Ivan Jordák: Co nám budete ještě namlouvat?

Slyšeli jsme, až na dva tři hlasy, že kvůli jeho projevu odcházeli naši zákonodárci z Vladislavského sálu a večer nám pak rozhořčeně sdělovali, čím vším se prezident provinil. Nejčastěji byl obviňován z útoku na svobodu slova a rozdělování společnosti. Také jsem slyšel, že nás celý svět kvůli prezidentovi ignoruje a nezve na některé společenské a kulturní akce. Byli nám i ukázáni zahraniční turisté, kteří prezidenta Zemana neznali ani jménem, jen dva z nich si vzpomněli na Havla. Nepochopil jsem, co tím ČT 1 chtěla dokázat. Nevím, kolik z nás zná jméno třeba hlav států Finska, Švédska, Rumunska, Belgie a Holandska, nebo dalších přibližně stejných států. Také bych se velmi divil, kdyby cílem některého z turistů bylo, podívat se na našeho prezidenta.

Nakonec, proč máme zkoumat znalosti cizích turistů, proč ne našich lidí. Není to tak dávno, co jsem viděl video, kde byly pokládány dotazy tzv. TOP dívkám, jako modelkám, královnám krásy a dalším, které jsou vzory mládeži. Před několika dny jsem viděl video, kde se na takřka stejné otázky ptali středoškoláků. Výsledek byl skoro na chlup stejný. Ani jedny, ani jedni nevěděli prakticky nic. Je skutečností, otázky byly pro ně krajně obtížné. Třeba, kdy skončila první nebo druhá světová válka, co se stalo v roce 1918, co 1938, jak se jmenovali naši prezidenti, kde aspoň někteří projevili znalost TGM, Havla a asi dva i Klause.

Nevím, co to bylo za střední školu, ale odpovědi odpovídaly vědomí vytvářenému řadu let v naší společnosti. Vše počínalo po převratu tzv. návratem do Evropy a k tradicím první republiky. Velmi brzy se ukázalo, že tyto návraty nejsou míněny vážně, ale hodně pokřiveně. Ať byla první republika jakákoli, rozhodně se hlásila většinou k vlastenectví, odkazu husitské revoluce, a zahrnovala sama majoritní část občanů mezi slovanské národy. Vedle toho razila potřebu vzdělání i naučení řemeslných dovedností, protože jedině tak může růst národní bohatství. Jedno z hesel TGM bylo skutečně nebát se a nekrást, ale nikoli pouze na plakátech, ale byla snaha o naplnění tohoto hesla i právním řádem a jednáním státních orgánů. Byly zrušeny šlechtické tituly a výsady, byla pozemková reforma týkající se velkostatků církve a šlechty, byla provedena odluka církve od státu. Výchova k vlastenectví se prokázala mobilizacemi v roce 1938. Jak částečná květnová, kdy se povolalo 180.000 záložníků, tak v září, kdy za 24 hodin byly u většiny útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložníků. Celkem bylo povoláno 1250 000 mužů, prakticky všichni nastoupili a byli ochotni republiku bránit.

Byli jsme tehdy v Evropě a měli jsme spojence. Bohužel ten náš největší spojenec, Francie, nás tehdy spolu s Velkou Británií prodal v Mnichově Hitlerovi. A pak bez povšimnutí nechali 15 března 1939 obsadit Německem zbytek a zřídit Protektorát Čechy a Morava, po odtržení Slovenského štátu. Okupace nás stála 360 000 životů našich občanů, podle údajů BBC dokonce 400 000 životů. Vedle toho byly zavřeny zcela vysoké školy a část středních. Posláno několik set tisíc občanů na práci do Německa, zabrána aktiva Národní banky a zlatý poklad a dále i stroje a zařízení. V Heydrichově projevu pak byl zřetelně určen náš osud. Třetinu poněmčit, třetinu zotročit a třetinu povraždit. Nebýt vítězství spojenců, tento osud by nastal. Slované byli podle Hitlera podlidé a Češi navíc uchechtané bestie.

Ale zpět k inauguraci, která byla tak zneuctěna podle některých poslanců tzv. demokratického bloku, jak nám prezentovala ČT, samotným prezidentem Zemanem, který ve svém projevu útočil na svobodu slova. Projev jsem slyšel a se mnou určitě tisíce dalších diváků. Slyšel jsem lepší projevy, ale také horší. V tomto projevu jsem útok na svobodu slova nezaznamenal. Vytýkání nedostatků ČT 1, jako veřejnoprávní televizi a jednání některých politických stran jsem slyšel, ale to není přece útok na svobodu slova. Stejně tak jsem nezaznamenal v projevu snahu o rozdělování naší společnosti. Jak sama ČT prokázala záznamem, měli všichni tito nespokojení lidé možnost odejít a své připomínky pak prostřednictvím ČT je předat i divákům, kteří tak slyšeli po dlouhé době zase jednou od ČT vyjádření obou stran. Dokonce nám ČT ukázala i odznaky, které měli členové TOP 09, jako vyjádření nesouhlasu s prezidentem Zemanem. Aby nebylo mýlky, měli je už před inaugurací, ale tady šlo jistě jen o vyjádření vlastního názoru, na které demokraté mají vždy nárok, ne už prezident a jemu podobní. Také bylo s podivem, jak rychle si dokázali udělat odsuzující cedule občané nesouhlasící s prezidentem, že s nimi mohli mávat hned, jak vyšel z katedrály sv. Víta.

Když se to vezme kolem a kolem, nemám vůbec dojem, ani poznání, že začal se vším prezident Zeman. Spíš vše svědčí pro demokratický blok, kterému se zase ta demokracie vymkla nějak z rukou.

JUDr. Ivan Jordák, Letohrad

Psali jsme: Prezident Zeman: Bez kontaktu s občany není prezident plnohodnotný Chce útočit, účtovat a mstít se, pustil se do Zemana komentátor Zeman při inauguraci působil neuvěřitelně hloupě, zaznělo v MF Dnes My nehledáme senzace, nýbrž pravdu. Bakalovo vydavatelství se ohradilo proti útokům prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV