Petr Dufek: Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě

17.08.2025 13:57 | Komentář

Červnová data z evropského průmyslu znovu potvrzují, že se tomuto významnému odvětví stále příliš nedaří.

Petr Dufek: Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Sice těžil z drobné vlny předzásobení před zavedením amerických cel, ale jeho celkové výsledky jsou v podstatě stále slabé. Lépe se daří pouze výrobě rychloobrátkového zboží, která koresponduje s rostoucí spotřebou domácností, avšak u zboží investičního charakteru nebo dopravních prostředků je i nadále situace tristní.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3127 lidí

Meziroční růst výroby o 0,5 % může ještě působit povzbudivě, avšak celková čísla EU jsou silně ovlivněna jednou malou, leč statisticky významnou zemí. A tou je Irsko. S necelým sedmiprocentním podílem na evropském průmyslu mohou její divoké statistiky docela dobře zahýbat. Za prvních šest měsíců se totiž zvýšila „produkce“ tamního průmyslu o téměř 28 %, což se dá vysvětlit statistickým základem z loňského roku, avšak přece jen tato data vypadají až příliš kreativně. Jsou totiž samozřejmě ovlivněny účetnictvím nadnárodních korporací, které si Irsko díky nízkým daním tak oblíbily.

Pokud si z celkových evropských čísel právě Irsko vyloučíme, obrázek evropského průmyslu bude vypadat podstatně hůř. Pak totiž neuvidíme půlprocentní růst, ale fakticky celou sérii meziročních poklesů, která trvá už 27 měsíců v řadě. A to už je trochu jiný obrázek než onen agregovaný irský. A podobně se vlastně lze dívat i na růst HDP, který v evropském případě letos „vzniká“ převážně v Irsku.

Co z toho plyne? Minimálně to, že situace unijní ekonomiky a jednoho z jejích významných oborů je neutěšivá. Ve skutečnosti je podstatně horší, než napovídají celková data, a to dokonce v čase, kdy probíhalo právě předzásobení. A pokud bychom se podívali na obrázek automotive, uvidíme výsledky ještě tragičtější.

Na krásný letní den je to pesimismu až dost.

Psali jsme:

Petr Dufek: Situace v českém průmyslu je stabilizovaná
Petr Dufek: Podnikatelům se navrací optimismus
Petr Dufek: Boom cestovního ruchu
Petr Dufek: Průmysl stále v recesi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dufek , EU , průmysl

autor: PV

Dotace

Pane Zdechovský, opravdu myslíte, že nehospodárně s dotacemi nakládají jen na Slovensku, a že třeba ČR je v tomto svatá? Že se u nás nestaví z dotací spousta zbytečných a předražených projektů, viděla jsem třeba cyklostezku, co končí uprostřed pole nebo řadu dalších zbytečných projektů. A jsem přesv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Dufek: Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě

13:57 Petr Dufek: Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě

Červnová data z evropského průmyslu znovu potvrzují, že se tomuto významnému odvětví stále příliš ne…