Jan Zavřel: Větší pravomoci pro státní zástupce? NE dokud budou lhát!

„Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.“ „Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně.“ (Wikipedie)

JUDr. Daniela Smetanová, dříve státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, nyní první náměstkyní Městského státního zástupce v Praze, za svou bohatou praxi vyvinula spoustu užitečných metod, jak dosáhnout odsouzení dané osoby nezávisle na tom, zda se jedná o viníka či nevinného. Podívejme se alespoň na některé z nich:

Už v průběhu počáteční fáze vyšetřování zkušený státní zástupce všem zainteresovaným oznámí, že podezřelí jsou vysoce inteligentní jedinci, kteří důkazy o své trestné činnosti dovedně skrývají. Tím dá už od počátku jasně najevo, že v dané kauze rozhodně nepůjde o důkazy a že nemá smysl nějaké důkazy o trestné činnosti podezřelých osob hledat nebo očekávat.

Státní zástupce však musí v závěrečné řeči soudu představit ucelený příběh zločinné činnosti obžalovaných. Má však v tomto příběhu díry jako hrom a nemůže ho slepit dohromady, v podstatě žádný příběh nemá. K jeho „vytvoření“ vyvinula JUDr. Daniela Smetanová celou řadu užitečných metod.

Nemáte žádný důkaz o propojení obžalovaných, které by dokazovalo jejich spolupráci na trestné činnosti? V takovém případě si JUDr. Daniela Smetanová ze spisu vybere libovolný rozhovor, který zapadá do jí smyšleného rámce trestné činnosti. V tomto konkrétním případě například rozhovor vedený po SKYPE mezi dvěma libovolnými osobami, říkejme jim osoba A a osoba B. Ona však potřebuje dokázat propojení mezi obžalovanou osobou D a osobou B. Tak zkušené státní zástupkyni nedělá problém v obžalobě a později i v závěrečné řeči prohlásit: jak dokazuje rozhovor mezi osobou B a osobou D … To že osoba D v daném období nevedla po SKYPE žádné rozhovory je zcela nepodstatný detail, kdo by to ve spise dohledával. To, že osoba D ve své úvodní řeči před soudem poukázala na skutečnost, že citovaný rozhovor, se podle dokladů ve spise odehrál mezi osobami A a B nebrání zkušené státní zástupkyni, aby tutéž lež opakovala ve své závěrečné řeči. (Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.) Celá záležitost manipulace s osobami vedoucími rozhovory vyznívá pro JUDr. Danielu Smetanovou o to hůře, že neexistují žádné jiné (e-mailové, telefonické, …) kontakty osoby D s osobou B. Nemáte žádný dokument, který by trestnou činnost obžalovaných dokazoval? JUDr. Daniela Smetanová radí: prohledejte spis a najděte dokument, který v ideálním případě splňuje tato kritéria:

Nemá uvedeného autora – obrovská výhoda je, že jeho autorství můžete přiřknout libovolné osobě, která zapadá do vámi vymyšleného příběhu o zločinné činnosti obžalovaných (například osobě B).

Není datován – datum jeho vzniku a jeho projednání můžete umístit do libovolné doby, která vyhovuje vašemu příběhu.

V dokumentu není uvedeno, zda a kdy ho někdo schválil – tato skutečnost umožňuje zahrnout ho do kontextu libovolného schvalovacího řízení nebo libovolné porady, na kterou ve spisu narazíte.

V dokumentu není uvedeno, pro koho je určen – zkušená státní zástupkyně jako je JUDr. Daniela Smetanová neváhá prohlásit, že tímto dokumentem se řídili právě obžalovaní, včetně osoby D, a to na popud jí vymyšleného autora dokumentu (osoby B).

Dokument není dokončen, některé kapitoly jsou pouze nadepsány, aniž by obsahovaly jakýkoliv text – obrovská výhoda, která umožňuje zkušené státní zástupkyni význam dokumentu libovolně modifikovat tak, aby zapadal do jejího smyšleného příběhu. (Bonusem takového dokumentu je, když jedna z prázdných kapitol je nadepsána „Zametání stop“.)

Dokument obsahuje několik atraktivních slov – státní zástupkyně JUDr. Daniela Smetanová radí: vytrhněte je z kontextu a implementujte je do svého příběhu o zločinné činnosti. Stejně takto vámi vybraný dokument nebude nikdo ve spisu dohledávat nebo ho ba dokonce číst. Zkušená státní zástupkyně takto vytržená slova přednese ve zcela novém kontextu a svůj přednes uzavře spojením „konec citace“.

Jmenuje se takový dokument například „Fahrplan do konce roku 2011“? Pro jistotu jeho název zkraťte jen na Fahrplan, proč ho zbytečně vázat na nějaké konkrétní časové období, které nezapadá do vašeho příběhu.

To, že vámi vybraný a „správně“ interpretovaný dokument neobsahuje žádný návod k trestné činnosti a vůbec nemá vazbu na obžalované, nebude už nikdo po jejich odsouzení zkoumat. Jak bylo uvedeno v bodu č. 2., vámi vybraný dokument nebyl nikým projednán a schválen. Vy však potřebujete „hodnověrně“ prokázat dlouhodobou přípravu trestné činnosti obžalovanými. JUDr. Daniela Smetanová vyvinula metodu cestování v čase. Ve spise si vyberete záznam z libovolné porady, která se konala například už dva roky před začátkem vašeho příběhu o trestné činnosti. Vůbec se nenecháte odradit tím, že uvedená porada se týkala úplně jiného předmětu podnikání a úplně jiné společnosti, než vyžaduje váš příběh. Stačí, že se na ní účastnili osoby B a D, které jste už před tím spojili rozhovorem po SKYPE, u něhož jste vy sami zaměnili účastníky rozhovoru. Na tuto poradu umístíte akt projednání a schválení dokumentu, který jste nazvali Fahrplan (zde teprve doceníte, jak bylo důležité z názvu tohoto dokumentu vypustit část „do konce roku 2011“). Kdo by později ve spisu dohledával policejní záznam o této poradě, kde projednání Fahrplanu není a ani nemůže být uvedeno, protože jeho modifikace proběhla o rok později. Vystřihnutí nežádoucího časového úseku. Velmi důležitá metoda, která prokazuje schopnost kreativního myšlení JUDr. Daniely Smetanové. Představte si, že jste podle bodu 3. umístili projednání vámi modifikovaného dokumentu do vámi modifikovaného času, čímž na základě zcela vylhaných argumentů dokládáte trestnou činnost obžalovaných. Ale následující roky se nedělo nic, co by trestnou činnost obžalovaných dokazovalo nebo ještě hůř, doložená činnost obžalovaných v tomto období jejich trestnou činnost vyvrací. Prostě tento časový úsek vystřihnete. Jako kus filmu. Ignorujete ho. Nikde, ani v obžalobě ani v závěrečné řeči o něm nemluvíte, natož abyste zmiňovali doloženou činnost obžalovaných, která jejich trestnou činnost vyvrací. Například v případě Metropolitního spořitelního družstva skutečnosti jako audit vnitřního řídícího a kontrolního systému, na jehož základě ČNB Metropolitnímu spořitelnímu družstvu provedení tohoto auditu v příštích dvou letech odpustila, spolupráci Metropolitního spořitelního družstva s KPMG s cílem zdokonalení procesů v Metropolitním spořitelním družstvu, spolupráci s AK VOŘÍŠEK PETR JUDr. Ph.D. LL.M. na tvorbě právních dokumentů, spolupráci s Asociací družstevních záložen na tvorbě vnitřních předpisů a nastavení vnitřních procesů. Metoda kreativní fabulace. Toto je pro státního zástupce, který chce být úspěšný a dostat do vězení co nejvíce ať už vinných či nevinných osob (co je ve vězení, to se počítá) naprosto nepostradatelná metoda. Například zjistíte, že obžalovaní neměli z trestné činnosti žádný prospěch (jsou přece vysoce inteligentní a důkazy o své trestné činnosti dovedně skrývají). Ve spisu opět vyhledáte vhodný dokument, který obsahuje pouze křestní jména a čísla. To je značná výhoda, která vám umožní volně fabulovat a přednášet variace na téma, že tato křestní jména mohou patřit obžalovaným a čísla znamenají jejich osobní prospěch. Co na tom, že některá křestní jména obžalovaných se tam vůbec nevyskytují, a jiná byla už dříve policií přiřazena úplně jiným osobám. Kdo by to dohledával! Používání nedefinovaných výrazů. Tato metoda opět předpokládá značnou dávku kreativity, kterou, jak už víme, státní zástupkyně JUDr. Daniela Smetanová bohatě oplývá. Mezi takové nedefinované výrazy patří například „skutečná hodnota nemovitosti“. Zní to velmi vznešeně, až na to, že i znalci přizvaní policií potvrdili, že nic takového jako „skutečná hodnota nemovitosti“ neexistuje. Zatajení objektivních skutečností je rovněž účinná metoda. U soudu nemá cenu říkat nic, co je sice nevyvratitelné, ale nezapadá to do vašeho příběhu zločinné činnosti. Sem patří například citace nepravdivé výpovědi znalce, aniž by bylo uvedeno, že později svůj nepravdivý výrok tento znalec opravil. Citace stanov, kdy zatajíte existenci úvěrové komise, což vám umožní veškerou vinu svalit na představenstvo, které ve skutečnosti nemělo pravomoc schvalovat úvěry. Pro tvořivého státního zástupce není problém vymyslet celou řadu dalších „triků“ jak dosáhnout odsouzení obžalovaných. Ignorování platných zákonů, vyhlášek a úředních sdělení – pokud jejich obsah nezapadá do vašeho zločinného příběhu. Pro všechny výše uvedené „triky a fígle“ státních zástupců je důležité, aby spis obsahoval desítky šanonů a desítky tisíc stránek. Takto bude zaručeno, že nikoho nenapadne v něm něco hledat natož se zabývat objektivní realitou.

Říkáte si, co by z takového jednání mohla stání zástupkyně mít? Subjektivní stránka jednání státní zástupkyně JUDr. Daniely Smetanové spočívá v tom, že se v organizované skupině FAU MF, ČNB a VSZ v Praze účastnila koordinované akce na likvidaci prosperující družstevní záložny. Odkazy, na mnou dříve publikované články, najdete na konci tohoto textu. Nejdůležitější informací je, že peníze do Hongkongu neposílalo Metropolitní spořitelní družstvo ale LBBW Bank. Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry na nákup nemovitostí v době, kdy se tyto odrážely od cenového dna. LBBW Bank velice dobře věděla, že peníze na účtech jejich klientů pochází z Metropolitního spořitelního družstva a že jsou účelově vázány na nákup nemovitostí. Jedině ve spolupráci členů skupiny „Aladin“ s některými zaměstnanci LBBW Bank mohlo být docíleno fatálního selhání systému proti praní špinavých peněz v LBBW Bank, která neoprávněně zaslala tyto peníze na účty do Hongkongu k rukám bratrance pana „Aladina“ (ZDE).

Výše uvedená organizovaná skupina státních institucí však nepotrestala LBBW Bank, ale zakázala činnost Metropolitnímu spořitelnímu družstvu a JUDr. Daniela Smetanová mu postupně zablokovala všechny okamžitě i krátkodobě likvidní rezervy. Aby tento svůj likvidační akt, který nebyl podložen žádnou reálnou skutečností, odůvodnila, musela obvinit představenstvo a později i za každou cenu, tedy i za cenu lhaní, navrhnout jeho odsouzení.

V normálním demokratickém právním státě platí zásada, že je lepší, než aby jeden nevinný skončil ve vězení, když tři zločinci zůstanou na svobodě. České represivní a justiční orgány zastávají zásadu, že je lepší, když tři nevinní skončí ve vězení, než aby jeden zločinec zůstal na svobodě. JUDr. Daniela Smetanová tuto zásadu povýšila na: za každého zločince, kterého nechám na svobodě, docílím odsouzení tří nevinných.

Činnost JUDr. Daniely Smetanové v minulosti je například popsána ZDE.

Koho státní zástupkyně JUDr. Daniela Smetanová, s nasazením své cti, kryla? Prospěch z jejího jednání budou mít ti, kdo od insolvenčního správce koupili pohledávky a rozhodně to nebyly subjekty, které by kupovaly cokoliv bezcenného. V tisku a na internetu lze dohledat řadu článků s touto problematikou, které dokládají až 100% vymožení pohledávek, které byly nakoupeny za 10%. Budeme-li parafrázovat vyjádření ze závěrečné řeči JUDr. Daniely Smetanové, můžeme uvést: Byť nebylo prokázáno, že by JUDr. Daniela Smetanová měla přímý prospěch z likvidace Metropolitního spořitelního družstva provedené, na základě lživých argumentů, ve vzájemné spolupráci organizované skupiny FAU MF, ČNB a VSZ v Praze, tak tomu s vyšší mírou pravděpodobnosti nasvědčují okolnosti daného případu…

Morální profil JUDr. Daniely Smetanové je zcela srovnatelný s morálním profilem zločinců. Nezbývá než se ptát: Jsou výše popsané metody vlastní všem českým státním zástupcům nebo JUDr. Daniela Smetanová představuje pouze „čestnou“ výjimku, která potvrzuje pravidlo? Jak se mohlo stát, že člověk jejího morálního profilu vykonává funkci státního zástupce České republiky?

Tyto poznatky vyplývají z pozorování činnosti JUDr. Daniely Smetanové v kauze Metropolitního spořitelního družstva. Veškeré konkrétní doklady o jejím jednání v rámci této kauzy, včetně kopií dokumentů ze spisu byly zaslány Unii státních zástupců, Ministryni spravedlnosti, Předsedovi městského státního zastupitelství v Praze a na Nejvyšší státní zastupitelství.

Nepředpokládám, že by se JUDr. Daniela Smetanová jakýmkoliv způsobem pokusila obhájit svou čest, protože nemá čím (kromě dalšího zneužití svého postavení státní zástupkyně).

Tento případ však nastoluje i mnohem závažnější otázku: Je možné státním zástupcům s takovýmto morálním profilem navýšit pravomoci nebo jim dokonce svěřit nikým nekontrolovanou moc?

Podívejme se, na příklad, jak za použití metod aplikovaných JUDr. Danielou Smetanovou navrhnout odsouzení člověka, kterému na ulici ukradli auto:

Všichni, tedy i vy, vědí, že na ulici hrozí riziko ukradení auta. Proč jste tedy své auto na ulici zaparkoval? (Protože jste plánoval jeho krádež.)

Proč jste v autě neměl namontován přídavný zámek na převodovku? (Abyste umožnil jeho krádež.)

Proč jste v autě neměl instalován systém SHERLOG? (Abyste umožnil jeho krádež.)

Proč jste si, když víte, že na ulici hrozí ukradení auta, nenajal za 50 Kč/hod. důchodce, který by vám auto, po dobu vaší nepřítomnosti, hlídal? (Abyste umožnil jeho krádež.)

Po dobu zaparkování vašeho auta na ulici jste si k večeři dal jedno pivo (malé a desítku, to však státní zástupce „chytře“ vynechá) – z toho jasně vyplývá, že jste neplánoval, že byste snad měl s autem odjíždět.

Krádež auta jste nahlásil až po večeři, tedy jste zlodějům dal dost času, aby s ukradeným autem mohli zmizet, a tím jste znemožnil jejich dopadení.

Navíc policie má vaší fotografii jak před dvěma měsíci vstupujete do autosalonu. Z toho jasně vyplývá, že jste krádež vašeho auta dlouhodobě plánoval a už před dvěma měsíci jste si byl objednat nové auto. (Že jste za poslední rok žádný autosalon nenavštívil? …)

Vaše subjektivní motivace: Z krádeže vašeho auta budete mít hmotný prospěch – bude vám vyplacena pojistka a za ní si koupíte nové auto.

Podtrženo a sečteno, státní zástupce pro vás navrhne trest jako pro člena organizované skupiny zlodějů aut. Že máte dost argumentů a důkazů svědčících o vaší nevině?

Psali jsme: Jan Zavřel: Projekty financované z Metropolitního spořitelního družstva Jan Zavřel: Má Česká televize zájem objektivně informovat své diváky? Jan Zavřel: Proč se reportéři ČT24 nezamysleli? Jan Zavřel: Dvojí metr České národní banky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.