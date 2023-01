Ivan David: Věřte médiím! Přece by nám nelhala!

reklama

Mnoho budoucích voličů si dělá velkou starost, zda Jaroslav Bašta, zejména po svém úspěchu na CNN Prima News, neubere Babišovi příliš mnoho hlasů. Obávají se, že by se Babiš nemusel dostat do druhého kola, následkem čehož by se prý pak jistě o úřad nejvyšší utkali Nerudová a Pavel. Úvaha by to byla správná, kdyby nevycházela z celé řady chybných předpokladů.

1) Předpoklad první: Česká vláda je velmi oblíbena.

Proto kandidáti podporovaní vládou Nerudová a Pavel dostanou nejvíce hlasů. Jenže i podle posledního průzkumu veřejného mínění vládu podporuje pouhých 23% občanů. Pavel i Nerudová jsou oficiálními kandidáty koalice Spolu (ODS, TOP09, KDU-ČSL). Jejich dalším kandidátem je i Pavel Fischer, který byl agenturami a médii zařazen do nižší soutěže, ale nějaké procento také získá. Předpokládá se tedy, že nominanty vládních stran podpoří i velmi mnozí z oněch 69% občanů, kteří nedůvěřují vládě? To nějak nedává smysl…

2) Předpoklad druhý: Andrej Babiš stojí v opozici proti současné vládě.

Toto snad lidé usuzují z toho, že je za působení této vlády vláčen po soudech. Nemají ho tedy rádi, a proto ani on nemá rád je a nebude je podporovat. Hnutí ANO však, jak známo, nemá žádný program. Nejvyšší metou je blaho Babišova Agrofertu. Ten je ale zranitelný, a proto je Babiš vydíratelný a musí se chovat podle toho. Zájem o blaho Agrofertu je to jediné, v čem se Babiš se současnou vládou rozchází. Boj o větší blaho lidu to určitě není. AB a jeho hnutí ANO hlasuje pravidelně ve shodě s vládou, podporuje stejná zvěrstva a neprotestuje, nanejvýš se brání kritice v hádce, kdo je větší škůdce, zda tato, nebo minulá vláda. Andrej Babiš je v perverzním uskupení Aspen institut stejně jako představitelé vládní koalice a jejich kandidáti, ale třeba i odborový boss Josef Středula. Všichni táhnou za jeden provaz, jen by každý z nich chtěl táhnout v čele. To je ve skutečnosti jediné, co je rozděluje. Jedinou výjimkou je Jaroslav Bašta.

Andrej Babiš také opakovaně nominoval Věru Jourovou za ČR jako eurokomisařku. Ta je nyní dokonce místopředsedkyní Evropské komise a má „na starosti“ „evropské hodnoty“, k těm patří mimo jiné zajištění přílivu imigrantů a zavedení cenzury pod záminkou „boje proti dezinformacím“. Tento stroj na zničení demokracie a evropské kultury je tedy dílem Andreje Babiše, i když se k němu teď nehlásí a prý s Jourovou nesouhlasí.

Dalším dílem je místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová zvolená za ANO, která prý patří k nejvlivnějším politikům EU. Prosazuje zrůdnosti jako Green deal, sankce, které se obracejí proti nám, atd.

Takže Andrej Babiš jako opozice?! Toho si vybraly agentury do trojice možných vítězů jako někoho, kdo vítězem být nemůže, ale vezme hlasy naivních voličů jedinému oponentovi vlády mezi kandidáty Jaroslavu Baštovi…

3) Předpoklad třetí: Nerudová a Pavel jsou jistými finalisty také proto, že si je vybraly agentury, podporují je média a proti tomu se prý stejně nedá nic dělat.

Předpokládá se, že co volič, to blbec, kterého nenapadlo, že dlouho předem uveřejněné preference nejsou neměnné. Nanejvýš pochybná minulost generála Pavla se neutajila a mentální slabost profesorky Nerudové se natolik provaluje každý den, že se jí už vzdala řada původních podporovatelů a soustředili se na podporu Pavla, aby se nestalo, že vláda nakonec nebude mít ve finále žádné zastoupení. Problém je, že paní profesorka Nerudová neví, že neví, a tak vypouští výroky, z nichž je to jasně patrno. Její výmluvy připomínají lhaní školáků. Generál v čele státu připomíná strukturu vlády po uchopení moci vojenskou juntou. Převlékl uniformu a slouží dál. Právě takové talenty NATO přímo vyhledává.

Jediný z kandidátů, který není absolventem přípravky nadnárodních korporací Aspen institut, je Jaroslav Bašta. Snaha na něj vytáhnout něco z minulosti selhává. Proto se média a aktivisté soustředí na tvrzení, že je ohrožením demokracie. Oznámil totiž, že by odvolal tuto vládu národní zkázy. Je to v souladu s č. 62 Ústavy, ale prý to neodpovídá „duchu Ústavy“ a kdesi – cosi. Takže, když se darebáci proderou k moci, je nutné je tam ponechat celé čtyři roky, aby mohli upevnit moc a zrušit demokracii pomocí cenzury a trestat projevy nesouhlasu. To je prý jediné správné.

Že získal Bašta takovou podporu v televizní diskuzi? To prý nic neznamená, protože nemusel čelit duševním gigantům Nerudové a Pavlovi.

Věřte médiím! Přece by nám nelhala!

