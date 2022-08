Ivo Strejček: Republika jižní Čechy

reklama

Jihočeský hejtman Martin Kuba se zřejmě už definitivně chystá vyhlásit samostatnou Republiku jižní Čechy. Dalším Kubovým krokem v procesu emancipace na Praze je jeho rozhodnutí vyplácet části občanů své „republiky“ vlastní jihočeské sociální dávky. „Díky inflaci máme teď výběry na daních zhruba o 700 milionů vyšší oproti očekávání, proto si to můžeme dovolit,“ tvrdí. Nejde snad ani o to, že je hejtman Kuba jedním z mála, kdo inflaci „děkuje“ a považuje ji za něco pozitivního, ale o to, že bylo pouze otázkou času a souhry vhodných příležitostí, aby si kraje ve svůj prospěch ukradly další pořádný kus moci na úkor centrální vlády. Pražská koaliční vláda je slabá, v historii existence krajského uspořádání v Čechách nejslabší. Hejtman Kuba je politicky obratný, mediálně zručný a oplývající vůlí k moci. Zcela si podřídil Asociaci krajů, která je v současné české politické realitě více než alternativní vládou. Vzpomeňme například na suverénní jednání krajů v průběhu covidu. Kubův pokus o vytvoření vlastního „jihočeského“ sociálního systému je tak dalším vážným krokem v procesu rozpadu samostatného českého státu a jeho rozplynutí v Evropu regionů.

***

Jakási analytička Asociace pro mezinárodní otázky se v Hospodářských novinách rozplývá nad „úspěchy“ českého předsednictví. Tvrdí, že „na Stálém zastoupení v Bruselu působí skutečné špičky české státní správy, které za svůj první měsíc s předsednickým kladívkem v ruce zvládly dosáhnout mnoha konkrétních úspěchů“. Za všechny autorka jmenuje „sladění pozic členských států v tématu digitální diplomacie“. I proto ji zlobí, že „česká vláda o předsednictví a o tom, co Česku přináší, zatím spíše mlčí … [neboť] aktivních odpůrců evropské integrace po vzoru Václava Klause je v populaci pouze několik procent … [a] většina Čechů si přeje spolupráci evropských států zachovat, jen jinak a lépe“. Tak to je trefa! A Václav Klaus snad celá ta léta říká něco jiného? On je proti spolupráci evropských států? A nepředstavuje si onu spolupráci náhodou jinak a lépe? Tady se eurokomsomolka - analytička sama střelila do nohy a usvědčila se z obyčejného lhaní. Měla by se poučit od autora sousedního článku ve stejných novinách, který „hrdinně“ hlásá, že „svoboda slova není svoboda lhát“.

***

Němečtí Zelení nepřestávají udivovat. Podle serveru focus.de by ministryně pro děti, mládež, rodinu, rovnost, uprchlíky a integraci Severního Porýní-Vestfálska „zelená“ Josefine Paulová ráda zřídila „centra“, kam by se mohli Němci navzájem udávat podle toho, kdo z nich se politicky nekorektně vyjadřuje o „homosexuálech, migrantech, muslimech, černoších a Romech“. Je to další (sice práskačský) „příspěvek“ k budování nového krásného světa, ve kterém již nebude zloby, nenávisti, zášti, lží a dezinformací. Bude sice nesvobodný, neboť progresivisté (v jejichž čele Zelení stojí) si tento svět po bolševicku „rozvracet nedají“, ale což, i zde platí leninské - „když se kácí les, létají třísky“. Co je v Německu, bude brzy i u nás. A těm z českých optimistů, kteří naivně věří, že u nás se nic podobného stát nemůže, protože tu nemáme Zelené, připomínám: ale máme, jen mají černou pirátskou vlajku a sedí ve vládě (a o skrytých pirátech v ostatních politických stranách ani nemluvě).

