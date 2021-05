Ignác Hynek Hoza: Střízlivý pohled na kauzu Vrbětice

reklama

Jde pouze o nepřímé důkazy a v důsledku toho zavedení našich čelných představitelů na řadu nedobrých opatření vůči Rusku. Dnes jsem vyslechl zprávu o pravděpodobném kontaktu ředitele firmy IMEX GROUP pana Petra Bernatíka s agenty ruské tajné služby GRU Anatoliem Čepigou a Alexandrem Miškinem. Dále pak, že firma Imex Grup žádá od našeho státu 75 milionů korun za zničení skladů munice ve Vrběticích. Co k tomu říct.

Místo toho, aby naši politici hledali příčinu celého případu, tak bez podrobných znalostí diskutují celé dny ve sněmovně, jak ruští agenti zlikvidovali muniční sklady ve Vrběticích. Jsem přesvědčen o tom, že paní poslankyně a převážná většina našich poslanců muniční sklad ani neviděla, neví, jak se má munice skladovat ani to jakou má mít muniční sklad ostrahu.

Ve Vrběticích pronajaté muniční sklady nikdo nehlídal, oplocení objektu bylo staré, rezavé, v mnoha místech se rozpadalo, takže do objektu a k muničním skladům se mohl kdokoliv a kdykoliv dostat. Přestože v době exploze areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav, pronajaté sklady si měl hlídat pronajímatel, a to především ve vlastním zájmu. Aby bylo jasno, dokud měla muniční sklady v péči armáda, střežila objekt strážní rota (cca 100 vojáků) s vycvičenými strážními psy. U objektu byla ubytovna pro vojáky, hřiště, cvičiště pro psy apod. Ostraha byla nepřetržitá, tj. 24 hod. denně, tak jak je tomu u všech armádních muničních skladů ve všech posádkách. Z uvedeného je patrné, že pronajímatel si muniční sklady nehlídal, sklady explodovaly a nyní chce ještě 75 milionů. To je přinejmenším směšné a k pláči. Nehlídal je proto, aby ušetřil peníze za ostrahu, nebo k tomu měl určitý důvod, aby se tam mohly dít podivné věci s přísunem a odsunem nejen munice, ale především zbraní, a to hlavně samopalů vzor 58, pancéřovek RPG-7 případně dalších zbraní. Údajně tam bylo skladováno cca 10 000 kusů samopalů.

Proto také podle názoru místních obyvatel bylo potřebné druhý sklad zlikvidovat, protože při hloubkové kontrole by zbraně ve skladu chyběly. Proto byl sklad zlikvidován o několik týdnů později.

V podstatě existuje více verzí příčin exploze munice ve Vrběticích. Naše zpravodajské služby uvádějí pouze jednu příčinu, a to přímou účast agentů ruské tajné služby. Pan president je toho názoru, že příčin může být víc. Např. může jít o samovolný výbuch na základě nedodržení bezpečnostních norem, nesprávná manipulace s municí, zpravodajské ovlivňování cizí mocnosti ve vztahu např. k výstavbě jaderné elektrárny apod. Pozdější následná exploze skladu ručních zbraní je pravděpodobně v důsledku ztráty skladovaných ručních zbraní a exploze toto měla zakrýt. Zde je třeba poukázat na možný podíl pronajímatele.

Aby toho nebylo málo a naši poslanci se mohli bavit, obvinili někteří předsedové opozičních stran z vlastizrady vicepremiéra Hamáčka a někteří dokonce i pana presidenta, což považuji za nechutnou komedii. Nesmyslnost obvinění pana presidenta nebudu komentovat. Co se týká pana Hamáčka a jeho údajné výměny případu Vrbětice za Sputnik V, je rovněž nesmysl, protože kdyby na to ruská strana přistoupila, tak by přiznali účast na případu Vrbětice. Naopak vedení Ruska toto striktně odmítá. Aby naši poslanci měli co dělat, začali se zabývat cestou pana vicepremiéra Hamáčka do Moskvy. Začali ji rozebírat ze všech možných stran, takže se o ní baví všichni, včetně médií, několik týdnů. Pan Hamáček měl v úmyslu jet do Moskvy, ať již z jakýchkoliv důvodů, následně cestu odvolal. Jako vicepremiér má právo si naplánovat služební cestu do Moskvy např. kvůli Sputniku V, nebo kvůli možnému summitu ruského a amerického presidenta v Praze. Proč ne. Následně pak tuto cestu do Moskvy odvolal. Vpodstatě se vůbec nic nestalo a diskutovat o této záležitosti několik týdnů je mrhání časem. Zřejmě jej mají páni poslanci dostatek na rozdíl od běžných zaměstnaných občanů.

Velký problém rovněž vznikl z důvodu nepovýšení ředitele BIS do hodnosti generála. V této souvislosti byl opět napaden pan president, který má právo povyšovat vojáky do hodnosti generála. Já jsem byl po roce 1992 na funkci generála navržen 10 let, a přitom jsem povýšen nebyl, což se stalo v důsledku toho, že jsem nikdy nebyl kandidátem ani členem KSČ, protože bývali příslušníci KSČ vedli Armádu České republiky minimálně 15 let od sametové revoluce.

Skutečnosti kolem Vrbětic nejsou bez jasných důkazů jednoznačné, a proto v těchto souvislostech je trestuhodné, že někteří naši politici, dokonce předsedové opozičních politických stran napadají, v souvislosti s vlastizradou, pana presidenta a pana vicepremiéra a zabývají se nepodstatnými věcmi. Především by se měli zabývat ostrahou všech pronajatých muničních skladů, skladováním munice podle předpisů, aby opět nedošlo k mimořádným událostem a ztrátě lidských životů.

Je potřeba závěrem říct, že v současné době se blíží sněmovní volby a poslanci opozičních stran nemyslí na ochranu lidí a státu, ale především na vítězství ve volbách. Hlavním cílem opozice je napadat pana prezidenta, premiéra a nyní i pana vicepremiéra a tím získat politické body, místo toho, aby v této době spolupracovali především na boji proti Covidu-19. Řada občanů je zmatena a není schopna se zorientovat. V souvislosti s Vrběticemi dochází ke štvavé kampani proti Rusku, aniž máme prokazatelné důkazy k přímé účasti ruských zpravodajců na této kauze. Naši politici včetně médií přestávají vidět současný význam Ruska, což se nám může vymstít, protože naše postavení vůči Rusku je minoritní. Proto bychom se měli snažit vycházet s Ruskem v dobrém, tak jako to dělají představitelé významných evropských států.

Prof.dr.h.c. Ignác Hynek Hoza

