Zvyšte odměny, žádají obce a kraje stát kvůli volbám

„Myslím si, že označit odměňování členů volebních komisí za dobře vyvážené úplně nejde, protože těch 200 korun za druhé kolo je spíše výsměch,“ řekl dnes novinářům hejtman.

Ministerstvo vnitra na dotaz ČTK uvedlo, že příplatek za druhé kolo volby není možné chápat jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. „První a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, příplatek 200 Kč je pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby,“ uvedla mluvčí úřadu Hana Malá. Výše odměny podle ní záleží na účasti. „Pokud by se tedy člen okrskové volební komise účastnil pouze druhého kola voleb, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 200 Kč, ale poměrná část z celé odměny,“ dodala.

Řadovému volebnímu komisaři náleží za prezidentské volby odměna 1300 korun hrubého, zapisovateli 2000 korun a předsedovi 2100 korun. K tomu dostanou příplatek za konání druhého kola 200 korun, v komisi přitom musí odpracovat minimálně 17 hodin obdobně jako v prvním kole. „Časově i vším okolo je druhé kolo stejně náročné,“ uvedla starostka Chotyně na Liberecku Jana Mlejnecká, která na nedostatečné odměňování dlouhodobě poukazuje.

Pro tyto volby se oproti předchozím zvýšila odměna o 500 korun jen pro předsedy a zapisovatele. V Libereckém kraji to považují za nedostatečné. Podle ředitele Sdružení obcí Libereckého kraje Jaroslava Hanzlíčka nízké odměny mohou za problémy s obsazováním komisí. „Za tyto odměny získáte jen občany v důchodovém věku,“ uvedl.

Hejtman spočítal, že člen komise za jednokolové volby při 18 hodinách práce dostává 72 korun na hodinu. U dvoukolových hodinová sazba klesne na 42 korun. „Je absurdní, jak nízkou částku za práci ve druhém kole lidé v komisích dostanou, a to nyní navíc ministerstvo požaduje vysokoškolské vzdělání,“ dodal hejtman. Krajský předseda Sdružení místních samospráv a starosta Zlaté Olešnice Jiří Černý poukázal na to, že odměna je hluboko pod minimální mzdou – její hodinová výše činí 73,20 koruny.

Liberecký kraj navrhuje, aby odměna za druhé kolo byla do budoucna stejná jako za první. Zároveň chce zvýšení odměn všem členů okrskových komisí minimálně o 500 korun. Některé obce zatím nesoulad v odměňování v obou kolech řeší tím, že peníze členům komise doplácejí ze svého rozpočtu. Stejnou odměnu za druhé kolo jako za první dostávají například dlouhodobě členové komise v Chotyni. „Máme jeden okrsek s šesti členy v komisi, doplácíme do 10.000 korun,“ dodala Mlejnecká.

Třeba ve Zlaté Olešnici na Jablonecku ale dostávají za druhé kolo jen 200 korun. „Pro náš rozpočet by to bylo dost náročné,“ uvedl Černý. Ve třech komisích má obec 15 členů. „Je problém sehnat kvalitní lidi,“ dodal.

