Zvedne se národ a postaví se nadcházející diktatuře? Glosátor Junek věští občanskou válku v Česku

06.01.2018 19:48

TÝDENNÍ GLOSÁŘ PETRA JUNKA Máme tu další rok, který končí osmičkou. Někdo říká, že právě osmička je pro Českou republiku osudová. Doufejme, že nebude tentokráte pro náš národ tragická, vše tomu ale zatím nasvědčuje. Šťastná pro nás byla v roce 1918, kdy jsme se vyrvali z područí Rakouska-Uherska a vzniklo Československo. O dvacet let později jsme náš mladý stát museli bránit proti fašismu, ale nebylo nám to dovoleno, a tak rok 1938 se stal velice smutným pro naši vlast. Další ránu jsme dostali o deset let později, když se k moci dostali komunisté, které se nepodařilo svrhnout ani v roce 1968, ani při početných demonstracích v roce 1988.