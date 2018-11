Jaroslav Král: Neuvěřitelný výkon europoslankyně Šojdrové

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) hledala v Řecku 50 sirotků, které by ČR podle ní měla přijmout. Následující článek je o tom, co termín M. Šojdrové "nedoprovázené děti" znamená a jaké by mohly být důsledky přijetí sirotků ČR.

Příběh o syrských sirotcích v Řecku má další pokračování. Poté, co Michaela Šojdrová nebyla jejich seznam schopna předložit premiérovi Babišovi, vydala se je hledat přímo do Řecka, samozřejmě za asistence jedné z politických neziskovek. Včera ji o výsledcích jejího hledání v pořadu ČT Události a komentáře zpovídala moderátorka S. Witovská. A europoslankyně sirotky tentokrát skutečně nalezla, uváděla i jejich počty a dokonce s některými i osobně s pomocí tlumočníků hovořila. Dokonce férově přiznala, že tyto děti nevědí nic o České republice a nemají žádnou představu o tom, co by je v kulturně zcela odlišném prostředí u nás čekalo.

M. Šojdrová mě však doslova fascinovala termínem „nedoprovázené děti. Je notoricky známo, že prakticky všichni migranti se do Řecka dostali na gumových člunech z Turecka. Jak se tedy tyto „nedoprovázené děti“ samy dostaly ze Sýrie na pobřeží Turecka a potom do člunů? Kdo za jejich převoz pašerákům lidí zaplatil? Že by tito sirotci byli sami tak bohatí, nebo že by rozbili prasátko, do něhož si po celou dobu války v Sýrii usilovně šetřili, aby si nakonec místo bonbónů mohli zaplatit cestu do Evropy? Nabízejí se dvě vysvětlení. Buď to těmto sirotkům zaplatili jejich další příbuzní v Sýrii s nadějí, že v rámci pozdějšího požadavku na spojování rodin se do Evropy dostanou také. O to by se politické neziskovky jistě také rády postaraly. Proto mě nesmírně těší včerejší prohlášení premiéra A. Babiše o tom, že po Maďarsku ani on nepodepíše tzv. globální pakt o migraci, a to s odůvodněním, že právě tento pakt stírá rozdíly mezi legální a ilegální migrací. Anebo existuje další vysvětlení, že cestu „nedoprovázených dětí“ ze Sýrie do Řecka prostě přímo zaplatily určité neziskovky, pravděpodobně financované G. Sorosem, opět s nadějí na pozdější spojování širších rodin a s cílem postupně kolonizovat Evropu. Ale fuj, to už se dostáváme na kluzký led spikleneckých teorií, takže pojďme rychle zpátky k M. Šojdrové.

Co říci závěrem? V květnu 2019 budou volby do Evropského parlamentu a M. Šojdrová chce evidentně znovu kandidovat. Jako dlouholetá a zkušená funkcionářka KDU-ČSL prostě ví, jak na to. Svým dojemným příběhem o „nedoprovázených dětech“ může zaujmout celou řadu neinformovaných voličů. Navíc svou kampaň vede velice efektivně, jelikož ji vede zdarma ve veřejnoprávní televizi. V tomto smyslu považuji výkon M. Šojdrové za téměř neuvěřitelně obdivuhodný. Za půl roku uvidíme, zda voliči tuto protektorku „nedoprovázených dětí“ skutečně do EP doprovodí. Pokud by měli lidovci ve volbách uspět, pak bych to přál místo M. Šojdrové současnému europoslanci Tomáši Zdechovskému.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Král (NÁR.SOC.): Sporná osobnost sv. Václava Král (Národní socialisté): Restart strany se zdařil a proto jdeme do voleb Jaroslav Král: Osmdesáté narozeniny papeže Františka Jaroslav Král: Široká náruč Německa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV