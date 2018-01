Ivan Jordák: Proboha, kam jsme se dostali?

Budiž, každý má svého kandidáta a doporučuje ho i jiným. Neměla by to však dělat veřejnoprávní televize, od které se očekává nestrannost, též vyváženost a objektivita. Nejen očekává, ale tyto podmínky vysílání má uloženy zákonem o české televizi. Nemám v úmyslu začínat diskuzi, kolikrát redaktoři ukázali na obrazovce jednoho nebo druhého, ani to nesleduji tak přesně. Spíš mi vadí druh výtek stávajícímu prezidentovi, že se nechová tak, jak po něm chtějí média, umělci, nebo se kdysi choval exprezident Havel, či chce EU. Také mi vadí, že kvůli tomu proti němu vedou kampaň od jeho prezidentského slibu dodnes a využívají k tomu putující mládežníky buď s červenou kartou, nebo transparentem.

Tato kampaň dosáhla svého vrcholu 23.1.18 na duelu kandidátů, který moderoval pan Voříšek z televize Prima.

Viděli jsme něco úděsného, kdy fandové obou kandidátů připomínali fandy některého z bojových umění, čekající a vyžadující pouze údery, které dává jejich kandidát soupeři. Potom se ozvala ohlušující vřava posílající jejich kandidáta do dalšího boje. Naprosto nezáleželo na tom, co který kandidát řekl, a zda odpovídala jeho slova skutečnosti, nebo byla v souladu s právním řádem naší republiky. Hlavní bylo překřičet fandy soupeře.

Bohužel i diskuze kandidátů na jevišti se dostala jinam, než by si člověk přál. Připadala spíše jak reakce nezvedeného pana profesora Drahoše, kterého nachytal prezident Zeman na třešních ve své zahradě, a nyní ho za tento čin kárá, na co viník dokáže reagovat jen křivým úsměvem. Má být ještě jeden duel, a tak doufám, že tam se aspoň dozvíme podstatné věci a v hledišti budou sedět normální lidé. Dovoluji si připomenout, že je slušné zatleskat i soupeři, pokud se mu něco povede. Také média by si měla uvědomit, že pokud chtějí být považována za hlídací psy demokracie, je nezbytné se tak i chovat. Co tak vzpomenout článků K.H.Borovského, Nerudy nebo Čapka.

Vůbec všem bych chtěl připomenout, že 2. března máme výročí (460 let) zvolení Jiřího z Poděbrad za krále, který ač monarcha, by mohl být leckteré hlavě státu ještě i nyní vzorem.

Psali jsme: Ivan Jordák: Začíná bouře? Ivan Jordák: Jak a zda vůbec volit? Ivan Jordák: Jaký bude tento rok? Ivan Jordák: Jsou Vánoce svátky klidu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV