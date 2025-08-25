Zvrátíme to, burcuje poslanec STAN. Jenže něco mu zkazí radost

S blížícími se volbami se objevuje čím dál více průzkumů. A poslanec STAN Jan Lacina si všímá, že výsledky z průzkumu STEM ze srpna 2025 se nápadně podobají výsledkům ze srpna 2021. „Všichni jsou prakticky na stejných hodnotách jako tehdy, jen komunisti v součtu se socdem neměli dnešních 7 %, ale 10 %,“ poukazuje.
„Sdělení je jasné: Komouši nesmějí zpátky do sněmovny, i když si tu svou starou a rezavou káru rudou od krve přelakovali. A to se stane, když k volbám přijde dostatek normálních lidí. Tedy i těch, kteří jsou rozladěni výkonem současné vlády,“ míní.
Jak je ovšem známo, volby nakonec nedopadly podle tohoto průzkumu. Koalice SPOLU získala silně nad věštěných 21,7 %, Piráti a Starostové dostali o tři procenta méně, komunisté místo 5,8 % jen 3,6 % a Přísaha Róberta Šlachty měla výsledek podobný sociální demokracii, kterou jedinou průzkum trefil. Právě velký počet propadlých hlasů umožnil SPOLU, STANu a Pirátům sestavit většinovou koalici. Přitom volební trendy v roce 2021 a 2025 jsou podstatně jiné.
Pod Lacinou se ozval bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš: „Hlasy KSČM a Socdem těžko sčítat (s ohledem na způsob, jak proběhlo přeběhnutí Maláčové k Vidlákovi). Ale mezi protestním voličem působí strach z propadnutí hlasu.“
Na podobnou notu hraje také volební sázkař Michal Sirový. „Pokud vznikne vláda ANO podporovaná SPD, STAČILO!, Motoristy nebo nějakou kombinací z nich, tak postupně skoro všichni ti aktuální ‚cool‘ nevoliči dojdou k tomu, že to svou neúčastí posrali. Bude už sice pozdě, ale snad si to aspoň budou pamatovat pro příště!“
autor: Karel Šebesta