Ivan Černý: Sklo v zahradní architektuře

reklama

K tomuto výčtu je možné přiřadit i nejrůznější skleněné objekty, jako třeba ptactvo v podobě čápů nebo kupříkladu plameňáků. Dá se říci, že se prakticky jedná o nový designérský směr v uměleckém sklářství, nesmírně líbivý a efektní, až oči přechází. Jedničkou na tomto poli je Jiří Pačinek z Kunratic u Cvikova, který se sklem v zahradní architektuře zabývá mimo jiné posledních pět let.

Sklárna Pačinek Glass patří k významným tvůrcům uměleckého skla, vyráběného tradiční českou technikou ručního tvarování. Na světové sklářské scéně působí jako samostatná značka od roku 2007. Manufakturu najdeme v severočeských Kunraticích, nedaleko Nového Boru. O Kunraticích u Cvikova, staré sklářské obci, se mezi turisty hovoří jako o bráně do oblasti Kunratické Švýcarsko, ležící v podhůří Lužických hor v samém srdci Křišťálového údolí, což je unikátní území sklářů, procházející od Kamenického Šenova přes Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou až do Harrachova a Železného Brodu. Tento unikátní cíl tzv. zážitkové turistiky podrobně představujeme v jedné ze závěrečných kapitol této knihy.

Návštěva hutě, brusírny a prodejní galerie

Kunratickou sklárnu najdeme pár kroků od centra obce, za kostelem zvaným Křišťálový chrám. Sklárna vznikla rekonstrukcí bývalé strojní traktorové stanice. V roce 2015 byla slavnostně otevřena. Hostům nabízí pohled do výrobní haly s pecemi, nechybí prodejní galerie a v protější budově Sklářská krčma se sklářskými specialitkami a klasickým sklářským mokem, cvikovskou osmičkou, která zvláště chutná z pravých mázů – sklářských tupláků. Ten si může turista po objednání exkurze i vlastnoručně, pod dohledem huťmistra, vyfouknout.

Dveře si v kunratické sklárně otevírají nejen sklářští výtvarníci, umělci, architekti a designéři z celého světa, ale i široká veřejnost. Sklárna je otevřena pro turistické exkurze celoročně a my můžeme snadno nahlédnout sklářským mistrům přímo pod ruce.

Svá kouzla se sklem návštěvníkům hutě rád předvede i Jiři Pačinek osobně, kterého tak mohou turisté sledovat při práci na jeho náročných autorských objektech. Mezi ně patří kupříkladu velké plastiky koní, ptáků, ryb, i rostlin, a další díla inspirovaná přírodou, z nich se pak rodí úžasné a jedinečné zahradní projekty i pro ty nejnáročnější zákazníky, o čemž se přesvědčíme v úžasné Skleněné zahradě v údolíčku těsně u manufaktury.

Jedinečná procházka světem odpočinku a inspirace

Po prohlídce sklárny se řadíme do houfu turistů, nadšených z mimořádného uměleckého zážitku. Cvakají spouště fotoaparátů, vrčí kamery – není se co divit, to se hned tak jinde nevidí. Skleněná zahrada o velikosti menšího hřiště s vlnitým terénem je umístěna v líbezném údolíčku s protékajícím potůčkem, ve kterém se ráchají úžasní barevní plameňáci. Jedná se o veřejně přístupný prostor s lavičkami, odkud lze dlouhé minuty sledovat desítky skleněných rostlin a květin, vkusně instalovaných mezi záhony s pravými. Jak konstatuje průvodce výpravy, s nímž nelze než souhlasit, záplava tvarů, barev a optických iluzí nás uvádí do jiného světa. Světa odpočinku a inspirace. Co kus, to originál. A ač vyroben z křehkého materiálu, počasí i času nesmírně odolný, pokud se tedy do něho při údržbě zahrady náhodou nestrefíme sekačkou či křovinořezem.

Pečlivě udržovaná louka nabízí možnost odpočinutí na dece, nebo lavičce, zatímco děti mohou trávit volný čas zábavou ve sklářském koutku, poskytujícím zábavné a zároveň naučné aktivity tematicky založené na skle, jako například prosévání sklářského písku a hledání malých skleněných perliček, coby odměnu za tu „námahu“. Rovněž si mohou nejenom malí návštěvníci vyzkoušet otáčení sklářskou píšťalou, nebo se procházet bludištěm mezi starými dřevěnými sklářskými formami a poznávat i materiál, který k výrobě skla neodmyslitelně patří.

Křišťálový chrám

Vrcholem návštěvy sklárny Jiřího Pačinka je prohlídka Křišťálového chrámu pár kroků na dohled od hutě. Jedná se o unikátní umělecký projekt, který ve spolupráci s obcí a zdejší farností vznikl v kostele Povýšení svatého Kříže. Ten byl jako klasicistní stavba vybudován v roce 1833 na místě původního dřevěného kostelíku sv. Mikuláše, svého času zničeného husity.

Od roku 2020 hostí tento svatostánek obsáhlou expozici moderního skla Jiřího Pačinka. Tato unikátní galerie nabízí návštěvníkům nevšední umělecký zážitek, umocněný duchovním prostorem kostela, spočívající ve spojení historické sakrální architektury s moderním sklem v podobě velkých plastik, svítidel či instalací, včetně unikátního skleněného oltáře. Báječnýma netradičním suvenýrem, skvělou vzpomínkou na úžasný výlet je pak třeba plastika skleněného andílka z Pačinkovy manufaktury.

Sklářská roubenka

Na návštěvu skleněného Pačinkova království je třeba si vyhradit více času. Ideální jsou oba víkendové dny, i když samozřejmě klasickou exkurzi včetně prohlídky zahrady i chámu lze zvládnout během jednoho dne. Ale kam spěchat, jsme-li pány svého času a máme třeba chuť poznat ještě blíž sklářský život. Jak mistři křehké krásy žiji, a bydlí na severu Čech?

I na to Jiří Pačinek myslel a pro potřeby turistů zpřístupnili svou chalupu v Lindavě u Cvikova, typického představitele lidové architektury domů s podstávkou, které jsou též velkým turistickým magnetem zdejšího kraje. Svého času zde měl svou první sklárnu, kde začínal svou uměleckou kariéru. Ze sklářské pece tady teplo již nesálá, řečeno slovy básníka, neboť manufakturu Pačinek přemístil do nedalekých Kunratic, ale místo tepla z pece zde však sálá autentická atmosféra uměleckého skla, což tady lze zažít a vychutnat si v jednom ze sklářských pokojů, vybavených dobovým nábytkem.

Pačinkova roubenka nabízí příjemné a útulné prostředí s dominací zahrady, též skleněné, která se stala skvělým místem pro trávení volného času. Hostům je k dispozici venkovní bazén, terasa, gril a přírodní ohniště, což staří skláři sice u svých dřevěnic neměli, ale dnes je to vítaným přínosem k turistickému ubytování za neotřelými zážitky.

Curriculum vitae

Jiří Pačinek (nar. 3. 6 1972 v Litoměřicích) vystudoval Sklářské učiliště v Novém Boru a patří k současné špičce našich uměleckých sklářů. Svou tvůrčí kariéru tento talentovaný kumštýř zahájil v roce 1990 nástupem do legendární sklárny Chřibská 1414, poté následovala dlouholetá praxe ve sklárně slavného Bořka Šípka Ajeto, kde svůj talent rozvíjel na dílech pro takové osobnosti světového sklářského umění a designu, jakými jsou třeba René Roubíček, Leon Applebaum (v jeho sklářském studiu v USA absolvoval v roce 1995 tříměsíční stáž), Louis Sakalovsky a další. Při tom ale nezapomínal ani na své návrhy, které realizoval ve svém volném, čase a tak postupně postupoval takříkajíc od píky po všech příčkách křehkého kumštu až k vlastní kariéře. Sklárna Ajeto mu přitom poskytla jedinečné místo pro vyprofilování osobitého stylu tvorby a práce. Ten nakonec uplatnil ve vlastní manufaktuře, kterou přebudoval přestavbou velké historické dřevěnice v již zmiňované Lindavě roku 2007.

Do Lindavy za ním jezdili nejrůznější osobnosti z uměleckého světa, včetně módní návrhářky Blanky Matragi, pro níž Pačinek kupříkladu tvoří podle jejích návrhů originální mnohoramenné lustry.

Zde tedy více než deset let vytvářel technicky náročné dekorativní plastiky různých podob i užitkové skleněné objekty – vázy, mísy, talíře a další předměty. Jeho díla jsou součástí soukromých uměleckých sbírek kolekcí doma i v zahraničí, včetně designových firem a galerií. S úspěchem vystavuje nejenom v Evropě, ale i v zámoří. Z již kunratické Pačinkovy hutě se před krátkým časem kupříkladu vydalo unikátní dílo s ostatky svaté Zdislavy do samotného Vatikánu. Svatá Zdislava do českého křišťálu oděná, jak byl nazván dar pro papeže Františka, je křišťálová monstrance s relikvií sv. Zdislavy.

Ze světských záležitostí se Pačinkova huť mimo jiné blýskla nápaditými lahvemi na Matonku či sklářskou osmičku z pivovaru Cvikov, kterou turisté mohou ochutnat při své exkurzi v Kunratické sklářské krčmě.

(Z připravované knihy nakladatelství Olympia Za mistry křehké krásy, která vychází při příležitosti Mezinárodního roku skla 2022)

Psali jsme: Ivan Černý: Nižborské klání brusičů skla Ivan Černý: Příběh sestry smrti Very Salvequartové Ivan Černý: Komu vadí list Národní osvobození? Ivan Černý: Další vládní zhůvěřilost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.