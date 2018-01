František Novák: Barva pleti nikomu nevadí

Až se budou vyplácet Romům dávky jen z peněz, které odvedou za práci jiní Romové. ¨Toto není vtip, ale pohled nás obyčejných občanů.Nejde opravdu o žádný extrém (poznámka pro vedoucího kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martina Martínka.) Pěkný názor občana, který píše romskému aktivistovi: Jakým způsobem se majorita podílí na nízké vzdělanosti Romů ?Pokud je mi známo, tak nárok na vzdělání mají všichni stejně nastavený.Proč romské etnikum, žijící tu staletí nedokázalo to, co vietnamská komunita za pár desítek let Všiml jste si, že děti vietnamských rodičů chodí do školek a škol, ve kterých patří mezi žáky s lepším prospěchem?A to prosím, sem přišli s jinou kulturou, mentalitou, náboženstvím a znalostí jazyka.Od Vás a Vám podobným jen slyším jak jste diskriminováni. . . a v čem? Máte stejná práva a povinnosti jako každý jiný v této zemi. . . jen Vaši "soukmenovci" si to zkrátili na ta práva bez povinností.Mě by zajímalo, proč potomci vietnamské menšiny, která tu žije max. 25 let, žádné potíže se vzděláváním a uplatněním potomků nemá?! A nastupující generace Korejců (Hyundai) u nás studuje základní školy v angličtině.Indové z Mittalu v Ostravě, nechávají studovat své děti na základních škole s anglickou výukou. Jak je vidět, tak nikomu barva pleti nevadí.A pohled do historie:Už mistr Jan Hus psal ve svých dílech, že cikáni jsou menšina, která nikdy nepracovala a pracovat nebude. Vždy dělala a dělat bordel bude a bude stále parazitovat na ostatních lidech. Za 600 let se nic nezměnilo.

František Novák, Patriot a Realista

Psali jsme: František Novák: Podle Waszczykowskeho je třeba řešit uprchlickou krizi tam, kde k ní došlo Cenu za lidská práva ambasády USA dostal romský aktivista Růžička Náměstek, který přirovnal Romy k medůzám a dostal kvůli tomu za uši, opouští ČSSD František Novák: Inkluze, jaký je pravý důvod?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV