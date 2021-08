Alena Vitásková: Pandemie, volby a woodoo

reklama

Redaktor: Oldřich Lukáš

Jaký je váš názor na stav společnosti před volbami?

Hodnotit stav společnosti je na každém z nás, jak se v této společností cítí, jak se mu žije, zda stát plní svoji úlohu vůči občanům. Hodnotit by měli také ti, kteří se snaží získat svůj hlas v nadcházejících volbách. Stávající parlamentní strany to asi moc nezajímá, snaží se jen zmrzlinou, nanukem, koblihem, nebo něčím jiným „okouzlit“ právě ten svůj hlas a získat mandát na další vládnutí. Takovým nejde o lidi a společnost, jde jim pouze a jen o moc. Společnost není rozdělena, jak tomu bývalo v minulosti, na několik části. Nyní je přímo atomizována na stovky mikro skupin, které proti sobě bojují a nevědí vlastně ani proč. Mladí proti starým, očkovaní proti neočkovaným, rouškaři a jejich odpůrci, ženy-muži-ono. Mohla bych pokračovat ve výčtu do nekonečna. Tyto půtky vyvolávají politici, kteří neumí vládnout a staré dobré přísloví „Rozděl a panuj“ je berličkou pro jejich přežití.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Půjdete k volbách a koho budete volit?

K volbách jsem chodila a chodit budu i nadále. Otázkou zůstává, koho volit. Téměř všechny parlamentní strany mě hluboce zklamaly, jak se za poslední léta chovají. Jak je nezajímá, nevymahatelnost práva a spravedlnosti v naší zemi, mnohé nezákonné chaotické rozhodnutí vlády v podobě restrikcí poškozující zdraví a ekonomickou stabilitu naší země, poškozování jednotlivých občanů, jejich rodin, živnostníků, podnikatelů. Volit nově vzniklé hnutí a strany je do jisté míry riziko, aby jejich hlas nepropadl a neposílil tak nakonec vítěze voleb. Snad seskupení kolem Trikolory (Živnostníci, Svobodní), či Volný blok a někteří další, můhou být signálem ke změně.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Chaotické a nezákonné nařízení vlády, tím máte na mysli restrikce a opatření proti šíření covidu?

Ano, také tato opatření. Na drtivou většinu společnosti působí depresivně – vytváří depresivní prostředí. Vždyť si představte, jak vyčerpaní, zastrašení jsou občané, kteří neslyší z medií a úst politiků druhým rokem nic jiného než o mrtvých a pandemii. Psychika většiny z nás je tímto narušena, duše se zmítá v obavách. Přitom každý gramotný (a nemusí to být jen lékaři) ví, že stres je základem, spouštěčem většiny nemocí. Dobrý lékař ví, že nemůže léčit tělo, aniž by léčil duši (psychiku). Tělo a duše je spojená nádoba, nelze je léčit odděleně. Nadarmo se neříká: „Víra tvá tě uzdraví.“

Redaktor: Oldřich Lukáš

Tak koho volit? Na tuto otázku jste neodpověděla?

Pojďme pryč od voleb, politikaření, každý se musí rozhodnout sám, komu důvěřuje. Myslím, že je mnoho jiných témat, o kterých se dá povídat, a přitom se nemusíme věnovat tomu, co je stále omíláno. Lidé jsou opravdu unaveni stálými sliby politiků, a přitom zhoršujícími se podmínkami pro slušný život.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Která témata máte namysli? Dodržování lidských práv, vaše knihy, nebo energetiku?

Z každého něco, ačkoliv velká část toho je s politikou spojena. Dodržování lidských práv je zcela spojeno s politikou, jak je dodržována Listina, Ústava. Energetika a její směřování, cena energií opět úzce souvisí se zákony, které politici přijímají a mnohdy jsou v rozporu se zájmem národa. A v neposlední řadě v mých knihách o tom píši, ať již vážně, či s humorem.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Vaše osmileté trestní stíhání, které bylo ukončeno opakovanými rozsudky, že skutek nebyl trestným činem. Nikoliv, že nebyly důkazy pro jeho prokázáni. Jednalo se ve Vašem případě o nezákonné trestní stíhání. Nyní se soudíte se státem o náhradu škody v desítkách miliónu korun. Již se vám někdo ze státních institucí omluvil, odškodnili vás?

Neodškodnili mě, neuhradili ani náklady na advokáty, probíhají soudy. Stát, který mi zničil život se opět snaží mě poškodit tentokráte před občanským soudem. Stát není neuchopitelný a neidentifikovatelný pojem. V této chvíli to je Ministerstvo spravedlnosti v čele s Marii Benešovou a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, které před soudním senátem zastupuje pan Miloš Borovička. Nekonečná kauza Vitásková versus stát. Omluvu od tohoto státu jsem písemně odmítla. Postupně se chci vyjádřit k jednotlivým žalobám po ukončení soudních procesů. Jen pro upřesnění, zástupce státu u soudu opět lže, jako když tiskne, nebo nezná zákony. Mnohokráte jsem se přesvědčila, že ONI mohou lhát i před soudem a nic se jim nemůže stát. A občan opět platí soudní poplatky, advokáty atd.

Redaktor: Oldřich Lukáš

To je skutečně neuvěřitelné. Opravdu musí poškozený občan, který hájí svoji státem pošlapanou čest, znovu platit soudní poplatky a další náklady? Jak dlouho pak takové tahanice trvají?

Je tomu tak. Takové jsou u nás zákony. Pokud se vás to přímo nedotkne, tak si myslíte, že zákony jsou pro lidi a jejich ochranu, nikoliv pro šmejdy. Délku těchto tahanic nedokážu odhadnout, ale je to po všech stránkách vysilující. Nejedná se o měsíce, ale léta. Je třeba brát v úvahu, že velká část občanů poškozených státem nemá finanční prostředky, ani sílu, aby svého odškodnění dosáhla soudní cestou. A ministerstvo spravedlnosti se na takové občany jednoduše „vykašle“, anebo stojí proti nim před soudem.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Vaše knihy, ať je to trilogie „Solární baroni“ (I. Organizovaný zločin, Solární baroni II. Příprava mé vraždy, Solární baroni III. Vrazí v taláru), nebo „Krvavé slunce pod gilotinou“ popisují s humorem, ale i v dokumentu děj kolem dotací do „slunce“. Měla jste z čeho čerpat. Kdo vám knihy pomáhá psát?

Knihy píši sama. To je překvapení pro mnohé. Tuto otázku dostávám většinou od politiků, kdo mi to psal. Je to asi tím, že sami toho moc nenapsali. Psaní mě neskutečně baví. Nebýt tvrdé srážky s realitou, jak u nás funguje nejen justiční systém, tak jsem asi k psaní nenašla cestu. Opět platí, každé zlo je k něčemu dobré. Doposud mé knihy neměly žádnou reklamu, jak vidíme například u knihy Roberta Šlachty, která ji měla obrovskou, přestože knihu nepsal sám a napsal jen tuto jedinou.

Někteří čtenáři mi píši, že jsem ve svých knihách ztvárnila naši společnost a že by knihy měly být zařazeny, jako povinná četba. Každý má jiný vkus a jiný zájem, ne každému se vulgarita, která se v prvních knihách objevuje líbí. Ale nynější společnost je plná hrubosti a vulgarit, nelze se tomu v knihách vyhýbat. Ráda naslouchám, mám dar „slyšet“ nejen, co lidi trápí, mám empatie. Věřím, že se dovedu o poznání podělit. A to formou literární, románů, nebo dokumentárních románů.

Redaktor: Oldřich Lukáš

Trilogie je román, fixe, Měla jste k postavám ve vašich knihách dotazy, kdo je kdo? Zda se jedná o reálné osoby a o koho jde?

Pochopitelně, že jsem měla celou řadu dotazů obdobného charakteru. Nejzajímavější byl pro mě následující. Skupina novinářů – jedné významné redakce – vyslala svého zástupce – výborného novináře, který mi vyzradil, že si udělali v redakci nástěnku a tam každý z nich po přečtení knihy dopisoval k jménům v trilogii konkrétní osoby. Že se shodli na všech, jen nemohou rozklíčovat dvě jména, tam že mají spory. Zda bych jim to mohla prozradit, kdo se za přezdívkami skrývá.

Redaktor: Oldřich Lukáš

V jedné z vašich knih uvádíte souvislost s rozbitým zrcadlem, dopad na osoby, které se podílely na podivných praktikách kolem vašeho trestního stíhání. Některé knihy vyšly před pár léty, jako kdybyste předvídala, co se za pár let stane. Nemohu se ubránit pocitu, že to zavání až magií. Znáte woodoo, kletby, prokletí, jedním slovem vyznáte se v magii, umíte se podívat do budoucnosti?

Myslíte, že když mám dar „slyšet“, jak jsem uvedla, tak to musí být spojováno s woodoo, věštectvím? Tato oblast je daleko složitější, než se na první pohled zdá. V mých knihách to může pro některé čtenáře vypadat jako magie, či prahnutí po pomstě. To ale není pravda. Touha po pomstě by ničila pouze mě, mé nitro, mé já. Byl by to jed pro mou duši. A já se nenechám ničit, nikým, ani „pomstou“. Já tomu říkám „boží mlýny“. Vy jste to nazval kletbou? Pokud vzpomínáte „rozbité zrcadlo“. Je pravda, že píši o tom, jak se konkrétním 49 lidem rozbilo zrcadlo a co je čeká, uvádím tam jejich iniciály. Dnes mohu jen doplnit, že jejich počet od té doby vzrostl o další, kterým se „to zrcadlo rozbíjí“. Co se týká závěru trilogie, tak k tomu teprve dojde a všichni si toho všimneme. S woodoo jsem se seznámila na Jamajce před řadou let. Je to opravdu velmi zajímavé poznání.

Všechny mé knihy (s podpisem autorky) si můžete objednat na e-mailu: knihy.vitaskova@seznam.cz

Praha, dne 17. 8. 2021

Psali jsme: Alena Vitásková: Tam, kde i vinice pláčou Alena Vitásková: Ve tři hodiny ráno Alena Vitásková: Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce Alena Vitásková: Odmítala jsem odebírat licence fotovoltaickým elektrárnám „na objednávku“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.