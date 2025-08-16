Petr Hampl: O školách budoucnosti

16.08.2025 12:26 | Glosa

Denní glosa Petra Hampla

Petr Hampl: O školách budoucnosti
Foto: Screen: XTV
Popisek: PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Kdo pracuje na těch hodných umělých inteligencích, které by mozku prospívaly?, ptal jsem se před pár dny. Když jsem psal, že nejsou žádné, byla to přehnaná formulace. Ony tu nějaké jsou. Jsou tu výukové programy. I u nás si můžete za pár korun koupit služby umělé inteligence, která vás bude učit cizí jazyk.

V USA mezitím vznikla výuková platforma TimeBack a školy a na nich založené dosahují impozantních výsledků. Žáci se učí dvě hodiny denně (zbytek věnují společné zábavě, tělocviku apod.) a mají suverénně nejlepší studijní výsledky v USA – neporážejí průměrné školy, ale vyhrávají v soutěži elitních škol. Během těch dvou hodin denně se učí přírodní vědy, jazyky, ale také třeba kreativní psaní a další typické rozvíjející věci. Sami tvůrci systému svůj produkt označují za opak GPT chatu. Zatímco GPT chat mozkovou činnost utlumuje, oni ji rozvíjejí.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

79%
15%
6%
hlasovalo: 2221 lidí

Nemusíme hned věřit, že dosáhli dokonalosti. Ostatně, první verze produktů mají vždy spoustu problémů. Výsledky mohou být navíc zkreslené výběrem. Do sítě drahých škol, Alpha založených na platformě TimeBack, se nehlásí průměrné děti, ale spíš děti hodně inteligentní a hodně motivované. Nicméně i tak jsou první výsledky více než slibné.

Samozřejmě není všechno dokonalé. Problémem se ukazuje motivace. Když průměrné dítě posadíte k počítači a má studovat samo, zpravidla nevydrží. Proto to funguje v rámci speciálních škol lépe než tam, kde rodiče jen koupí přístup.

A taky cena. Chtěl jsem programy hned vyzkoušet, ale je to dost drahé.

Nicméně už jenom to, že se někdo vývojem takových nástrojů zabývá, je skvělé (v Číně vytváří něco podobného společnost Ruanyun Edai).

V české diskuzi o školství zatím bojují liberálové, kteří chtějí výuku nahradit divadlem o 70 pohlavích, s konzervativci pokoušejícími se o neobratný návrat do 80. let.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Petr Hampl: Soucit liberálek
Petr Hampl: Pět ekonomických omylů
Petr Hampl: O daních Astrid Lindgrenové
Petr Hampl: Vize plukovníka Foltýna

Zdroje:

https://petrhampl.com

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl , školství , glosy

autor: PV

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Hampl: O školách budoucnosti

12:26 Petr Hampl: O školách budoucnosti

Denní glosa Petra Hampla