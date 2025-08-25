Zvrátíme to, burcuje poslanec STAN. Jenže něco mu zkazí radost

25.08.2025

Srpen 2021 nebo 2025? Poslanec STAN Jan Lacina si všímá, že průzkumy volebních preferencí vypadají podobně, až na to, že sociální demokraté a komunisté měli tehdy dohromady více. Jenže jak se ozvalo v komentářích, tehdy nebyly strany spojeny.

Zvrátíme to, burcuje poslanec STAN. Jenže něco mu zkazí radost
S blížícími se volbami se objevuje čím dál více průzkumů. A poslanec STAN Jan Lacina si všímá, že výsledky z průzkumu STEM ze srpna 2025 se nápadně podobají výsledkům ze srpna 2021. „Všichni jsou prakticky na stejných hodnotách jako tehdy, jen komunisti v součtu se socdem neměli dnešních 7 %, ale 10 %,“ poukazuje.

„Sdělení je jasné: Komouši nesmějí zpátky do sněmovny, i když si tu svou starou a rezavou káru rudou od krve přelakovali. A to se stane, když k volbám přijde dostatek normálních lidí. Tedy i těch, kteří jsou rozladěni výkonem současné vlády,“ míní.

Jak je ovšem známo, volby nakonec nedopadly podle tohoto průzkumu. Koalice SPOLU získala silně nad věštěných 21,7 %, Piráti a Starostové dostali o tři procenta méně, komunisté místo 5,8 % jen 3,6 % a Přísaha Róberta Šlachty měla výsledek podobný sociální demokracii, kterou jedinou průzkum trefil. Právě velký počet propadlých hlasů umožnil SPOLU, STANu a Pirátům sestavit většinovou koalici. Přitom volební trendy v roce 2021 a 2025 jsou podstatně jiné. 

Pod Lacinou se ozval bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš: „Hlasy KSČM a Socdem těžko sčítat (s ohledem na způsob, jak proběhlo přeběhnutí Maláčové k Vidlákovi). Ale mezi protestním voličem působí strach z propadnutí hlasu.“

Na podobnou notu hraje také volební sázkař Michal Sirový. „Pokud vznikne vláda ANO podporovaná SPD, STAČILO!, Motoristy nebo nějakou kombinací z nich, tak postupně skoro všichni ti aktuální ‚cool‘ nevoliči dojdou k tomu, že to svou neúčastí posrali. Bude už sice pozdě, ale snad si to aspoň budou pamatovat pro příště!“

Karel Šebesta

