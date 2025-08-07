Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků

Částečně mají pravdu, neboť opatření, přijatá paní ministryní po nástupu do funkce, k opatření jimi požadovaných informací nevedla a ani vést nemohla. Nestranné, úplné objasnění záhad přinese pouze policejní vyšetřování. Pokud se paní ministryně na ně odvolává, není to projev její nechuti podat poslancům úplné informace, neboť je nemá a ani mít nemůže. Nemá nástroje k vedení vyšetřování a není ani oprávněna vyslýchat svého předchůdce.
Základní otázka, která dnes volá po objasnění, jsou důvody bývalého ministra Pavla Blažka po důvodech jeho podivného jednání. Nezodpoví ji žádný koordinátor ani auditoři a bude-li se po pravdě pídit NCOZ, hezky se u toho zapotí. Nicméně je v pořádku, že paní ministryně Eva Decroix ustupuje od neúčelných opatření, přijatých v prvním záchvatu bitcoinové hysterie. Zbývá jí ovšem nepříjemný úkol vypořádat se s nepřímými následky neuváženého přijetí daru. Pochybuji, že to tušila, když se rozhodovala, zda má přijmout nabídku na jmenování ministryní. Čeká ji několik právních sporů a ministerstvo musí uhradit různé vyvolané náklady.
Je třeba smířit se s tím, že došlo k individuálnímu úletu ministra, jenž neměl s jeho politickou příslušností nic společného, takže by neměl mít vliv na volební výsledky SPOLU. Předejít ani zabránit jeho skutku zřejmě nebylo možné.
Bitcoinová hysterie způsobila, že se pozornost politiků a novinářů soustřeďuje pouze na počin Pavla Blažka & spol. a jeho následky, ale téměř si nevšímají původce zla, Tomáše Jiříkovského. V této souvislosti by se představitelé STAN měli ptát svého ministra vnitra, politicky odpovědného za jednání PČR, co si myslí o její reakci na skutky Tomáše Jiříkovského, jenž možná porušil podmínky podmíněného propuštění z výkonu trestu po jeho částečném odpykání. Bez objasnění jeho počínání je obraz pozadí skandálu neúplný.
Zdá se být důvodné podezření, že v bitcoinové kauze došlo k trestnému jednání s obrovskou finanční škodou. Nakonec ale jde pouze o peníze. Jako občanského aktivistu mě případy, v nichž jde toliko o peníze a kvůli nim prováděné nezákonné skutky, neznepokojují tolik, jako násilné trestné činy. Životy, zdraví a svoboda lidí jsou důležitější než peníze. A v neprospěch politiků na mne působí jejich zaslepenost bitcoinovou kauzou, která jim nedovoluje dívat se kolem sebe a všímat si donebevolajícího násilí, o němž se pojednává ve veřejném prostoru. Začal jsem zveřejňovat poznatky o brutálním vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových organizovanou zločineckou skupinou (viz seriál Zločinci pod záštitou státu 1-5). Všechny nepravosti se odehrály v době vládnutí koalice SPOLU. Nevšiml jsem si, že by opoziční politici dali najevo pobouření nad tím, že za účelem získání neoprávněného majetkového prospěchu zločinců došlo k použití násilí a omezení osobní svobody poškozených způsobem, oprávněně navozujícím v nich obavy o život. Přihlížejí váhavosti orgánů vymáhání práva mlčíce, patrně se domnívajíce, že prosazení řádného vedení trestního řízení a postavení zločinců před soud by jim asi hlasy voličů nepřineslo. Proto jim nevadí stav, jenž odporuje představám o znacích právního státu a nevyužívají nástrojů opozice k vyvíjení tlaku na SPOLU, aby jeho představitelé zjednali v kauze pořádek.
autor: PV