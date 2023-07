Zvrat kolem Duška a rakoviny. Lékaři sedli a překvapí všechny

reklama

Herec Jaroslav Dušek, známý z filmu Pelíšky rolí učitele biologie, se postupem času stal známým popularizátorem spirituálního přístupu k životu.

Jeho poslední vystoupení v Reflexu, kde hovořil s Čestmírem Strakatým, ale podle některých překročilo nejen hranice šarlatánství, ale i dobrých mravů.

Herec se zde pustil do úvah o rakovině jako následku životního stylu.

K potvrzení svých slov si vzal za příklad svou maminku i oba její rodiče, kterým se všem stala osudnou právě tato diagnóza. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu. A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ vykládal zjevně překvapenému Strakatému. „Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe,“ trval na svém umělec.

Moderátor protestoval, že říci to takto lidem, kteří s tou nemocí bojují, je hrozné. „Ne to je ta zpráva, kterou on to může otočit, když chce,“ nesouhlasil Dušek. A nakonec prohlásil, že se dá odhadnout, který z pacientů s rakovinou zemře a který se z toho dostane.

„Já si nemůžu nevzpomenout na smrt mojí matky. Zemřela na rakovinu a ona chtěla žít,“ namítal Čestmír Strakatý.

„Že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce,“ vysvětlil suverénně Dušek. Jestli to skutečně chce, to podle Duška poznáme z toho, jak žije.

Jeho výklad byl moc na mnohé posluchače, kteří měli podobný životní zážitek, jako Čestmír Strakatý. Ozvala se například novinářka Leila Chadalíková, která se s ním donedávna střídala v moderování rozhovorů na platformě Prostor X.

Ta svůj komentář začala hláškou adresovanou Duškově postavě v Pelíškách: Víš co, Sašo?

Pak se rozepsala, jak jako jediná dcera musela absolvovat celé terminální stadium se svou maminkou. Vzpomínala, že kolega Strakatý jí v té době byl velkou oporou a že je docela ráda, že kolem sebe neměla nikoho, kdo by s úsměvem vykládal, že máma tu vlastně nechtěla být.

Video se během úterka stalo celkem slušným virálem a na síti Duškův postoj k rakovině komentoval dokonce i ministr Vlastimil Válek. Ten se léčbě nádorů věnoval i jako lékař na brněnské klinice, a tím spíše se nedokázal zdržet reakce.

„Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly! Onkologičtí pacienti a jejich nejbližší si zaslouží maximální míru podpory, nikoli takovéhle necitlivé útoky a obviňování,“ nabádá Válek.

I když musí být respektována svoboda slova, podobné „ezobláboly“ se podle ministra rovnají tomu, co plácají na sítích proruští trollové.

„Prosím vás, rakovina není vědomá sebevražda z vlastního rozhodnutí. Sebevražda je věřit podobným blábolům, odmítat léčbu a ignorovat prevenci,“ vzkazuje ministr. Právě posílení prevence je podle něj nejvhodnějším bojem proti rakovině, a hloupé výroky, které od něj odrazují, jsou škodlivé.

Ve výrazně většinovém nesouhlasu až znechucení zaznělo pár hlasů, které se snažily Duškův postoj alespoň pochopit.

Podle prezidenta České stomatologické komory je zjevné, že Jaroslav Dušek má z maminčiny strany velmi špatnou rodinnou anamnézu. Jeho ezoterické úvahy jsou tedy nejspíš vlastní obranou, aby se nezbláznil z vize, že tato nemoc jednou dostane i jeho.

Sám prý zažil, že lidé se tváří v tvář smrti jsou ochotni upnout k ledasčemu. Tato poslední naděje by ale pacientům neměla být brána. „Medicína není jen technologie, je to i snaha naslouchat, podat ruku,“ upozorňuje prezident stomatologů.

Za neuvěřitelné považuje spíše to, že ministr, místopředseda TOP 09, je schopen i do tohoto zamíchat Rusko.

Ještě radikálněji na Duškovu stranu se postavil lékař a bývalý reprezentant ve vodním slalomu Lukáš Pollert. Podle něj má Dušek pravdu, kterou ale nikdo nechce slyšet.

Vzpomínal na profesora Veselku, se kterým dělal operace srdce, a který prý vždy říkával: „Lukáši, těmi zákroky na srdci vlastně pacientům umožňujeme, aby se dožili své rakoviny.“

Podobně Pollert pochopil i Duškova slova o původu rakoviny v životním stylu.

„Na operačním sále drtivá většina pacientů tvrdí, že kouřit přestane atd. atd. Uvědomění si krásy života na chvíli sice přichází, leč je pozdě,“ dodává Pollert.

Podle komika Luďka Staňka je zásadní problém s Duškovým vyjádřením v tom, že česká veřejnost posuzuje úvahy herce jako postoj kompetentní autority, kterou samozřejmě není.

Zvyk ptát se na důležité věci herců a hereček je podle něj důsledkem rovnostářství v této zemi, která nemá ráda elity, ale dokáže si oblíbit populární tvář z televize, zejména když tak jako oni chodí ve vytahaném tričku.

Funguje to ale oboustranně, takže po určité době tito dramatičtí umělci sami uvěří, že do tématu, na které se jej všichni pořád ptají, mají hluboký vhled. A začnou stavět svou image na tom, že o tom vypráví.

Já vím, že o to nestojíte, ale stejně vám řeknu, jak to je. Tahle raněná rovnostářská země je alergická na elity, takže si je musí nahrazovat hercema a umělcema. Který pak lidi nábožně poslouchaj. Protože když je maj každej večer v obýváku, jsou ochotný připustit, že jsou stejný… — Ludek Stanek (@LudekStanek) July 18, 2023

Staněk do značné míry nechápe, proč Duškova slova vyvolala takový rozruch, když podobné úvahy šíří ve svém alternativním přístupu k životu už dlouhodobě.

Překvapení přičítá tomu, že twitterová bublina si doposud myslela, že Dušek je coby součást tvůrčího týmu Jana Hřebejka na správné straně síly a své ezoterické úvahy míní spíše jako vtip.

A teď mnozí pochopili, že je myslí vážně.

