Petr Hampl: O školách budoucnosti

Kdo pracuje na těch hodných umělých inteligencích, které by mozku prospívaly?, ptal jsem se před pár dny. Když jsem psal, že nejsou žádné, byla to přehnaná formulace. Ony tu nějaké jsou. Jsou tu výukové programy. I u nás si můžete za pár korun koupit služby umělé inteligence, která vás bude učit cizí jazyk.
V USA mezitím vznikla výuková platforma TimeBack a školy a na nich založené dosahují impozantních výsledků. Žáci se učí dvě hodiny denně (zbytek věnují společné zábavě, tělocviku apod.) a mají suverénně nejlepší studijní výsledky v USA – neporážejí průměrné školy, ale vyhrávají v soutěži elitních škol. Během těch dvou hodin denně se učí přírodní vědy, jazyky, ale také třeba kreativní psaní a další typické rozvíjející věci. Sami tvůrci systému svůj produkt označují za opak GPT chatu. Zatímco GPT chat mozkovou činnost utlumuje, oni ji rozvíjejí.
Nemusíme hned věřit, že dosáhli dokonalosti. Ostatně, první verze produktů mají vždy spoustu problémů. Výsledky mohou být navíc zkreslené výběrem. Do sítě drahých škol, Alpha založených na platformě TimeBack, se nehlásí průměrné děti, ale spíš děti hodně inteligentní a hodně motivované. Nicméně i tak jsou první výsledky více než slibné.
Samozřejmě není všechno dokonalé. Problémem se ukazuje motivace. Když průměrné dítě posadíte k počítači a má studovat samo, zpravidla nevydrží. Proto to funguje v rámci speciálních škol lépe než tam, kde rodiče jen koupí přístup.
A taky cena. Chtěl jsem programy hned vyzkoušet, ale je to dost drahé.
Nicméně už jenom to, že se někdo vývojem takových nástrojů zabývá, je skvělé (v Číně vytváří něco podobného společnost Ruanyun Edai).
V české diskuzi o školství zatím bojují liberálové, kteří chtějí výuku nahradit divadlem o 70 pohlavích, s konzervativci pokoušejícími se o neobratný návrat do 80. let.
(zdroj: petrhampl.com)
autor: PV