rajchl zdůraznil, že bude dál chodit mezi lidi, bude k nim promlouvat a bude usilovat o změnu v české společnosti. O takovou změnu, ve které přijdou o své posty kupříkladu ministryně obrany Jana Černochová (ODS) či ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

„Vít Rakušan vyzval slovenské politiky, aby se zamysleli nad tím, jestli sami svými činy a výroky nepřispívají vzrůstající agresi ve společnosti. To píše člověk, který dal na budovu Ministerstva vnitra plakát s člověkem – s politikem v pytli na mrtvoly,“ vrátil se Rajchl ke známé kauze. „Tak si nejdřív zameťte před vlastním prahem, pane Rakušane, protože jestli tady někdo k tomuhle, k téhle atmosféře přispívá, tak jste to právě vy těmito hloupými marketingovými floskulemi. Triky, kterými se snažíte nahnat laciné politické body.“

Další ránu Rajchl zasadil již zmíněné ministryni obrany Janě Černochové, která v jednu chvíli vyjádřila nelítost nad smrtí dcery ruského ideologa Alexandra Dugina. „Vždyť přece píše proti nám, tak je dobře, že s ní bouchlo auto, paní Černochová, že? Tak jste to psala, že vy jste vyjadřovala lítost vůči ní i vůči jejímu otci,“ soptil Rajchl.

„A připojuji se k tomu, co dnes řekla slovenská vláda, která obvinila slovenská mainstreamová liberální média z vytvoření této atmosféry. Forum24 Reflex, Seznam – všichni tihleti hlupáci, kteří nám dávají nějaké nacistické pásky a vykreslují nás jako nacisty,“ zlobil se dál Rajchjl a zdůrazňoval, že on rozhodně není nacista, i když ho tak některá média vykreslují a přispívají k rozdělení společnosti.

„Co z našeho programu je nacistického? … Že jsem chtěl mít mír na Ukrajině? Ten samý mír, který dneska chce Petr Pavel, protože mu došly nové notičky z Washingtonu, kdy už je zřejmé, že ukrajinská obrana se hroutí a Rusové se prostě ženou na Charkov, tak mu přišly nové notičky. Pojďme uzavřít mír. Co jsme říkali celé 2 roky jiného, než to, co říká ten váš vysněný prezident Pavel?“ zesiloval hlas Rajchl.

Zdůraznil, že bytostně nesouhlasí s politikou pětikoaliční vlády, ale zdůraznil, že by ho nikdy nenapadlo zajít tak daleko, jako to zašlo na Slovensku.

Žlučí mu prý hnuly i některé výroky na sociálních sítích.

„Co jsou ti libtardi, takzvaní pravdoláskaři, schopni vůbec napsat? ‚Trefit takovou svini, to je na metál.‘ Lidé, které snad ani nemohou nazvat lidmi, tak si říkám, kam jsme to vlastně dospěli v naší zemi? Je čas, abychom se možná zamysleli nad tím, jestli takovou Českou republiku vůbec chceme,“ žádal Rajchl.

Upozornil také na status herce Davida Matáska na sociálních sítích, kde napsal „pic ho“. A podle Rajchla tím ukázal herecké dno. „To se vám opravdu jaksi úplně zvedá žaludek,“ konstatoval Rajchl.

„Ten člověk dobře ví, co a komu udělal. Mafián se diví, že zažívá mafiánské praktiky,“ citoval další příspěvky ze sociální sítě předseda PRO. „To řešení je blbé, ale to se stává. Boží mlýny,“ pokračoval Rajchl. „Tohle je reakce pravdolásky. … Ti lidé opravdu nemají ani špetku empatie.“ Poté zdůraznil jednu věc. „Všichni máme své rodiny, máme své ženy, máme své děti, máme své blízké.“

Položil si řečnickou otázku, zda na podobné projevy nenávisti na sociálních sítích bude reagovat Policie České republiky. „Tak si, vážená Policie České republiky, přečtěte ty příspěvky u Davida Matáska. Máte tam stovky reakcí schvalování trestného činu,“ prohlásil Rajchl.

A znovu uhodil na novináře a obvinil server Seznam.cz a další, že podporují šíření nenávisti.

„Seznam.cz, jste na sebe pyšní? Jste na sebe hrdí?“ chtěl vědět Rajchl. „Kam jste schopni klesnout, kam až jste schopni klesnout? Vy jste absolutní žumpa. Vy kumštýři, pane Matásku, vy jste ubohá chátra, nic jiného. Nic jiného než ubohá chátra, lezte kanálama,“ hřímal dál. „Jeďte za nimi do divadla, jděte jim tleskat, jděte vy pravdoláskaři, tleskat lidem, kteří se radují z útoku – z postřelení člověka. Jděte jim tleskat.“

