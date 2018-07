Jan Ziegler: Černohorci nejsou nebezpečím, Trump se mýlil

Považuji to za politickou nezkušenost, když americký prezident v televizní diskusi naznačil, že by tento členský stát NATO mohl být agresorem proti jiné zemi. Rozčilení Černohorců chápu.

Z vlastní zkušenosti vím, že je někdy těžké před televizními kamerami včas a správně reagovat. No a podle článku na webu idnes.cz se v televizi Fox News moderátor Donalda Trumpa v rámci debaty o článku 5 smlouvy o NATO, který se týká společné obrany aliance, zeptal, proč by měl jeho syn jet bránit například Černou Horu, pokud by byla napadena. A prezident odpověděl dost nešikovně cosi o agresivitě Černohorců.

Už samotná otázka je hodně příšerná. Je to to samé, jako když britský premiér Neville Chamberlain zdůvodňoval uzavření Mnichovské dohody v září 1938 mimo jiné slovy, přece nebudeme bojovat za Československo, o kterém vlastně nic nevíme. A tohle je úplně stejné, proč máme jít na pomoc nějaké Černé Hoře, když ani pořádně nevíme, kde leží. A to je špatně. Podotýkám, že článek 5 Severoatlantické aliance lze aplikovat pouze v případě napadení členské země.

To, že by země se 660 tisíci obyvateli a s armádou o dvou tisících vojáků chtěla někoho přepadnout, je úsměvné. Černá Hora získala svoji nezávislost v květnu 2006, kdy ve svobodném a demokratickém referendu se 55,4 % jeho účastníků vyslovilo pro samostatnost a odmítlo společný stát se Srbskem. Demokratický zvolený parlament pak schválil vstup země do NATO.

Ale zpět k podstatě blogu. Bohužel prezident Trump už poněkolikáté rychleji mluvil, než myslel, ale pořád je lepší hlavou země než byl Barack Obama nebo by byla Hillary Clintonová. Dokazují to například zrušení nepovedené smlouvy s Iránem, kterou velmi prosazoval Obama a která nijak neoddálila hrozbu výroby jaderných zbraní tímto šíleným muslimským státem. Dále Trumpovi patří uznání za přesun velvyslanectví USA v Izraeli z Tel Avivu do skutečného a legitimního hlavního města Izraele Jeruzaléma. Rovněž jeho daňová reforma je úspěšná a povede k ekonomickému růstu USA.

Černohorci si zaslouží velké uznání za to, jak v minulosti houževnatě bojovali za svobodu své vlasti. Do druhé poloviny 19. století to bylo proti Turkům, později pak v I. světové válce se střetli s Ústředními mocnostmi. Mimochodem černohorská armáda byla zničena po hrdinném boji v lednu 1916, když kryla ústup srbských vojsk do Albánie a Řecka. V tom dalším světovém konfliktu Černohorci opět válčili s nacistickým Německem a jeho satelity.

(zdroj ZDE)

autor: PV