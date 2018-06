Alena Vitásková: ČEZ po valné hromadě. Máme se jako občané čeho obávat?

Proběhla VH významné energetické společnosti ČEZ a.s. a budeme s napětím očekávat, jaký bude mít energetický gigant vývoj. Máme se jako občané čeho obávat? Domnívám se, že ano.

V rozbouřené politické době, nejasnému vývoji EÚ je riziko provádět neuvážené kroky, jako je dělení ČEZ a.s. na dvě společnosti. Jako vzor si berou autoři tohoto návrhu RWE, innogy, či E.on.

Evropskou politikou a následující legislativou se postupně a tiše zbavujeme posledních záchvěvů národních samostatností, které máme. Zemědělská a potravinářská soběstačnost je již dávno minulostí a tak mohu pokračovat dále.

V oblasti energetiky jsme stále soběstační a téměř 30 % naší produkce nespotřebujeme a je to významný vývozní artikl. Bránit se musíme v této oblasti především dalšímu prohlubování integrace, která směřuje ke ztrátě národní suverenity.

Energetika v tom hraje jednu ze zásadních rolí. Energetika je nejen krví hospodářství, ekonomiky, životní úrovně občanů a konkurenceschopnosti firem působících v ČR. Je to jeden ze zásadních bezpečnostních faktorů, když budeme hovořit o Blackoutu.

Jako národní regulátor (bývalá předsedkyně ERÚ) jsem prosazovala rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. Pochopitelně v souladu s platnou legislativou a zákony, kterými se tato instituce musí řídit.

Přes tuto zkušenost musím konstatovat, že energetický trh se vyvíjí velmi riskantním směrem, který může vést k národním katastrofám právě při nedostatku elektrické energie a dopadům, které tento zdroj má na veškerý další život v zemi. Energetická závislost na jiných státech je to nejhorší, co nás může potkat, je to nenapravitelný směr.

Domnívám se, že atomizace ČEZ a.s. na tzv. zelenou energii (pochopitelně bez distribuce a další monopolní infrastruktury), která by mohla být dále privatizována a jádro, které by zůstalo státní je možná pouze za jednoho předpokladu:

zelená energie nebude dostávat dotace z veřejných financí, tj. ani od zákazníků v platbách za elektřinu, ani ze státního rozpočtu. Prostě tento zdroj bude mít stejné podmínky, jako jiné energetické zdroje. Zelená energie bude bez dotací!

Distribuce a další monopolní infrastruktura musí zůstat pod vlivem státu, jiný vývoj je velmi riskantní (viz zkušenosti z vodárenství)

Pak z pohledu rovného přístupu ke všem energetickým zdrojům nemáme důvod se obávat, že jádro bude neufinancovatelné

Vrásky na čele některých expertů, že jádro je neufinancovatelné bez subvencí!

Na zelené zdroje vydáváme v dotacích 47 mld. Kč ročně a tato částka se bude díky legislativě ročně zvyšovat bez navýšení výkonu. Rozdíl je v tom, že za cca 2O let podpory, budou tyto zdroje na odpis a nastává problém s ekologickou likvidací. Tento směr v oblasti energetiky nás bude stát asi bilion korun právě z veřejných financí.

Chceme zajistit bezpečné dodávky energií pro naši zemi? Financujme jádro snížením dotací pro obnovitelné zdroje! Pak nebude nutné dělit ČEZ a provádět další pokus v tak citlivém odvětví, jakým je energetika.

Za těchto předpokladu nedojde k negativnímu vlivu na privátní investory ČEZ a.s. a dojde k objektivizaci cen energií a narovnání podmínek na energetickém trhu.

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.

